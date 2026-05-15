Szakad az OTP, padlón a 4iG, 15 éves trend fojtogatja a forintot

Nyitás előtt 360 fölé szúrt a jegyzés, majd 359,9 közelében nyitott.

Délelőtt 359 és 360 között sávozott a kurzus, többször is felszúrva.

Délben szinte összefonódott a magyar deviza a másfél évtizedes trenddel.

Amennyiben szignifikánsan áttöri a jegyzés a trendvonalat, akkor 364-nél húzódik a következő technikai akadály.

Padlót fogott a pesti parketten a 4iG

Tegnap este jött a hír, hogy a Tisza-kormány nem teljesíti a 4iG által benyújtott közel 30 milliárd forintos előlegszámlát, és

felülvizsgálja az 1311 milliárd forint bruttó értékű kémműholdszerződést,

amelyet a leköszönő Honvédelmi Minisztérium március közepén, egy hónappal a választás előtt kötött a 4iG űrtechnológiai cégével kémműholdak és kapcsolódó eszközök beszerzésére.

Magyar Péter miniszterelnök a kormányzati átadás-átvétel utáni sajtótájékoztatón közölte, hogy az új honvédelmi miniszter, Ruszin-Szendi Romulusz a számlát hivatalosan már átvette a 4iG-től.

A politikai papír bő 7 százalékot zuhant már nyitáskor.