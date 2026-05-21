Beadták az OTP és a Mol részvényeit, pattant a 4iG és a Rába, erős odalon feszegeti határait a forint

Kifulladtak az amerikai részvénypiacok. A pesti parketten is halovány napot láthattunk: esett az OTP és a Mol. Ellenben a politikai papírok közül korrigált a 4iG és a Rába. Az euró ismét 360 forint alatt.
Faragó József
2026.05.21, 17:15
Frissítve: 2026.05.21, 17:20

A BUX  131 300 közelében fejezte be a napot, ami zérus közeli teljesítmény, enyhén mínuszba hajolva. A pesti parkett vezető indexe ezzel nagyjából együtt mozgott a német DAX és a régiós versenytárs lengyel WIG indexekkel. A forint az erős oldalon tesztelt egy fontos támaszt.

 Pesti parkett:  halovány nap  / Fotó: Vémi Zoltán

Amerika: kifulladt a részvénypiac

Hiába jelentett tegnap a vártnál jobbat az Nvidia, a tengerentúli részvénypiac mára lendületét vesztette.

  • A széles piacot leképező S&P 500 fél százalékot csúszott.
  • A technológiai fókuszú Nasdaq Composite kétharmad százalékot esett.
  • A klasszikus Dow Jones ipari átlag minimáli smínuszban keresi az irányt.

A Brent nyersolaj határidős értékei hordónként 108 dollár fölé ugrottak,

 és a 10 éves amerikai referencia kincstári kötvény hozama ismét 4,6 százalék fölé emelkedett, miután a Reuters arról számolt be, hogy az iráni dúsítotturán-készlet sorsa miatt megint elakadtak a béketárgyalások. 

Pesti parkett: beadták az OTP és a Mol részvényeit 

Az OTP 39 970 forinton zárt, ami közel 3 százalékos esés. 

A Mol 3 924 forinton zárta a napot, bő másfél százalékos mínuszban.

A Richter 12 210 forintnál, minimális mínuszban zárta a napot.

A Magyar Telekom 2 636 forintnál, enyhe pluszban végzett. 

A politikai papírok közül

  • pattant a 4iG és a Rába, 
  • csúszott az Opus.
Sávpadlót tesztelt az erősödő forint: 360 alatt az euró

Ma délelőtt ismét a 360-as szint alá került az euró-forint árfolyama, s már a 358,50-es támaszt tesztelgette a jegyzés. Ennek letörése esetén 355-nél húzódik a következő fontos szint. 

Az indikátorok ettől függetlenül továbbra is enyhén felfelé mutatnak, de a 30 napos mozgóátlag erős rövid távú ellenállást jelent 361,72-nél

- írták befektetői ajánlásukban az Equilor elemzői. 

Az euró-forint 358,5 és 361 között széles sávban ingadozott napközben, 

majd 359,3 közelében zárta a napot.

