Friss elemzés érkezett: sokkal többet érhet, venni kell ezt az eurós magyar részvényt

Közel negyedével értékelődhetnek fel a Shopper Park Plus részvényei az Erste céláremelése alapján. A magyar ingatlanbefektetési társaság euróban jegyzett részvényeit venni kell a bank szerint.
2026.05.21, 13:25
Célárat emelt a Shopper Park Plus részvényeire az Erste Befektetési Zrt., amely tekintélyes hozamlehetőség mellett vételre ajánlja a régiós kikereskedelmi célú ingatlanportfóliót építő társaság papírjait.

Kereskedelmi célú ingatlanokban lát nagy lehetőséget a Shopper Park Plus, az Erste pedig a társaság részvényeiben

A korábbi 15,3 euró helyett már 17,2 euróra taksálják a BUX indexbe tartozó prémium kategóriás magyar részvényt. Ez közel 23 százalékos hozamlehetőséggel kecsegtet a következő egy éven belül. A jelentős felértékelődési lehetőség miatt az Erste továbbra is vételt javasol.

Gáláns osztalékot fizet a Shopper Park Plus

A várható erőteljes árfolyam-emelkedésen túl a részvény ráadásul 6,6 százalék körüli osztalékhozamot is kínál a tavalyi eredménye után fizetendő 0,92 eurós osztalék révén.

A csütörtökön kiadott új elemzés már részben tartalmazza a vállalat frissített iránymutatását a további akvizíciókat is beleértve, valamint a diszkontált cash-flow (DCF) modell paramétereinek módosítását, különösen az alacsonyabb kockázatmentes kamatlábakat, a magyar állampapírhozamok elmúlt hetekben tapasztalt jelentős csökkenését követően.

Az idei év eleje óta elért 20 százalékos tőzsdei teljesítmény ellenére a részvény továbbra is 6 százalékos diszkonttal forog az European Public Real Estate Association szerint számított nettó tárgyieszköz-állományhoz képest.

A szabályozott ingatlanbefektetési társaságként működő SPP múlt héten tette közzé első negyedéves jelentését, melyben közel másfálszeresére ugró nyereségről számolt be.

Bérleti bevételei 43 százalékkal, 10 millió euróra nőttek éves alapon, elsősorban a Lengyelországban és Szlovákiában újonnan konszolidált ingatlanoknak köszönhetően, míg Magyarországon és Csehországban kisebb növekedés volt látható. Az átértékelési eredmény több mint duplájára, 27,3 millió euróra emelkedett, főként a lengyel portfólió 22,9 millió eurós  hozzájárulásának köszönhetően. Az adózott eredmény pedig 27,9 millió euróra ugrott az egy évvel korábbi 10,5 millió euróról.

További akvizíciók segíthetik a részvény raliját

A Shopper Park Plus új pénzügyi iránymutatást jelentett be a következő évekre, beleértve konkrét akvizíciós terveket Lengyelországban és Csehországban, amelyeket az Erste is beépített az előrejelzésébe. A társaság egy másik, korai fázisú projektjét viszont egyelőre nem vette figyelembe az elemzés. A vállalat célja három további (két lengyelországi és egy csehországi) eszköz megszerzése, 

  • összesen 42 440 négyzetméter bérbe adható területtel, 
  • átlagosan 8,5 százalékos hozammal 
  • és várhatóan 49 millió eurós vételárral. 

Az új iránymutatás a 2026 és 2030 közötti időszakban körülbelül 50 százalékos EPS-növekedést vetít előre.

 

