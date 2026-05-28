Pattant a SZIT az osztalékfizetés napján: sokan visszaforgatják a kapott pénzt
Mától fizet osztalékot a Graphisoft Park. A részvény élénk – már délelőtt félmillió eurós – forgalommal 2-4 százalékot pattant. Úgy tűnik, a kapott pénzt visszaforgatják a részvényesek.
Már fizetik a gáláns osztalékot
A Graphisoft Park közgyűlése gáláns osztalékjavaslatot fogadott el. A szabályozott ingatlanbefektetési társaság (SZIT) részvényenként 1,83 eurót fizet, miután az eredmény 90 százalékát kiosztják:
- az állandó és rendszeres tevékenység eredménye után 0,84 eurót,
- az egyszeri (rendkívüli) bevétel után pedig 0,99 eurót.
A részvény május 14-én forgott utoljára osztalékszelvénnyel. Akkor 17 eurón jegyezték, vagyis az osztalékhozam 10,76 százalék volt.
A kurzus május 22-ig 14,40 euróra süllyedt, vagyis
az osztalék mértékénél nagyobb kiárazódás történt.
- Ami azért meglepő, mert GSPark évek óta úgymond duplán fizet, amennyiben 2023 óta egyszer sem árazódott ki az osztalék. Tavaly részvényenként 71 centet fizetett a SZIT-társaság, tavalyelőtt 70 centet, azelőtt pedig 201 forintot részvényenként.
- A mostani váratlan kiárazódásban annak is szerepe lehet, hogy 2026 végén lejár az egyik leányvállalat által felvett kedvezményes hitel, melyből a lejáratkor még fennálló 11,6 millió euró hitelrészletet refinanszírozni kell, s ez évi 500 ezer euró többletkamatot jelent. Bár a közgyűlésen felmerült, hogy a rendkívüli osztalékot (99 eurócentet) fordítsák hiteltörlesztésre, ám ezt a lehetőséget a közgyűlés elvetette.
Fundamentális hír nem illeszthető a mai felpattanás mögé. Valószínű, hogy
az osztalékot visszaforgatják a részvényesek.
A SZIT-részvények általában megbízható osztalékfizetők, s jellemzően az eredmény 90 százaléka osztalék.
Néha a SZIT-részvényeseket is érhetik azért meglepetések: a piac élénken emlékszik arra, hogy az Appeninn közgyűlésén tavaly látványosan elbukott a részvényenként 120 forintos osztalékjavaslat.
A szabályozó csak a javaslattételt írja elő az elvárt osztalékra, ám annak kifizetése nem kötelező,
simán leszavazhatja a közgyűlés.
Az úgynevezett elvárt osztalék:
- a nettó nyereség 90 százaléka,
- vagy a szabad pénzeszközök 90 százaléka.