Rosszul kezdődött az év a Rába partján, rendesen betett nekik a forinterősödés – ez adhat reményt a győri holdingnak

A Rába csoport árbevétele az első negyedévben az előző év azonos időszakához mérten 8,3 százalékkal, azaz 1,2 milliárd forinttal, 13,3 milliárd forintra esett vissza, a csökkenésből 742 millió forintot a negatív árfolyamhatás, azaz a forint erősödése okozott, hiszen a csoport döntően exportpiacokra termel – derült ki a győri holding szerda este, tőzsdezárás után közzétett gyorsjelentéséből.

Rosszul kezdődött az év a Rába partján / Fotó: Kallus György

Veszteséget termelt a Rába az év elején

Az üzemi eredmény a tavalyi csaknem tízmillió fontos nyereségből 38 millió forintos veszteségbe fordult.

A 2025 első negyedévéhez viszonyított negatív árfolyamhatás az üzemi eredmény szintjén 334 millió forintot tett ki.

A csökkenő értékesítési volumen és a kedvezőtlen árfolyamhatások következtében a bruttó fedezeti szint 1,2 százalékponttal, 19 százalékra mérséklődött. Ezt a hatást a közvetett költségek arányának csökkentése részben ellensúlyozta, amely így 1,1 százalékpontos költségszintjavulást eredményezett.

A csoportszintű eredményhez a legnagyobb árbevételt generáló futóműszegmens 53 millió forintos üzemi nyereséggel járult hozzá.

A jelentősen visszaeső forgalom következtében a járműalkatrész-üzletág 85 millió forintos veszteséget realizált.

A katonai vevőszolgálati és futóműfejlesztési tevékenységgel foglakozó járműüzletág érdemben javította az eredményességét, és üzemi vesztesége 9 millió forintra mérséklődött.

A mezőgazdasági kitettségű hajtóműszegmens pedig szintén javuló eredményesség mellett 18 millió forintos operatív veszteséget könyvelt el.

A pénzügyi tevékenység eredménye mínusz 37 millió forint volt, szemben az előző év azonos időszakában termelt 166 millió forint nyereséggel. Ebből a hitelátértékelésből származó nem realizált veszteség 12 millió forintot tett ki. Emellett a pénzügyi eredmény 87 millió forint nettó kamatterhelést tartalmazott.

Az adófizetési kötelezettség 137 millió forint volt a negyedévben, ami az árbevétel 1 százalékának felel meg.

A működési tevékenységből származó cash flow 2026 első negyedévében mínusz 185 millió forint volt. A nettó hitelállomány értéke a periódus végén 10,8 milliárd forintra rúgott.

Mindennek eredményeként az adózott eredmény a tavalyi 21 millió forintos nyereségről 212 millió forintos veszteségre romlott.

Javuló iparági környezet

A romló eredmények dacára némi optimizmusra ad okot, hogy az európai haszongépjármű-piac az első negyedévben a bázisidőszakot meghaladó szinten alakult, az ACEA adatai alapján a regisztrációs adatok 7 százalékos növekedésről tanúskodnak.