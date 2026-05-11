Lekonyultak a blue chipek, ütik a politikai papírokat – csak a forint virul

Péntek este Amerika még csúcsokon zárt. Hétfőn hajnalban Ázsia már borúsabb képet mutatott. Miután Donald Trump elfogadhatatlannak tartja az iráni ajánlatot. A hazai blue chipek is lekonyultak. A forint továbbra is erős.
Faragó József
2026.05.11, 09:20
Frissítve: 2026.05.11, 09:28

A BUX 133 888 ponton nyitott, ami fél százalékos csúszás. Ezzel a pesti parkett vezető indexe beleilleszkedik az európai trendbe. A pénteken még emelkedő részvénypiacokat újra nyomás alá helyezték az iráni hírek és az olajpiaci történések. Míg a forint tovább szörfözik a hazai belpolitikai hullámokon, s 5 éve nem látott erős szintelen mozog. 

pesti parkett
Ma merre keresik az irányt a pesti parketten? / Fotó: Vémi Zoltán

Amerika csúcson zárt, Ázsia vegyesen nyitott

A pénteki kereskedésben

 tovább emelkedtek az amerikai részvénypiacok, a fontosabb indexek közül egyedül a Dow Jones nem futott új csúcsra.

  • A széles piacot leképező  S&P 500 közel 1 százalékot emelkedett.
  • A technológiai fókuszú Nasdaq Composite bő 2 százalékot ralizott.
  • A Dow Jones ipari átlag minimális pluszba kapaszkodott.

Hétfőn hajnalban Ázsiában:

  •  a hongkongi Hang Seng minimális mínuszba csúszott.
  • a japán Nikkei egyharmad százalékot esett,
  • míg a kontinentális kínai Sanghaj Composite közel 1 százalékot emelkedett.

A határidős mozgások alapján az európai részvényindexek mérsékelt csökkenéssel indíthatják a hétfői kereskedést.

Donald Trump: elfogadhatatlan az irániak ajánlata 

Teherán az amerikai elnök több követelését túlzónak nevezte, s háborús jóvátételt kér, illetve a Hormuzi-szoros iráni ellenőrzését. Emellett az amerikai szankciók megszüntetését, valamint az ország lefoglalt vagyonának feloldását követelik. Hangsúlyozták: 

az amerikai javaslat elfogadása egyenértékű lenne a behódolással. 

Donald Trump teljes mértékben elfogadhatatlannak nevezte az iráni ajánlatot.
Pakisztán jelezte, hogy folytatná a semleges közvetítést a felek között, így van esély a diplomáciai egyeztetések folytatására. 

Az olaj árfolyama ismét felfelé vette az irányt,

 a WTI a 100 dolláros szintet közelíti, a Brent pedig 105 dollár felett mozog.

 

Pesti parkett: lekonyultak a blue chipek

Szombaton az újonnan megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével megalakult az Országgyűlés. Magyar Pétert választották miniszterelnöknek.

Az OTP 42 100 forintnál startolt 0,2 százalékos mínuszban.

A Mol 4 100 forint közelébe csúszott, bő 1 százalékos mínuszba.

A Richter 12 640 forintról indult, ami enyhe mínusz.

A Magyar Telekom 2 440 forinton kezdte a napot, minimális mínuszban. 

Magyar Péter miniszterelnökké választása után is 

ütik a politikai papírokat:

  • az Opus bő 3 százalékot zuhant,
  • a 4iG majd 2 százalékot esett, a kapcsolt Rába másfél százalékot,
  • a CIG bő fél százalékot csúszott.

 

5 éves csúcsokon a forint 

Hétfőn hajnalban 355 alatt is járt az euró-forint árfolyama. A 355-nél húzódó meghatározó támaszt még pénteken törte le az euró-forint. Ma reggel is ezzel a szinttel birkózik a kurzus, néha fölötte, néha alatt mozog a jegyzés.  

Tőzsdenyitáskor 354,9 közelében jegyezték az euró-forintot.

A technikai kép:

  • rövid távú ellenállási szint 358,50-nél látszik,
  • míg a következő erős támasz 350-nél húzódik.
