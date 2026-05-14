Deviza
EUR/HUF357,27 -0,25% USD/HUF305,9 +0,06% GBP/HUF412,37 -0,29% CHF/HUF390,62 -0,12% PLN/HUF84,25 -0,13% RON/HUF68,65 -0,16% CZK/HUF14,69 -0,17% EUR/HUF357,27 -0,25% USD/HUF305,9 +0,06% GBP/HUF412,37 -0,29% CHF/HUF390,62 -0,12% PLN/HUF84,25 -0,13% RON/HUF68,65 -0,16% CZK/HUF14,69 -0,17%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX132 199,29 +0,86% MTELEKOM2 514 +1,35% MOL3 874 -2,74% OTP42 060 +2,59% RICHTER12 520 +1,12% OPUS299,5 0% ANY7 920 +2,4% AUTOWALLIS148 -3,04% WABERERS4 680 -0,21% BUMIX9 230,52 +0,03% CETOP4 484,72 +0,75% CETOP NTR2 846,18 +0,98% BUX132 199,29 +0,86% MTELEKOM2 514 +1,35% MOL3 874 -2,74% OTP42 060 +2,59% RICHTER12 520 +1,12% OPUS299,5 0% ANY7 920 +2,4% AUTOWALLIS148 -3,04% WABERERS4 680 -0,21% BUMIX9 230,52 +0,03% CETOP4 484,72 +0,75% CETOP NTR2 846,18 +0,98%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
devizapiac
forint
euróárfolyam
forintárfolyam
tőzsde

Száguld az OTP, szárnyra kapott a forint

Erősödött a BUX is. Az OTP befektetői már az éjfél után érkező első negyedéves gyorsjelentésre gyúrnak.
Murányi Ernő
2026.05.14, 16:27
Frissítve: 2026.05.14, 16:54

Egyre jobban drágulnak csütörtök délután az OTP részvényei, négy óráig 2,6 százalékkal, 42 030 forintra emelkedett az árfolyam, miközben a BUX-é 0,9 százalékkal, 132 304 forintra nőtt.

OTP
Száguld az OTP, szárnyra kapott a forint / Fotó: Shutterstock

A legnagyobb magyar bank a hagyományoknak megfelelően éjfél után néhány perccel publikálja első negyedéves gyorsjelentését.

 OTP részvény
OTP részvény16:59:12
Árfolyam: 42 060 HUF +1 090 / +2,59 %
Forgalom: 9 606 351 110 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A forint is magára talált a délelőtti gyengélkedés után. Míg fél tizenkettő körül még 358,55 forinton állt az euró árfolyama, a legújabb kötések már 357,4 körül alakulnak.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A hazai piacon gyengüléssel indított a magyar deviza, miután a jegybank 50 bázisponttal, 5,25 százalékra csökkentette a meghirdetett devizacsere-facilitás kamatát – írja az Erste. 

Az MNB tesztelte a piacot, és a jelek szerint jól vizsgázott a hazai fizetőeszköz. Az új kormány a Mol tájékoztatását követően továbbra is fenntartja az üzemanyagokra vonatkozó védett árakat, valamint kötelezettségvállalási stopot vezet be a minisztériumok számára: csak Kármán András pénzügyminiszter jóváhagyásával mehetnek a jelentősebb költések.

A kormány bejelentései mellett a globális kihatással bíró amerikai–kínai csúcstalálkozóra figyel a forintpiac is.

Eközben a dollár is erősödik az euró ellenében. Az euró-dollár keresztárfolyam újra 1,17 alá bukott, momentán 1,1692-nél jár a devizapár.

EUR / USD árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Kedvezőtlen adatok jöttek a tengerentúlról: a termelői inflációs adatok is meghaladták a várakozásokat, és egyre hangsúlyosabb kínálati oldali árnyomásról tanúskodnak. Az iráni ügyekkel kapcsolatban elhalkultak a hírek, találgatások, mindenki a Trump–Hszi-találkozóra fókuszál. A szenátus szerdán megszavazta Kevin Warsht a Fed új elnökének, ez volt az eddigi legszorosabb voksolás a jegybankelnök-választások történetében.

Az amerikai kiskereskedelmi forgalom áprilisban havi szinten 0,5 százalékkal emelkedett, ami összhangban van a piaci várakozásokkal.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1611 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu