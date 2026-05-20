Óvatosan keresik az irányt a blue chipek, kicsit gyengült a forint

Csak az OTP araszol felfelé. A pesti parketten minimális mínuszba csúsztak a vezető részvények. Míg a forint most a gyenge oldalra sodródott.
Faragó József
2026.05.20, 09:11

A BUX  132 818 ponton nyitott. A pesti parkett vezető indexe egyelőre az irányt keresi. A forint kicsit gyengült ma reggel. 

pesti parkett
Ma merre keresik az irányt a pesti parketten? / Fotó: Vémi Zoltán

Ázsiára is átragadt a borús amerikai hangulat

Tegnap a tengerentúlon

 bizonytalanok voltak a piacok:

  • a széles piacot leképező S&P 500,
  • a technológiai fókuszú Nasdaq Composite
  • és a klasszikus Dow Jones ipari átlag 

egyaránt közel kétharmad százalékot csúszott.

A globális hozamemelkedési hullám részeként a 30 éves USA állampapírhozam 2007. óta nem látott szintre, 5,2 százalékra emelkedett.

Ma hajnalban Ázsiában

 gyászos volt a hangulat:

  •  a japán Nikkei majd másfél százalékot zuhant,
  • a hongkongi Hang Seng háromnegyed százalékot esett,
  • a kontinentális kínai Sanghaj Composite pedig közel egyharmad százalékot csúszott.

Továbbra is kockázatkerülő kereskedés látható a piacokon: a befektetők a stabilabb cash-flow-val rendelkező szektorokat (energia, egészségügy, közművek, ingatlan) részesítették előnyben. Ma is óvatos kereskedés várható. Az ezt követő piaci hangulatot pedig jelentős mértékben befolyásolhatja a ma megjelenő Nvidia-gyorsjelentés.

- írták reggeli befektetési hírlevelükben az Equilor elemzői.

Pesti parkett: irányt keresnek a blue chipek 

 

Az OTP 40 750 forinton startol, s ezzel minimális pluszba hajlott.

OTP részvény
Árfolyam: 40 710 HUF 0 / 0 %
Forgalom: 4 139 614 820 HUF
A Mol 4 048 forintról startolt, enyhe mínuszba csúszva.

MOL részvény
Árfolyam: 4 024 HUF -36 / -0,89 %
Forgalom: 216 511 920 HUF
A Richter 12 360 forintról indult, ez is minimális mínusz.

RICHTER részvény
Árfolyam: 12 310 HUF -70 / -0,57 %
Forgalom: 448 892 890 HUF
A Magyar Telekom 2 634 forinton kezdett, háromnegyed százalékot csúszva.

MTELEKOM részvény
Árfolyam: 2 630 HUF -24 / -0,91 %
Forgalom: 322 063 476 HUF
A politikai papírok közül esik a 4iG és a Gránti, de pluszba kapaszkodott az MBH.

 

 Kicsit gyengébb a forint

Valamelyest gyengült a forint a negatív nemzetközi hangulat hatására. 

Az euró-forint technikai képe:

  • most a 30 napos mozgóátlaggal (362,4 forint) birkózik a kurzus,
  • fölötte 364 forintnál húzódik ellenállás,
  • míg támasz továbbra is 360 és 360,6 között feszül.
Nyitás előtt 362,25-ig szúrt fel az euró-forint. Majd 361,8 alá süllyedt. Végül 362 közelében nyitott.

