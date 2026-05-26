Céláremelésre pattant az OTP, a baleset után még mindig csúszik a Mol, erős a forint

A BUX 130,545 ponton nyitott, ami kétharmad százalékos emelkedés. Vegyes képet mutattak a blue chipek a pesti parketten. A forint az erős oldalon kezdte a kereskedést.

Ázsia: pattant a koreai index

Hétfőn az Egyesült Államokban a Memorial Day miatt szünetelt a kereskedés.

Ma hajnalban Ázsiában vegyes volt a hangulat:

a japán Nikkei egyharmad százalékot esett,

a kontinentális kínai Sanghaj Composite közel háromnegyed százalékot csúszott,

a hongkongi Hang Seng minimális pluszba kapaszkodott,

a koreai Kospi közel 3 százalékot pattant.

A határidős árazások alapján Európában 0,3-0,4 százalékos csökkenéssel indulhat a nap.

Pesti parkett: nálunk is vegyes a kép

Céláremelés érkezett az OTP részvényeire:

az Oddo BHF 35 ezer forintról 42 200 forintra emelte az OTP Bankra vonatkozó, 12 havi célárfolyamát, az ajánlás változatlanul semleges.

Az OTP 40 200 forinton nyitott, bő 1 százalékos pluszban.