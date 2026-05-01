Mikor ilyen jó, akkor készül a baj, de most minden Irántól függ a tőzsdén, ahol nem volt majális

Erős rali bontakozott ki a globális részvénypiacokon, miközben nőtt az esély egy tartós megállapodásra az iráni konfliktusban. Az S&P 500 már ötödik hete emelkedik, amit most az olajárak csökkenése és a javuló befektetői hangulat hajt. A piac azonban továbbra is érzékenyen reagál a geopolitikai fejleményekre.
2026.05.01, 17:16

A befektetők egyre inkább megint a geopolitikai fejleményekre figyelnek, miközben a részvénypiacok látványos emelkedést produkálnak: az S&P 500 már az ötödik egymást követő hetes nyereség felé tart, ami a leghosszabb ralija lehet 2024 óta. A hangulatot elsősorban az javította, hogy nőtt az esély egy tartós megállapodásra az iráni konfliktus lezárásáról, ami az elmúlt hetekben komoly bizonytalanságot okozott a globális piacokon.

Megindult a tőzsdei rali: az iráni háború enyhülése felrobbantotta a piacokat / Fotó: ZCOOL HelloRF

A pénteki kereskedésben közel 1 százalékos emelkedés volt látható, miközben az olajárak csökkentek, miután hírek érkeztek arról, hogy Irán új javaslatot juttatott el az Egyesült Államokhoz. Az amerikai nyersolaj ára ismét 100 dollár alá került, ami enyhítheti az inflációs nyomást és javíthatja a gazdasági kilátásokat. A tárgyalások kulcskérdése továbbra is a Hormuzi-szoros, amely a globális olajszállítás egyik legfontosabb útvonala – írja a Bloomberg.

A piacok reakciója jól mutatja, mennyire érzékenyek a geopolitikai kockázatokra. 

Elemzők szerint egy tartós tűzszünet egyértelműen pozitív lenne a részvénypiacok számára, míg az újabb eszkaláció gyors korrekciót válthatna ki. 

A jelenlegi optimizmus tehát törékeny, és nagyrészt a diplomáciai fejleményektől függ.

A részvénypiaci emelkedést ugyanakkor nemcsak a geopolitika hajtja. A vállalati eredmények meglepően erősek: az S&P 500 cégeinek mintegy 81 százaléka felülteljesítette az első negyedéves várakozásokat. Ez arra utal, hogy a vállalatok egyelőre képesek kezelni a bizonytalan gazdasági környezetet.
Az amerikai gazdaság is vegyes képet mutat. 

  • A feldolgozóipar növekedése áprilisban folytatódott, 
  • ugyanakkor a közel-keleti konfliktus miatt megugró inputköltségek egyre nagyobb nyomást helyeznek a cégekre. 

Ez különösen az infláció alakulása szempontjából kulcskérdés.

A monetáris politika körül is nő a bizonytalanság. Több jegybankár is jelezte, hogy már nem egyértelmű a kamatcsökkentési pálya: az inflációs kockázatok, különösen az energiaárak emelkedése miatt akár kamatemelés is szóba kerülhet. Ez jelentős fordulat lenne a piacok jelenlegi várakozásaihoz képest.
A következő hetekben így egyszerre több tényező határozza meg a piacok irányát: az iráni konfliktus alakulása, az inflációs adatok és a jegybanki kommunikáció. A mostani rali mögött tehát erős fundamentumok állnak, de a kockázatok sem tűntek el — inkább új formában térnek vissza a piacokra.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
