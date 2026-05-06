Reddit: Megfordulhat a negatív trend? – 2026-ban is erős a hirdetési piac

Vegyes éve van eddig a Reddit részvényének, 2026 eddig nem úgy alakul, mint ahogy azt a befektetők remélhették volna a kifejezetten erős 2024-es debütáló és az azt követő 2025-ös évet követően. Akkor 250, majd 40 százalékos éves növekedést tudott elérni a részvény, ezzel szemben az idei évben eddig több mint mínusz 20 százalék a Reddit mérlege, ami talán meglepő lehet, látva a társaság által diktált ütemet.

A főleg hirdetési bevételekből élő cég folyamatosan tartani tudja a nagyjából 70 százalékos éves bevételnövekedési ütemet, miközben a profitabilitás folyamatosan javulást mutat éves viszonylatban, illetve a cash flow termelés is stabilan növekszik negyedévről negyedévre.

Fordulat látható a Reddit grafikonján

Kifejezetten gyengén kezdte a 2026-os évet a részvénye az év első kereskedési napján még 240 dollár környékén zárt a Reddit, ehhez képest az árfolyam február közepén már a 130 dolláros szinteket érintette. A gyenge teljesítményt részben magyarázhatja az általános lefordulás a technológiai szektorban, ami elsősorban a SaaS cégeket érintette. Látni kell, hogy a piaci szereplők az utóbbi időszakban elsősorban az AI beruházási hullámból erősen profitáló cégeket részesítették előnyben, mint a félvezetőgyártók és a hálózati eszközöket készítő cégek.

Tehát a szoftverrel szemben a hardver emelkedett ki, ennek eshetett áldozatául a Reddit is. A részvényt övező negatív szentimentet jól mutatja, hogy az értékeltségi mutatók márciusban új mélypontot érintettek, akkor a 12 havi előretekintő P/E ráta 20 alatti szintekre is visszacsúszott. A múlt heti jelentést követően mostanra már 26 közelébe emelkedett vissza az értékeltségi mutató, de ez is jelentősen elmarad a tavalyi szintektől, amikor a 40, sőt, 50 feletti szintek sem voltak ritkák. Az is igaz, hogy ezek igen magas szinteknek számítanak a szektortársakhoz hasonlítva, de a növekedési potenciál a Reddit esetében akár magasabb értékeltséget is indokolhat, ami mellett persze fontos, hogy a magas várakozásokat teljesíteni tudja a cég.