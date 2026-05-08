Megtörtént: durván megemelte a díjait a Revolut, látványos drágulás történt – Magyarország az egyik utolsó kivétel

A Revolut több európai országban is megemeli fizetős csomagjainak díját, ám új előfizetési extrákkal, többek között partneri szolgáltatásokkal és eSIM-es mobilinternettel bővít. A magyar felhasználókat egyelőre nem érinti a Revolut drágulása, de több szomszédos országban, valamint Németországban is magasabb havidíjakat vezetnek be.
VG
2026.05.08, 13:48
Frissítve: 2026.05.08, 14:39

A Revolut csütörtöktől több európai országban megemelte a fizetős csomagjainak havi és éves díját, viszont új előfizetési partnerekkel és új extrákkal is bővített. A felhasználókat e-mailben értesítették a változásokról – írja a Revinfo blog.

A Revolut több európai országban is megemeli fizetős csomagjainak díját
A Revolut több európai országban is megemeli fizetős csomagjainak díját / Fotó: Daily Creativity

Akik május 7. előtt regisztráltak és fizettek elő egy csomagra, azoknak július 9-től fog megemelkedni a csomagdíjuk, akik éves előfizetésben vannak, azok a következő éves előfizetés díjában fogják látni a magasabb összeget.

A Revolut több új partneri szolgáltatást is beépít a csomagokba

A Premium csomagtól felfelé léteznek a díjmentes partneri előfizetések, például Perplexitx Pro, Wolt+, NordVPN vagy a SleepCycle szolgáltatóknak előfizetős csomagjaihoz. Ezeket bővítette ki a Revolut több országban a Super Duolingo, Flo Premium, Laundryheap+ és a Lovable szolgáltatókkal.

Országonként eltérő lehet az, hogy a felhasználók milyen előfizetői partnerekhez kapnak díjmentes hozzáférést.

Már nemcsak a legdrágább Ultra csomagban, hanem a Premium és Metal csomagban is kapnak a felhasználók több külföldi országban díjmentes mobilinternetet globálisan. A csomagtól függ, hogy havonta hány gigabyte internet jár, és az eSIM szolgáltatással érhető el.

Például Ausztriában, Belgiumban, Finnországban, Franciaországban, Hollandiában, Horvátországban, Németországban, Olaszországban, Romániában, Spanyolországban, Svédországban, Szlovákiában, Szlovéniában a Premium csomag előfizetői havi 1 gigabyte, Metal-előfizetők 3 gigabyte, míg az Ultra-előfizetők 5 gigabyte mobilinternetet kapnak.

Azt egyelőre nem tudni, hogy a magyarországi Revolut-felhasználóknál megtörténik-e egy ilyen bővítés.

Az Ultra csomag a legdrágább előfizetői csomag a Revolutnál, és eddig is főleg azoknak érte meg, akik sokat utaznak, több pénzt fektetnek be a Revoluton.

Az eddigi eSIM-es globális mobilinternet csomagot 3 gigabyte-ról 5 gigabyte-ra növelik. Valamint most már nemcsak a reptéri VIP várótermeibe kapnak az Ultra csomag felhasználói díjmentes belépőt, hanem a reptereken ismert FAST Trackhez is kapnak díjmentes, korlátlan hozzáférést 90-100 reptéren, és bizonyos esetekben vendégbelépők is elérhetők.

Mennyivel emelkednek a Revolut-csomagok díjai az egyes országokban?

A Standard csomag továbbra is díjmentes, a Plus csomagok havidíjában nem történt áremelés.

Jelenleg a magyarországi Revolut felhasználókat ez nem érinti, nincs díjcsomagemelés és más új szolgáltatás, extrák megjelenése. Ellenben több országban csaknem 10 százalékos drágulás jön a Revolut csomagjaiban.

A Revolut áremelése tehát nem érinti egységesen a régiót: Magyarországon, Csehországban és az Egyesült Királyságban egyik fizetős csomag díja sem változik, míg több szomszédos országban drágulás jön. Ausztriában a Premium csomag 8,99 euróról 9,99 euróra, a Metal 15,99-ról 17,99 euróra emelkedik, Szlovákiában pedig csak a Metal csomag drágul, 15,99 euróról 17,99 euróra. Szlovéniában mindhárom vizsgált csomagnál lesz áremelés: a Premium 8,99-ról 9,99 euróra, a Metal 15,99-ról 17,99 euróra, az Ultra pedig 55-ről 60 euróra nő.

Horvátországban a Premium 8,99 euróról 9,99 euróra, az Ultra pedig 50-ről 55 euróra emelkedik, a Metal változatlan marad. Romániában a Premium díja 35,99 lejről 39,99 lejre, a Metalé 64,99 lejről 72,99 lejre nő, az Ultra viszont nem drágul. Németországban mindhárom csomag ára magasabb lesz: a Premium 7,99 euróról 8,99 euróra, a Metal 13,99-ról 15,99 euróra, az Ultra pedig 60-ról 65 euróra emelkedik.

Akik május 7. után regisztrálnak vagy fizetnek elő egy csomagra, rájuk már az új díj vonatkozik, akik előtte regisztráltak. és már előfizettek, rájuk július 9-től vonatkozik az új havidíj. Akik éves előfizetést választottak, nekik majd a magasabb éves díj csak a következő éves előfizetéskor kell többet fizetniük.

Félnek a bankok, hogy mindenki a Revoluthoz megy: már ők fizetnek, hogy maradjanak az ügyfelek, hihetetlen csomagokat dobtak piacra

Hátradőlve figyelhetik az ügyfelek, hogyan harcolnak értük a bankok, miközben már a Revolut érkezésére készülnek. Májustól a Gránit teljesen új számlacsomagokkal rukkolt elő, az OTP pedig több, eddig akciósan nullás díját véglegesítette – írja a BiztosDöntés.

A legfrissebb bejelentés szerint gyökeresen átalakította a lakossági ügyfeleknek kínált számlacsomagjait a Gránit Bank. Mostantól négy, egymással jól összehasonlítható és egyszerűen átlátható konstrukcióból lehet választani nála. Az új számlacsomagok az árazásuk és a felépítésük alapján képesek versenyre kelni a külföldi neobankok és fintech szolgáltatók magyar ügyfelek számára is elérhető ajánlataival – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés pénzügyi szakértője. Az OTP Bank is tett olyan lépéseket májustól, amelyekkel azt mutatja, hogy nála sem drágábbak a külföldi konkurensek kedvelt szolgáltatásai.

