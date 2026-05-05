Óriási üzlet volt amíg tartott, de most már csak rombolják a Pfizer kilátásait a covid-vakcinák és gyógyszerek

A vártnál jobb eredményeket ért el az év elején a Pfizer, miután a gyógyszergyártó régebbi, nagy forgalmú készítményeire, mint az Eliquis vérhígító továbbra is nagy a kereslet és a cég által nemrégf indított gyógyszerek és felvásárolt termékek területén is növekedés történt.

Felülmúlta a várakozásokat a Pfizer

A cég bevétele és nyeresége is felülmúlta így a várakozásokat, miután a fentebbi tényezők ellensúlyozták a koronavírus elleni védőoltások és tabletták csökkenő eladásait. A gyógyszercég kiigazított egy részvényre jutó eredménye 75 cent volt, szemben az LSEG elemzői várakozásával, ami 72 centről szólt, míg

a 14,45 milliárd dolláros bevétel szintén felülmúlta a 13,79 milliárd dolláros konszenzust.

A gyógyszeripari óriás emellett hosszabb távú befektetéseket is eszközölt, mint a súlycsökkentő szereket fejlesztő Metsera 10 milliárd dolláros felvásárlása, de van a csőben egy tüdőrákot kezelő gyógyszer is késői fázisban – írja a CNBC.

A 14,45 milliárd dolláros forgalom 5 százalékos növekedésnek felel meg éves alapon, a gyógyszercég tehát részben képes volt ellensúlyozni a covid-készítmények iránti hanyatló keresletet.

A Pfizer nettó nyeresége 2,69 milliárd dollár volt, ami 47 centnek felel meg részvényenként.

Ez alacsonyabb az egy évvel korábbi, 2,97 milliárd dolláros, avagy 52 centes eredménynél. A kiigazított 75 centes részvényenkénti eredmény egyes elemek, köztük restrukturálás és más szellemi termékekhez kötödő költségek kihagyásával jön ki.

Bár az első negyedév a vártnál jobban sikerült, Pfizer nem javított idei évre szóló előrejelzésén, ami részvényenként 2,8-3 dolláros eredményt vár, 59,5-62,5 milliárd dolláros bevétel mellett. Mindez némileg gyengébb lehet a tavalyi, 62,6 milliárd dolláros bevételnél. A gyenge bevételi célt a Pfizer a covid-oltások és gyóhgyszerek forgalmának mintegy 1,5-5 milliárd dolláros csökkenésével magyarázza.

Ráadásul további 1,5 milliárd dolláros csökkenést jelent az eladásokban más gyógyszerek kizárólagosságának elvesztése is. Az eredmények közlése után a Pfizer részvényei mintegy 1,5 százalékot erősödtek a nyitás előtti kereskedésben.