Céláremelésre pattant az OTP, a baleset után még mindig csúszik a Mol, erős a forint
A BUX 130,545 ponton nyitott, ami kétharmad százalékos emelkedés. Vegyes képet mutattak a blue chipek a pesti parketten. A forint az erős oldalon kezdte a kereskedést.
Ázsia: pattant a koreai index
Hétfőn az Egyesült Államokban a Memorial Day miatt szünetelt a kereskedés.
Ma hajnalban Ázsiában vegyes volt a hangulat:
- a japán Nikkei egyharmad százalékot esett,
- a kontinentális kínai Sanghaj Composite közel háromnegyed százalékot csúszott,
- a hongkongi Hang Seng minimális pluszba kapaszkodott,
- a koreai Kospi közel 3 százalékot pattant.
A határidős árazások alapján Európában 0,3-0,4 százalékos csökkenéssel indulhat a nap.
Pesti parkett: nálunk is vegyes a kép
Céláremelés érkezett az OTP részvényeire:
- az Oddo BHF 35 ezer forintról 42 200 forintra emelte az OTP Bankra vonatkozó, 12 havi célárfolyamát, az ajánlás változatlanul semleges.
Az OTP 40 200 forinton nyitott, bő 1 százalékos pluszban.
A Mol június 6-ig kapott engedélyt (amerikai Pénzügyminisztérium OFAC), hogy tárgyaljon a Naftna Industrija Srbije (NIS) többségi részesedésének megvásárlásáról. Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató pénteken úgy fogalmazott: a rendkívül összetett tárgyalások végső szakaszba léptek.
Pénteken robbanás történt a Mol Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén,
A Mol 3 810 forintról indított, ami félszázalékos csúszás.
A Richter közzétette az osztalékfizetés rendjét.
A gyógyszerrészvény 12 040 forintról indult, egyharmad százalékos pluszban.
A Magyar Telekom 2 622 forintnál kereste az irányt.
Erős oldalon a forint
Hétfőn erősödött a forint: eltávolodott a 360-as szinttől az euró árfolyama.
Tegnap, illikvid kereskedésben az euró-forint jegyzése
letörte a 358,50-es támaszt, így a következő fontos technikai szint 355-nél húzódik.
Kedden nyitás előtt 356,4 és 357,2 között oszcillált az euró-forint. Majd 356,76 forinton nyitott az euró.
Nem változtatott a Moody's az adósbesoroláson.
A pénteki felülvizsgálat során változatlanul hagyták a Baa2-es osztályzatot, negatív kilátással. Az indoklásban kiemelték a növekedési bizonytlanságot, az idei évi prognózist 2,3 százalékról 1,9 százalékra, a jövő évit 2,3 százalékról 2,2 százalékra rontották.
Délután 2 órakor jelenti be a Magyar Nemzeti Bank a kamatdöntést:
az elemzői várakozás kamattartás.