Szakad az OTP, padlón a 4iG, 15 éves trend fojtogatja a forintot

Kiütötte a Tisza-kormány a kémműholdszerződés elkaszálásával a korábban bezzegpapír 4iG-t. A pesti parketten a blue chipek közül csak a Mol mutat életjeleket. A nagy forgalommal csúszó OTP a BUX indexet is magával rántotta. Míg a hetekig szárnyaló forintot lassan legyűri a másfél évtizedes trend.
Faragó József
2026.05.15, 12:26
Frissítve: 2026.05.15, 12:32

Régen látott komor hangulat uralja a tőzsdét. Temető a pesti parkett: szakad az OTP, a Tisza-kormány padlóra küldte a korábban bezzegpapír 4iG-t. A blue chipek közül csak a Mol mutat életjeleket. Míg a hetekig szárnyaló forintot lassan legyűri a 15 éves trend.    

Pesti parkett: szakad az OTP, padlón a 4iG / Fotó: Simon Móricz-Sabján

15 éves trenddel birkózik a forint

Fontos ellenállást lépett át az euró-forint árfolyama 358,5-nél, s immár  a 360-as szintet teszteli, mely a 15 éves trendvonalhoz kötődik.

A nemzetközi befektetői hangulat romlása miatt kezdett gyengülni a forint, mely a napokban túlélt egy durva jegybanki tesztet, amikor Varga Mihály implicit kamatcsökkentést jelentett be. 

Nyitás előtt 360 fölé szúrt a jegyzés, majd 359,9 közelében nyitott.

Délelőtt 359 és 360 között sávozott a kurzus, többször is felszúrva. 

Délben szinte összefonódott a magyar deviza a másfél évtizedes trenddel. 

Amennyiben szignifikánsan áttöri a jegyzés a trendvonalat, akkor 364-nél húzódik a következő technikai akadály.

 

Padlót fogott a pesti parketten a 4iG

Tegnap este jött a hír, hogy a Tisza-kormány nem teljesíti a 4iG által benyújtott közel 30 milliárd forintos előlegszámlát, és 

felülvizsgálja az 1311 milliárd forint bruttó értékű kémműholdszerződést, 

amelyet a leköszönő Honvédelmi Minisztérium március közepén, egy hónappal a választás előtt kötött a 4iG űrtechnológiai cégével kémműholdak és kapcsolódó eszközök beszerzésére. 

Magyar Péter miniszterelnök a kormányzati átadás-átvétel utáni sajtótájékoztatón közölte, hogy az új honvédelmi miniszter, Ruszin-Szendi Romulusz a számlát hivatalosan már átvette a 4iG-től.

A politikai papír bő 7 százalékot zuhant már nyitáskor.

Délig milliárdos forgalommal bő 11 százalékosra duzzadt a mínusz.

Árfolyam: 1 741 HUF -207 / -11,89 %
Forgalom: 1 037 088 757 HUF
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Kitartanak az OTP mellett az elemzők

Közel ötmilliárdos forgalommal szakadt 2 százalékot az OTP, lehúzva a pesti parkett vezető indexét, a BUX-ot. Ám az elemzőket nem ingatta meg a gyorsjelentés.

A Bloomberg által megkérdezett elemzők közül:

  • 11 elemző vételre ajánlja az OTP-részvényt.
  • 5 elemző tartást javasol.
  • 2 elemző pedig az eladás mellett érvel.
Árfolyam: 41 800 HUF -250 / -0,6 %
Forgalom: 5 682 662 210 HUF
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

