tőzsde
Rába Holding
járműipar

Rosszul kezdődött az év a Rába partján, rendesen betett nekik a forinterősödés – ez adhat reményt a győri holdingnak

Üzemi szinten is veszteséges a győri holding. Bizakodásra ad okot, hogy a Rába csoport iparági környezete Európában javulóban van.
Murányi Ernő
2026.05.27, 19:12
Frissítve: 2026.05.27, 19:23

A Rába csoport árbevétele az első negyedévben az előző év azonos időszakához mérten 8,3 százalékkal, azaz 1,2 milliárd forinttal, 13,3 milliárd forintra esett vissza, a csökkenésből 742 millió forintot a negatív árfolyamhatás, azaz a forint erősödése okozott, hiszen a csoport döntően exportpiacokra termel – derült ki a győri holding szerda este, tőzsdezárás után közzétett gyorsjelentéséből.  

Pintér István, a Rába Járműipari Holding Nyrt. elnök-vezérigazgatója
Rosszul kezdődött az év a Rába partján / Fotó: Kallus György

Veszteséget termelt a Rába az év elején

Az üzemi eredmény a tavalyi csaknem tízmillió fontos nyereségből 38 millió forintos veszteségbe fordult. 

A 2025 első negyedévéhez viszonyított negatív árfolyamhatás az üzemi eredmény szintjén 334 millió forintot tett ki.  

A csökkenő értékesítési volumen és a kedvezőtlen árfolyamhatások következtében a bruttó fedezeti szint 1,2 százalékponttal, 19 százalékra mérséklődött. Ezt a hatást a közvetett költségek arányának csökkentése részben ellensúlyozta, amely így 1,1 százalékpontos költségszintjavulást eredményezett.  

  • A csoportszintű eredményhez a legnagyobb árbevételt generáló futóműszegmens 53 millió forintos üzemi nyereséggel járult hozzá. 
  • A jelentősen visszaeső forgalom következtében a járműalkatrész-üzletág 85 millió forintos veszteséget realizált. 
  • A katonai vevőszolgálati és futóműfejlesztési tevékenységgel foglakozó járműüzletág érdemben javította az eredményességét, és üzemi vesztesége 9 millió forintra mérséklődött.
  • A mezőgazdasági kitettségű hajtóműszegmens pedig szintén javuló eredményesség mellett 18 millió forintos operatív veszteséget könyvelt el.  

A pénzügyi tevékenység eredménye mínusz 37 millió forint volt, szemben az előző év azonos időszakában termelt 166 millió forint nyereséggel. Ebből a hitelátértékelésből származó nem realizált veszteség 12 millió forintot tett ki. Emellett a pénzügyi eredmény 87 millió forint nettó kamatterhelést tartalmazott. 

Az adófizetési kötelezettség 137 millió forint volt a negyedévben, ami az árbevétel 1 százalékának felel meg. 

A működési tevékenységből származó cash flow 2026 első negyedévében mínusz 185 millió forint volt. A nettó hitelállomány értéke a periódus végén 10,8 milliárd forintra rúgott.

Mindennek eredményeként az adózott eredmény a tavalyi 21 millió forintos nyereségről 212 millió forintos veszteségre romlott.

Javuló iparági környezet

A romló eredmények dacára némi optimizmusra ad okot, hogy az európai haszongépjármű-piac az első negyedévben a bázisidőszakot meghaladó szinten alakult, az ACEA adatai alapján a regisztrációs adatok 7 százalékos növekedésről tanúskodnak. 

Az európai piacot ráadásul éves szinten is pozitív kilátások jellemzik, az előrejelzések alapján idén 5 százalékos éves növekedés várható. Az észak-amerikai teherfuvarozási ágazat recessziója viszont tovább folytatódott, a haszongépjármű-szegmens visszaesése pedig elérte a 23 százalékot. 

A globális haszongépjármű-piacon az elmúlt években a legjelentősebb keresletcsökkenés a mezőgazdasági termékek piacán volt jellemző. A Rába csoport értékesítési adatai alapján az első negyedévben az európai piac magabiztos növekedése mellett ebben a szegmensben is jócskán visszaesett az amerikai piac. Összességében a Rába mezőgazdasághoz kapcsolódó termékei iránti kereslet 2 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbi bázisidőszakot.

Árfolyam: 2 580 HUF 0 / +8,86 %
Forgalom: 22 687 465 HUF
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Rába részvényei szerdán közel 9 százalékkal, 2580 forintra erősödtek, az előző évet 2990 forinton zárta a papír.

 

