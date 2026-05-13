Csak a Telekom mutatott erőt a blue chipek közül, a forint túlélt egy jegybanki tesztet

Alulteljesítő volt ma a BUX európai és a régióbeli viszonylatban is. A pesti parketten a vezető papírok közül csak a Telekom virított. A kisebb részvények körében a Nyomda, a CIG és az MBH pattant. A forintnak délelőtt nagy pofont adott az implicit kamatvágás, de délutánra visszazökkent a kerékvágásba a magyar deviza.
Faragó József
2026.05.13, 17:22
Frissítve: 2026.05.13, 17:43

A BUX  131 180 pont közelében zárt, ami nagyjából 1 százalékos mínusz. Ezzel a pesti parkett vezető indexe kissé alulteljesítette a pluszba kapaszkodó német DAX indexet, és a régiós versenytárs lengyel WIG indextől is elmaradt. A forintot délelőtt megütötte az MNB implicit kamatcsökkentése, de a magyar deviza jól állta a jegybanki piactesztet, s délutánra visszaerősödött. 

pesti parkett
Esős nap a pesti parketten / Fotó: Vémi Zoltán

Meglódult az infláció Amerikában 

A nagykereskedelmi árak áprilisban sokkal gyorsabban emelkedtek a vártnál

– közölte az amerikai munkaügyi minisztérium. Egy nappal azután, hogy közzétették: a fogyasztói árak áprilisban 3,8 százalékkal emelkedtek az előző évhez képest, felülmúlva a 3,3 százalékos márciusi adatot és a 3,7 százalékos elemzői várakozást is.

A vezető indexek a tengerentúlon vegyesen nyitottak:

  • a széles piacot leképező S&P 500 minimális pluszba kapaszkodott,
  • a technológiai fókuszú Nasdaq Composite bő fél százalékot emelkedett,
  • a klasszikus Dow Jones ipari átlag fél százalékot süllyedt.

Pesti parkett: csak a Telekom

Az OTP 40 970 forintnál zárt, ami bő másfél százalékos esés.

A Mol 3980 forintnál fejezte be a napot, s ez majd 3 százalékos mínusz.

A Richter 12 380 forintig kapaszkodott, ami minimális plusz.

A Magyar Telekom 2480 forinton zárt, ami 2,5 százalékos emelkedés.

A kisebb papírok közül

  •  bő 3 százalékot pattant a Nyomda,
  •  közel 3 százalékot a CIG és az MBH.

Állta a jegybanki tesztet a forint

Nagyot gyengült délelőtt a forint a jegybank implicit kamatcsökkentésére. 

A technikai kép alapján:

  • délelőtt a 358,50-os ellenállási szint áttörése volt feltűnő, ám ez csak akkor tekinthető szignifikánsnak, ha egy kereskedési napon felett zár a kurzus.
  • A következő meghatározó ellenállás 360-nál húzódik, mely egy 15 éves trendvonalhoz kapcsolódik. Délben már ezt a szintet közelítette a jegyzés, ám ezt időlegesen sem lépte át.

Délután folyamatos forinterősödést láthattunk, 

az euró-forint visszatért a hét eleji sávba: 355 és 358,5 közé. Tőzsdezáráskor 357,9 közelében jegyezték.

Az MNB beavatkozásáról beszámoló Bloomberg jelentése szerint a mostani lépéssel a jegybank a befektetőket is teszteli, és olyan megoldásokat keres, amelyekkel korlátozhatja a forint erősödését, amely a márciusi mélypont óta 10 százalékkal értékelődött fel.

Akárhonnan nézzük, jól vizsgázott a jegybanki teszten a forint. 

