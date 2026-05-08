Megtörtént: durván megemelte a díjait a Revolut, látványos drágulás történt – Magyarország az egyik utolsó kivétel

A Revolut csütörtöktől több európai országban megemelte a fizetős csomagjainak havi és éves díját, viszont új előfizetési partnerekkel és új extrákkal is bővített. A felhasználókat e-mailben értesítették a változásokról – írja a Revinfo blog.

Akik május 7. előtt regisztráltak és fizettek elő egy csomagra, azoknak július 9-től fog megemelkedni a csomagdíjuk, akik éves előfizetésben vannak, azok a következő éves előfizetés díjában fogják látni a magasabb összeget.

A Revolut több új partneri szolgáltatást is beépít a csomagokba

A Premium csomagtól felfelé léteznek a díjmentes partneri előfizetések, például Perplexitx Pro, Wolt+, NordVPN vagy a SleepCycle szolgáltatóknak előfizetős csomagjaihoz. Ezeket bővítette ki a Revolut több országban a Super Duolingo, Flo Premium, Laundryheap+ és a Lovable szolgáltatókkal.

Országonként eltérő lehet az, hogy a felhasználók milyen előfizetői partnerekhez kapnak díjmentes hozzáférést.

Már nemcsak a legdrágább Ultra csomagban, hanem a Premium és Metal csomagban is kapnak a felhasználók több külföldi országban díjmentes mobilinternetet globálisan. A csomagtól függ, hogy havonta hány gigabyte internet jár, és az eSIM szolgáltatással érhető el.

Például Ausztriában, Belgiumban, Finnországban, Franciaországban, Hollandiában, Horvátországban, Németországban, Olaszországban, Romániában, Spanyolországban, Svédországban, Szlovákiában, Szlovéniában a Premium csomag előfizetői havi 1 gigabyte, Metal-előfizetők 3 gigabyte, míg az Ultra-előfizetők 5 gigabyte mobilinternetet kapnak.

Azt egyelőre nem tudni, hogy a magyarországi Revolut-felhasználóknál megtörténik-e egy ilyen bővítés.

Az Ultra csomag a legdrágább előfizetői csomag a Revolutnál, és eddig is főleg azoknak érte meg, akik sokat utaznak, több pénzt fektetnek be a Revoluton.

Az eddigi eSIM-es globális mobilinternet csomagot 3 gigabyte-ról 5 gigabyte-ra növelik. Valamint most már nemcsak a reptéri VIP várótermeibe kapnak az Ultra csomag felhasználói díjmentes belépőt, hanem a reptereken ismert FAST Trackhez is kapnak díjmentes, korlátlan hozzáférést 90-100 reptéren, és bizonyos esetekben vendégbelépők is elérhetők.