Csak a Telekom mutatott erőt a blue chipek közül, a forint túlélt egy jegybanki tesztet

A BUX 131 180 pont közelében zárt, ami nagyjából 1 százalékos mínusz. Ezzel a pesti parkett vezető indexe kissé alulteljesítette a pluszba kapaszkodó német DAX indexet, és a régiós versenytárs lengyel WIG indextől is elmaradt. A forintot délelőtt megütötte az MNB implicit kamatcsökkentése, de a magyar deviza jól állta a jegybanki piactesztet, s délutánra visszaerősödött.

Esős nap a pesti parketten / Fotó: Vémi Zoltán

Meglódult az infláció Amerikában

A nagykereskedelmi árak áprilisban sokkal gyorsabban emelkedtek a vártnál

– közölte az amerikai munkaügyi minisztérium. Egy nappal azután, hogy közzétették: a fogyasztói árak áprilisban 3,8 százalékkal emelkedtek az előző évhez képest, felülmúlva a 3,3 százalékos márciusi adatot és a 3,7 százalékos elemzői várakozást is.

A vezető indexek a tengerentúlon vegyesen nyitottak:

a széles piacot leképező S&P 500 minimális pluszba kapaszkodott,

a technológiai fókuszú Nasdaq Composite bő fél százalékot emelkedett,

a klasszikus Dow Jones ipari átlag fél százalékot süllyedt.

Pesti parkett: csak a Telekom

Az OTP 40 970 forintnál zárt, ami bő másfél százalékos esés.