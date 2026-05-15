Gyorsjelentés után adják az OTP-t, a kémműhold-szerződést bukó 4iG mélybe zuhant, a forint 15 éves trenddel birkózik

A BUX 132 414 ponton nyitott. A pesti parkett vezető indexe hajszálnyi mínuszban kereste az irányt. A forint a 15 éves trenddel birkózik.

Ázsiát már lehúzták a pekingi hírek



Tegnap egy esetleges amerikai-kínai csipexport megyezés lehetősége húzta a piacokat, a technológiai szektor másfél százalékot emelkedett. Reggelre azonban olyan kommentek érkeztek ami szerint a pekingi tárgyalások során a csipexport kérdése fel sem merült a tárgyalások során: ez beárnyékolhatja a mai napot.

Amerikában tegnap 50 ezer pont felett zárt a Dow Jones ipari átlag,

mely háromnegyed százalékot emelkedett. A széles piacot leképező S&P 500 is új rekordot állított fel, hasonló növekedéssel. És a technológiai fókuszú Nasdaq Composite is háromnegyed százalékkal került feljebb.

Ma hajnalban Ázsiában borús volt a hangulat:

a japán Nikkei majd 3 százalékot zuhant,

a hongkongi Hang Seng szűk 2 százalékot esett,

a kontinentális kínai Sanghaj Composite pedig közel 1 százalékot csúszott.

A határidős indexek is negatívba fordultak:

Európában 1 százalék feletti eséssel kezdődhet a kereskedés,

az amerikai indexek is piros nyitást indikálnak.

Parádésan debütált a már betanított MI modellekre fókuszáló csipgyártó

Tegnap lépett parkettre a Cerebras Systems a Nasdaqon. A részvényt 385 dollárig húzták, ami rövid időre több mint

100 százalékos árfolyamnyereséget eredményezett.

A szerdai IPO részvényenként 185 dolláros árazása 5,6 milliárd dollárra értékelte a Cerebras kibocsátását, ami az év legnagyobb elsődleges nyilvános kibocsátása volt. A nap végére a részvények visszahúzódtak 311,07 dollárra, ami 68 százalékos plusz.

Az OpenAI által támogatott cég csipjeit következtetési sémák végrehajtására építik. Ez a mesterséges intelligencia betanítását követő fázis,

amikor a már betanított MI-modell, korábban nem látott adatok alapján

előrejelzést készít,

döntéseket hoz,

új tartalmakat állít össze.

A Cerebras kedvező tőzsdei fogadtatása azért is izgalmas, mert az OpenAI jövő tavasszal tervezi a parkettre lépést.

Pesti parkett: OTP gyorsjelentés után keresik az irányt

Jelentős

felértékelődési potenciált látnak az OTP részvényben

az Equilor elemzői. A konszenzusos 12 havi előretekintő célár 44 211 forint, az elmúlt hónapok többszöri felfelé módosítását követően, 27 százalékkal haladja meg a tavaly decemberit. Alaposan rávert az OTP Bank első negyedéves csoportszintű adózás előtti és adózott nyeresége is a bank honlapjára feltöltött elemzői konszenzusra, míg a működési eredmény és a bevételek némileg elmaradtak a várakozások átlagától – derül ki a bankcsoport péntekre virradóra publikált gyorsjelentéséből.