Beadták az OTP és a Mol részvényeit, pattant a 4iG és a Rába, erős odalon feszegeti határait a forint

A BUX 131 300 közelében fejezte be a napot, ami zérus közeli teljesítmény, enyhén mínuszba hajolva. A pesti parkett vezető indexe ezzel nagyjából együtt mozgott a német DAX és a régiós versenytárs lengyel WIG indexekkel. A forint az erős oldalon tesztelt egy fontos támaszt.

Pesti parkett: halovány nap / Fotó: Vémi Zoltán

Amerika: kifulladt a részvénypiac

Hiába jelentett tegnap a vártnál jobbat az Nvidia, a tengerentúli részvénypiac mára lendületét vesztette.

A széles piacot leképező S&P 500 fél százalékot csúszott.

A technológiai fókuszú Nasdaq Composite kétharmad százalékot esett.

A klasszikus Dow Jones ipari átlag minimáli smínuszban keresi az irányt.

A Brent nyersolaj határidős értékei hordónként 108 dollár fölé ugrottak,

és a 10 éves amerikai referencia kincstári kötvény hozama ismét 4,6 százalék fölé emelkedett, miután a Reuters arról számolt be, hogy az iráni dúsítotturán-készlet sorsa miatt megint elakadtak a béketárgyalások.

Pesti parkett: beadták az OTP és a Mol részvényeit

Az OTP 39 970 forinton zárt, ami közel 3 százalékos esés.