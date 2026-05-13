Csak a Telekom mutatott erőt a blue chipek közül, a forint túlélt egy jegybanki tesztet
A BUX 131 180 pont közelében zárt, ami nagyjából 1 százalékos mínusz. Ezzel a pesti parkett vezető indexe kissé alulteljesítette a pluszba kapaszkodó német DAX indexet, és a régiós versenytárs lengyel WIG indextől is elmaradt. A forintot délelőtt megütötte az MNB implicit kamatcsökkentése, de a magyar deviza jól állta a jegybanki piactesztet, s délutánra visszaerősödött.
Meglódult az infláció Amerikában
A nagykereskedelmi árak áprilisban sokkal gyorsabban emelkedtek a vártnál
– közölte az amerikai munkaügyi minisztérium. Egy nappal azután, hogy közzétették: a fogyasztói árak áprilisban 3,8 százalékkal emelkedtek az előző évhez képest, felülmúlva a 3,3 százalékos márciusi adatot és a 3,7 százalékos elemzői várakozást is.
A vezető indexek a tengerentúlon vegyesen nyitottak:
- a széles piacot leképező S&P 500 minimális pluszba kapaszkodott,
- a technológiai fókuszú Nasdaq Composite bő fél százalékot emelkedett,
- a klasszikus Dow Jones ipari átlag fél százalékot süllyedt.
Pesti parkett: csak a Telekom
Az OTP 40 970 forintnál zárt, ami bő másfél százalékos esés.
A Mol 3980 forintnál fejezte be a napot, s ez majd 3 százalékos mínusz.
A Richter 12 380 forintig kapaszkodott, ami minimális plusz.
A Magyar Telekom 2480 forinton zárt, ami 2,5 százalékos emelkedés.
A kisebb papírok közül
- bő 3 százalékot pattant a Nyomda,
- közel 3 százalékot a CIG és az MBH.
Állta a jegybanki tesztet a forint
Nagyot gyengült délelőtt a forint a jegybank implicit kamatcsökkentésére.
A technikai kép alapján:
- délelőtt a 358,50-os ellenállási szint áttörése volt feltűnő, ám ez csak akkor tekinthető szignifikánsnak, ha egy kereskedési napon felett zár a kurzus.
- A következő meghatározó ellenállás 360-nál húzódik, mely egy 15 éves trendvonalhoz kapcsolódik. Délben már ezt a szintet közelítette a jegyzés, ám ezt időlegesen sem lépte át.
Délután folyamatos forinterősödést láthattunk,
az euró-forint visszatért a hét eleji sávba: 355 és 358,5 közé. Tőzsdezáráskor 357,9 közelében jegyezték.
Az MNB beavatkozásáról beszámoló Bloomberg jelentése szerint a mostani lépéssel a jegybank a befektetőket is teszteli, és olyan megoldásokat keres, amelyekkel korlátozhatja a forint erősödését, amely a márciusi mélypont óta 10 százalékkal értékelődött fel.
Akárhonnan nézzük, jól vizsgázott a jegybanki teszten a forint.