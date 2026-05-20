Óvatosan keresik az irányt a blue chipek, kicsit gyengült a forint

A BUX 132 818 ponton nyitott. A pesti parkett vezető indexe egyelőre az irányt keresi. A forint kicsit gyengült ma reggel.

Ázsiára is átragadt a borús amerikai hangulat

Tegnap a tengerentúlon

bizonytalanok voltak a piacok:

a széles piacot leképező S&P 500,

a technológiai fókuszú Nasdaq Composite

és a klasszikus Dow Jones ipari átlag

egyaránt közel kétharmad százalékot csúszott.

A globális hozamemelkedési hullám részeként a 30 éves USA állampapírhozam 2007. óta nem látott szintre, 5,2 százalékra emelkedett.

Ma hajnalban Ázsiában

gyászos volt a hangulat:

a japán Nikkei majd másfél százalékot zuhant,

a hongkongi Hang Seng háromnegyed százalékot esett,

a kontinentális kínai Sanghaj Composite pedig közel egyharmad százalékot csúszott.

Továbbra is kockázatkerülő kereskedés látható a piacokon: a befektetők a stabilabb cash-flow-val rendelkező szektorokat (energia, egészségügy, közművek, ingatlan) részesítették előnyben. Ma is óvatos kereskedés várható. Az ezt követő piaci hangulatot pedig jelentős mértékben befolyásolhatja a ma megjelenő Nvidia-gyorsjelentés.

- írták reggeli befektetési hírlevelükben az Equilor elemzői.

Pesti parkett: irányt keresnek a blue chipek

Az OTP 40 750 forinton startol, s ezzel minimális pluszba hajlott.