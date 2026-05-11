Lekonyultak a blue chipek, ütik a politikai papírokat – csak a forint virul

A BUX 133 888 ponton nyitott, ami fél százalékos csúszás. Ezzel a pesti parkett vezető indexe beleilleszkedik az európai trendbe. A pénteken még emelkedő részvénypiacokat újra nyomás alá helyezték az iráni hírek és az olajpiaci történések. Míg a forint tovább szörfözik a hazai belpolitikai hullámokon, s 5 éve nem látott erős szintelen mozog.

Ma merre keresik az irányt a pesti parketten? / Fotó: Vémi Zoltán

Amerika csúcson zárt, Ázsia vegyesen nyitott

A pénteki kereskedésben

tovább emelkedtek az amerikai részvénypiacok, a fontosabb indexek közül egyedül a Dow Jones nem futott új csúcsra.

A széles piacot leképező S&P 500 közel 1 százalékot emelkedett.

A technológiai fókuszú Nasdaq Composite bő 2 százalékot ralizott.

A Dow Jones ipari átlag minimális pluszba kapaszkodott.

Hétfőn hajnalban Ázsiában:

a hongkongi Hang Seng minimális mínuszba csúszott.

a japán Nikkei egyharmad százalékot esett,

míg a kontinentális kínai Sanghaj Composite közel 1 százalékot emelkedett.

A határidős mozgások alapján az európai részvényindexek mérsékelt csökkenéssel indíthatják a hétfői kereskedést.

Donald Trump: elfogadhatatlan az irániak ajánlata

Teherán az amerikai elnök több követelését túlzónak nevezte, s háborús jóvátételt kér, illetve a Hormuzi-szoros iráni ellenőrzését. Emellett az amerikai szankciók megszüntetését, valamint az ország lefoglalt vagyonának feloldását követelik. Hangsúlyozták:

az amerikai javaslat elfogadása egyenértékű lenne a behódolással.

Donald Trump teljes mértékben elfogadhatatlannak nevezte az iráni ajánlatot.

Pakisztán jelezte, hogy folytatná a semleges közvetítést a felek között, így van esély a diplomáciai egyeztetések folytatására.

Az olaj árfolyama ismét felfelé vette az irányt,

a WTI a 100 dolláros szintet közelíti, a Brent pedig 105 dollár felett mozog.

Pesti parkett: lekonyultak a blue chipek

Szombaton az újonnan megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével megalakult az Országgyűlés. Magyar Pétert választották miniszterelnöknek.

Az OTP 42 100 forintnál startolt 0,2 százalékos mínuszban.