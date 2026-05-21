Deviza
EUR/HUF360,75 +0,29% USD/HUF310,95 +0,5% GBP/HUF417,36 +0,42% CHF/HUF394,63 +0,39% PLN/HUF84,88 +0,2% RON/HUF68,76 +0,14% CZK/HUF14,84 +0,26% EUR/HUF360,75 +0,29% USD/HUF310,95 +0,5% GBP/HUF417,36 +0,42% CHF/HUF394,63 +0,39% PLN/HUF84,88 +0,2% RON/HUF68,76 +0,14% CZK/HUF14,84 +0,26%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX131 542,18 +0,06% MTELEKOM2 650 +0,83% MOL3 948 -1,01% OTP40 090 -2,52% RICHTER12 310 +0,73% OPUS315 +0,16% ANY7 850 +0,38% AUTOWALLIS150 -0,33% WABERERS4 600 +0,22% BUMIX9 188,65 -0,45% CETOP4 508,98 +0,95% CETOP NTR2 828,2 -0,34% BUX131 542,18 +0,06% MTELEKOM2 650 +0,83% MOL3 948 -1,01% OTP40 090 -2,52% RICHTER12 310 +0,73% OPUS315 +0,16% ANY7 850 +0,38% AUTOWALLIS150 -0,33% WABERERS4 600 +0,22% BUMIX9 188,65 -0,45% CETOP4 508,98 +0,95% CETOP NTR2 828,2 -0,34%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsde
OTP árfolyam
BUX

Zuhan az OTP, de semmi pánik – BMI-jelentésekre várnak a befektetők

Emelkedéssel nyitott csütörtökön a BUX. A blue chipek vegyesen kezdték a napot, az OTP részvényeivel már az idei osztalék nélkül folyik a kereskedés.
Murányi Ernő
2026.05.21, 09:15
Frissítve: 2026.05.21, 09:35

A főbb európai részvényindexek csütörtökön előreláthatóan csökkenéssel nyitnak, miközben a befektetők a geopolitikai bizonytalanság közepette a brit, a francia és a német BMI-jelentésekre várnak.

Budapest,-,Jan,20:,Logotype,Of,Otp,Bank,Over,The OTP
Zuhan az OTP, de semmi pánik / Fotó: Savvapanf Photo / Shutterstock

Az Nvidia – a szerdai amerikai tőzsdezárást követően közzétett – gyorsjelentése sem hangolta nagyobb optimizmusra az európai piacokat, pedig az iráni konfliktus alakulásával kapcsolatban is óvatos bizakodás uralkodik.

Már csak azért sem, mert maguk az Nvidia-részvények is gyengültek a tőzsdezárás utáni elektronikus kereskedésben, miután március vége óta jó harmadával emelkedett az árfolyam. Az elvárások ebből következően rendkívül magasak voltak. 

Blayne Curtis, a Jefferies elemzője szerint az  Nvidia minden tekintetben teljesítette a várakozásokat. Az elemző azonban továbbra is befektetői aggályokat lát például a moduláris adatközponti architektúrákkal (XPU) kapcsolatos üzletágat illetően.

Ehhez képest a BUX a negatív előjelek ellenére mintegy 0,6 százalékos emelkedéssel, 132 183 ponton kezdte a napot.

BUX részvényindex
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az OTP-részvények nagyjából 1,9 százalékkal, 40 320 forintra zuhantak, ám semmi pánik, csütörtök az első kereskedési nap, amikor már az idei osztalékszelvény nélkül forognak a papírok. 

 OTP részvény
OTP részvény09:25:23
Árfolyam: 40 100 HUF -1 000 / -2,49 %
Forgalom: 2 538 868 790 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol papírjai eközben 0,1 százalékkal, 3990 forintra drágultak. A Brent jegyzése 1,2 százalékkal, hordónként 106,3 dollárra emelkedett.

 MOL részvény
MOL részvény09:24:01
Árfolyam: 3 948 HUF -40 / -1,01 %
Forgalom: 159 240 706 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter kurzusa 0,9 százalékkal, 12 330 forintra nőtt.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény09:25:16
Árfolyam: 12 320 HUF +100 / +0,81 %
Forgalom: 28 981 170 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom részvényei 2620 forinton startoltak el, ami 0,3 százalékos visszaesés szerdai záróértékükhöz viszonyítva.  

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény09:24:42
Árfolyam: 2 650 HUF +22 / +0,83 %
Forgalom: 358 783 654 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

A forint némileg gyengült, ám az euró jegyzése még mindig egy hajszállal 360 forint alatt, 359,99 forinton maradt.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu