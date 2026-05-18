Zuhan a 4iG, jól kezdte a hetet az OTP

A BUX minimális pluszban rajtolt el hétfőn. A blue chipek közül az OTP állt az élre.
Murányi Ernő
2026.05.18, 09:13
Frissítve: 2026.05.18, 09:41

Miután az olajárak és a kötvényhozamok emelkedése miatt a Wall Street – az AI-ralit szögre akasztva – lefordult pénteken, és Ázsia is mínuszban kezdte a hetet, a főbb európai részvényindexek borús hangulatot jeleztek hétfőn a tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedésben.

Zuhan a 4iG, jól kezdte a hetet az OTP / Fotó: Móricz-Sabján Simon

A német DAX 0,86 százalékkal esett vissza, míg a páneurópai Euro Stoxx 50 0,97 százalékot veszített értékéből. A londoni FTSE 100 0,21 százalékkal került lejjebb, a francia CAC 40 pedig 1,61 százalékkal zuhant.  

Donald Trump amerikai elnök vasárnap újra figyelmeztette Iránt, hogy gyorsan állapodjon meg a békeszerződés feltételeiről, különben „semmi sem marad belőle”, miután egy dróncsapás elektromos tüzet okozott az Egyesült Arab Emírségek egyik atomerőművében. 

Nem véletlen tehát, hogy az olajárak felfelé vették az irányt: a WTI hordója 2,4 százalékkal, 108 dollárra, míg a Brenté 2 százalékkal, 111,5 dollárra drágult.

Hétfő hajnalban amúgy a Ryanair a vártnál jobb eredményekről számolt be a március végén lezárt üzleti évéről készült gyorsjelentésében, ugyanakkor az új pénzügyi évben fékezheti a növekedést az üzemanyagárak, valamint a bérköltség növekedése – közölték. 

A befektetők mára várják a kínai Baidu gyorsjelentését is.  

Közben a SpaceX felgyorsította a tőzsdei bevezetés ütemét – írja az Equilor Befektetési Zrt. A legújabb tervek szerint a társaság június 12-én debütálna a Nasdaqon SPCX tickerszimbólum alatt. A tájékoztató már a következő héten nyilvánossá válhat, a roadshow június 4-én indul, az árképzésre június 11-én kerülne sor. 

Ezzel párhuzamosan a részvényesek jóváhagyták az igazgatóság által javasolt 1:5 részvényfelaprózást, amelynek eredményeként egy részvény valós piaci értéke 526,59 dollárról 105,32 dollárra módosult. 

A BUX a negatív előjelek ellenére enyhe, mintegy 0,1 százalékos emelkedéssel, 133 806 ponton kezdte a hetet.

Az OTP-részvények nagyjából 0,5  százalékkal pénteki záróértékük felett, 41 300 forinton nyitottak. 

Árfolyam: 41 230 HUF +130 / +0,32 %
Forgalom: 3 843 448 690 HUF
A Mol papírjai eközben 0,1 százalékkal, 3994 forintra drágultak.

Árfolyam: 3 964 HUF -28 / -0,71 %
Forgalom: 339 360 298 HUF
A Richter kurzusa viszont 0,7 százalékkal, 12 500 forintra esett.

Árfolyam: 12 470 HUF -120 / -0,96 %
Forgalom: 178 968 700 HUF
A Magyar Telekom részvényei 2508 forinton startoltak el, ami 0,1 százalékos visszaesés pénteki záróértékükhöz viszonyítva.  

Árfolyam: 2 516 HUF +6 / +0,24 %
Forgalom: 593 959 114 HUF
Folytatódik a 4iG vesszőfutása. A papír 4,6 százalékos zuhanással, 1716 forinton találta magát a tőzsdenyitás után.

Árfolyam: 1 866 HUF +68 / +3,64 %
Forgalom: 197 408 713 HUF
A forint csekély mértékben erősödött a reggeli órákban, az eurót reggel 9 körül 361,3 forinton jegyzik a bankközi devizapiacon.

 

 

