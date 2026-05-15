Szakad az OTP, padlón a 4iG, 15 éves trend fojtogatja a forintot
Régen látott komor hangulat uralja a tőzsdét. Temető a pesti parkett: szakad az OTP, a Tisza-kormány padlóra küldte a korábban bezzegpapír 4iG-t. A blue chipek közül csak a Mol mutat életjeleket. Míg a hetekig szárnyaló forintot lassan legyűri a 15 éves trend.
15 éves trenddel birkózik a forint
Fontos ellenállást lépett át az euró-forint árfolyama 358,5-nél, s immár a 360-as szintet teszteli, mely a 15 éves trendvonalhoz kötődik.
A nemzetközi befektetői hangulat romlása miatt kezdett gyengülni a forint, mely a napokban túlélt egy durva jegybanki tesztet, amikor Varga Mihály implicit kamatcsökkentést jelentett be.
Nyitás előtt 360 fölé szúrt a jegyzés, majd 359,9 közelében nyitott.
Délelőtt 359 és 360 között sávozott a kurzus, többször is felszúrva.
Délben szinte összefonódott a magyar deviza a másfél évtizedes trenddel.
Amennyiben szignifikánsan áttöri a jegyzés a trendvonalat, akkor 364-nél húzódik a következő technikai akadály.
Padlót fogott a pesti parketten a 4iG
Tegnap este jött a hír, hogy a Tisza-kormány nem teljesíti a 4iG által benyújtott közel 30 milliárd forintos előlegszámlát, és
felülvizsgálja az 1311 milliárd forint bruttó értékű kémműholdszerződést,
amelyet a leköszönő Honvédelmi Minisztérium március közepén, egy hónappal a választás előtt kötött a 4iG űrtechnológiai cégével kémműholdak és kapcsolódó eszközök beszerzésére.
Magyar Péter miniszterelnök a kormányzati átadás-átvétel utáni sajtótájékoztatón közölte, hogy az új honvédelmi miniszter, Ruszin-Szendi Romulusz a számlát hivatalosan már átvette a 4iG-től.
A politikai papír bő 7 százalékot zuhant már nyitáskor.
Délig milliárdos forgalommal bő 11 százalékosra duzzadt a mínusz.
Kitartanak az OTP mellett az elemzők
Közel ötmilliárdos forgalommal szakadt 2 százalékot az OTP, lehúzva a pesti parkett vezető indexét, a BUX-ot. Ám az elemzőket nem ingatta meg a gyorsjelentés.
A Bloomberg által megkérdezett elemzők közül:
- 11 elemző vételre ajánlja az OTP-részvényt.
- 5 elemző tartást javasol.
- 2 elemző pedig az eladás mellett érvel.