Dőltek a blue chipek, ütötték a politikai papírokat, korrigált a forint
A BUX 132 750 ponton zárt, ami bő 1 százalékos mínusz. Ezzel a pesti parkett vezető indexe nagyjából a német DAX index mozgását követte. Hasonlóan, mint a régiós versenytárs lengyel WIG index. A forint kissé korrigált, de még nem dőlt el az irány: fókuszban a 15 éves trendvonal.
Meglódult az infláció Amerikában
Az Egyesült Államokban a fogyasztói árak áprilisban 3,8 százalékkal emelkedtek az előző évhez képest. A Munkaügyi Minisztérium áprilisi inflációs adatai felülmúlták a 3,3 százalékos márciusi adatot és a 3,7 százalékos elemzői várakozást is. Ez a legnagyobb növekedés hároméves visszatekintésben. Az indexet elsősorban az iráni háború kezdete óta emelkedő üzemanyagárak hajtották.
A vezető indexek a tengerentúlon eséssel nyitottak:
- a széles piacot leképező S&P 500 kétharmad százalékot csúszott,
- a technológiai fókuszú Nasdaq Composite bő 1 százalékot esett,
- a klasszikus Dow Jones ipari átlag 0,5 százalékot süllyedt.
Pesti parkett: a blue chipek közül csak a Telekom kapaszkodott
Az OTP 41 660 forinton zárt, bő 2 százalékot esve.
A Mol 4100 forinton fejezte be a kerekedést, ami minimális csúszás.
A Richter 12 370 forintig csúszott, ami majd 2 százalékos mínusz.
A Magyar Telekom 2418 forintig kapaszkodott, s ez egyharmad százalékos plusz.
Ma is ütötték a politikai papírokat:
- a 4iG majd 3 százalékot esett, a kapcsolt Rába közel 7 százalékot,
- az Opus bő 4 százalékot zuhant.
Korrigál a forint
A romló nemzetközi befektetői hangulat hatására kisebb emelkedés indult az euró-forint árfolyamában, de egyelőre nem érte el a 358,50-es ellenállást. Ám a technikai indikátorok további korrekcióra utalnak.
Meghatározó ellenállás húzódik 360-nál, mivel ott rajzolódik ki egy 15 éves trendvonal.
Így ennek tesztelését követően derülhet ki majd a további meghatározó irány.
Napközben két hullámban gyengült a magyar deviza:
- délelőtt 358-ig szúrt fel az euró-forint,
- majd 356 közelében delelt a kurzus.
- Tőzsdezárásig 357,95-ig emelkedett a jegyzés.