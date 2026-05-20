Érik a fordulat az európai védelmi részvényeknél, nagy potenciál van a Rheinmetallban is
Erősen adták idén az európai védelmi részvényeket, például a Rheinmetallt is, mivel a befektetők a tavalyi drámai árfolyamrali után egyre kritikusabbak lettek a szektorral szemben. A még mindig magas értékeltségi szintek ellenére azonban az elemzők úgy vélik, hogy a néhány napja megkezdődött emelkedésben van még potenciál.
Egészséges profitrealizálás
A véget érni nem akaró orosz–ukrán háború és az újabb közel-keleti összecsapás hatására arra számítanak, hogy az iparág a politikai dinamikát tartós nyereségnövekedéssé transzformálja.
A 2026-ban eddig tapasztalt visszaesés egészséges és régóta esedékes konszolidációnak tűnik. Eközben az európai fegyveripari ciklus alapvető hajtóerői továbbra is sértetlenek maradtak, és alátámasztják a következő három-öt évben várható tartósan kiemelkedő teljesítményt
– mondta a Morningstarnak Beat Wittmann, a Porta Advisors svájci pénzügyi tanácsadó cég elnöke.
Év elején az európai védelmi részvények csúcsközelben jártak, miután az elmúlt években a fokozódó geopolitikai feszültségek miatt az európai országok brutálisan megnövelték katonai költségvetésüket. Tavaly júniusban a NATO-tagállamok vállalták, hogy 2035-ig éves szinten GDP-jük 5 százalékára emelik védelmi kiadásukat, melyből 3,5 százalékot a katonai alapkiadásokra szánnak. Németország pedig vállalta, hogy ezt a célt már 2029-re eléri.
Wittmann szerint a legutóbbi visszaesés mindezért egészséges nyereségrealizálás volt, ám a ciklus már a következő fázisába lép.
Az európai védelmi részvények átlagos árfolyama a 2022-es orosz invázió óta három-ötszörösére emelkedett, a szektor jelentősen felülmúlta mind az amerikai, mind az európai részvényindexek teljesítményét
– mondta.
A Rheinmetallnak hatalmas megrendelései vannak
A Rheinmetall hétfői 1172 eurós záróárfolyamát alapul véve, a 4iG-ben is résztulajdonos német lőszer- és harckocsigyártó kurzusa 53 százalékkal került a részvények fair értéke alá. Ennek ellenére Loredana Muharremi, a Morningstar részvényelemzője kitart a papírok 2380 eurós fair értéke mellett. Az elemző rámutatott, hogy a kereslet- és nyereségnövekedés strukturális hajtóerői változatlanok maradtak, és még 2026 után is tovább pörögnek.
Bár az első negyedévi várakozásokat nem sikerült teljesíteni, a vállalat a második negyedévre jelentős növekedést prognosztizált.
A Rheinmetall továbbra is jelentős szerepet játszik az EU-n belül a legnagyobb védelmi kiadásokkal rendelkező országban, azaz Németországban. A vállalat hatalmas megrendelésállománnyal rendelkezik, és a belátható jövőben várhatóan magas két számjegyű százalékos bevételbővülést ér el. Bár kétségtelenül lesznek visszaesések, miközben a vállalat elképesztő tempóban próbálja felfuttatni a termelést, hosszú távon hatalmas nyereséget termel még
– mondta Aarin Chiekrie a brit Hargreaves Lansdown befektetőcég részvénystratégája.
A fordulat azonban a Rheinmetall részvényeiben is érik, egy hét alatt csaknem 5 százalékkal drágultak.
Szintén szignifikáns, mintegy 29 százalékos diszkonttal kereskednek az ugyancsak német Hensoldttal, amely a gyorsan növekvő szegmensekre, például a radarokra, az érzékelőkre és az elektronikus hadviselésre fókuszál.
A Morningstar elemzői szerint a többi alulértékelt védelmi részvény közé tartozik még
- a francia Thales,
- a német Renk és
- a svéd Saab is.
Nagy fantázia van a brit BAE Systems részvényeiben is, melyekkel 26 százalékos diszkonttal kereskednek. A részvény vonzerejét növeli, hogy bevételeinek közel 45 százaléka az Egyesült Államokból származik.
Összességében annak dacára, hogy az Egyesült Államok és Irán között már mutatkoznak az enyhülés jelei, valamint Oroszország és Ukrajna között is homályosan körvonalazódik valamiféle közeledés, az elemzők úgy vélik, hogy a szektor fundamentumai a következő hónapokban, sőt években sem változnak.