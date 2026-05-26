Deviza
EUR/HUF356,76 -0,04% USD/HUF306,56 -0,06% GBP/HUF413,05 -0,21% CHF/HUF390,78 -0,2% PLN/HUF84,27 -0,09% RON/HUF68,16 +0,01% CZK/HUF14,7 -0,07% EUR/HUF356,76 -0,04% USD/HUF306,56 -0,06% GBP/HUF413,05 -0,21% CHF/HUF390,78 -0,2% PLN/HUF84,27 -0,09% RON/HUF68,16 +0,01% CZK/HUF14,7 -0,07%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX130 795,09 +0,82% MTELEKOM2 626 +0,15% MOL3 846 +0,47% OTP40 370 +1,41% RICHTER12 000 0% OPUS317 +1,58% ANY7 900 +0,13% AUTOWALLIS149,5 0% WABERERS4 620 0% BUMIX9 189,32 +0,16% CETOP4 508,68 +0,46% CETOP NTR2 882,95 +1,34% BUX130 795,09 +0,82% MTELEKOM2 626 +0,15% MOL3 846 +0,47% OTP40 370 +1,41% RICHTER12 000 0% OPUS317 +1,58% ANY7 900 +0,13% AUTOWALLIS149,5 0% WABERERS4 620 0% BUMIX9 189,32 +0,16% CETOP4 508,68 +0,46% CETOP NTR2 882,95 +1,34%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsdenyitás
forint
tőzsde

Céláremelésre pattant az OTP, a baleset után még mindig csúszik a Mol, erős a forint

Ahogy hajnalban Ázsiában vegyes volt a kép. Úgy a pesti parketten sem festettek egyformán a blue chipek. Céláremelés után az OTP és az osztalékfizetés rendjét közlő Richter felfelé indult, a pénteki balesetet követően a Mol még mindig lefelé tart, míg a Telekom egyelőre egyik irányba sem mozdult. A MNB mai kamatdöntését az erős oldalon várja a forint.
Faragó József
2026.05.26, 09:23
Frissítve: 2026.05.26, 09:26

A BUX 130,545 ponton nyitott, ami kétharmad százalékos emelkedés. Vegyes képet mutattak a blue chipek a pesti parketten. A forint az erős oldalon kezdte a kereskedést.

pesti parkett
Ma merre keresik az irányt a pesti parketten? / Fotó: Vémi Zoltán

Ázsia: pattant a koreai index

Hétfőn az Egyesült Államokban a Memorial Day miatt szünetelt a kereskedés.  

Ma hajnalban Ázsiában vegyes volt a hangulat:

  •  a japán Nikkei egyharmad százalékot esett,
  • a kontinentális kínai Sanghaj Composite közel háromnegyed százalékot csúszott,
  • a hongkongi Hang Seng minimális pluszba kapaszkodott,
  • a koreai Kospi közel 3 százalékot pattant.

A határidős árazások alapján Európában 0,3-0,4 százalékos csökkenéssel indulhat a nap.

 

Pesti parkett: nálunk is vegyes a kép

 

Céláremelés érkezett az OTP részvényeire:

  • az Oddo BHF 35 ezer forintról 42 200 forintra emelte az OTP Bankra vonatkozó, 12 havi célárfolyamát, az ajánlás változatlanul semleges.

Az OTP 40 200 forinton nyitott, bő 1 százalékos pluszban.

 OTP részvény
OTP részvény09:36:31
Árfolyam: 40 380 HUF +580 / +1,44 %
Forgalom: 1 656 363 870 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol június 6-ig kapott engedélyt (amerikai Pénzügyminisztérium OFAC), hogy tárgyaljon a Naftna Industrija Srbije (NIS) többségi részesedésének megvásárlásáról. Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató pénteken úgy fogalmazott: a rendkívül összetett tárgyalások végső szakaszba léptek.

Pénteken robbanás történt a Mol Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén, 

A Mol 3 810 forintról indított, ami félszázalékos csúszás.

 MOL részvény
MOL részvény09:37:01
Árfolyam: 3 846 HUF +18 / +0,47 %
Forgalom: 335 746 558 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter közzétette az osztalékfizetés rendjét.

A gyógyszerrészvény 12 040 forintról indult, egyharmad százalékos pluszban.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény09:36:54
Árfolyam: 12 000 HUF 0 / 0 %
Forgalom: 111 597 780 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom 2 622 forintnál kereste az irányt.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény09:36:31
Árfolyam: 2 626 HUF +4 / +0,15 %
Forgalom: 39 482 198 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

 

 

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! 

A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

Erős oldalon a forint

Hétfőn erősödött a forint: eltávolodott a 360-as szinttől az euró árfolyama. 

Tegnap, illikvid kereskedésben az euró-forint jegyzése 

letörte a 358,50-es támaszt, így a következő fontos technikai szint 355-nél húzódik.

Kedden nyitás előtt 356,4 és 357,2 között oszcillált az euró-forint. Majd 356,76 forinton nyitott az euró.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Nem változtatott a Moody's az adósbesoroláson.

 A pénteki felülvizsgálat során változatlanul hagyták a Baa2-es osztályzatot, negatív kilátással. Az indoklásban kiemelték a növekedési bizonytlanságot, az idei évi prognózist 2,3 százalékról 1,9 százalékra, a jövő évit 2,3 százalékról 2,2 százalékra rontották. 
 

Délután 2 órakor jelenti be a Magyar Nemzeti Bank a kamatdöntést:

az elemzői várakozás kamattartás. 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu