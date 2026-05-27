Milliárdos üzletet ütött nyélbe az egyik legnagyobb magyar cég: Ausztráliába viszi ígéretes gyógyszerét a Richter

Licencmegállapodást kötött a Lenzetto ausztráliai forgalmazására a magyar gyógyszergyártó társaság és az Acrux. A Richter nőgyógyászati készítménye világszerte nők millióinak életét segített megváltoztatni.
K. T.
2026.05.27, 09:43
Frissítve: 2026.05.27, 09:53

Újabb piacra léphet be a Richter egyik vezető nőgyógyászati készítményével, miután a magyar gyógyszergyártó társaság és az Acrux licencmegállapodást kötött a Lenzetto ausztráliai forgalmazására.

Ausztráliában is értékesítik a Richter és az Acrux nőgyógyászati készítményét / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Kizárólagos jogokat kap a Richter a nőgyógyászati készítmény értékesítésére Ausztráliában

A szerda reggel bejelentett megállapodás értelmében a Richter és partnere, az Acrux Limited a 2013. május 2-án megkötött, a menopauzás hormonterápiára szolgáló, transzdermális ösztradiol spray-re, a Lenzettóra vonatkozó licencmegállapodást új, kereskedelmi szempontból meghatározó
területtel bővítik. 

A módosított megállapodás kizárólagos forgalmazási jogokat biztosít a Richter számára az ausztrál piacon. Az Acrux összesen 5,4 millió ausztrál dollár kifizetésben részesül az elkövetkező időszakban, amely magában foglalja az aláíráskori, valamint a hatósági és kereskedelmi mérföldkövekhez kapcsolódó kifizetéseket. 

A Lenzettót az Acrux fejlesztette ki és licencmegállapodás alapján a Richter már több mint 40 országban forgalmazza világszerte. A készítmény teljes árbevétele 2025-ben megközelítette az 50 millió eurót. A Lenzetto egy transzdermális ösztradiol spray, amely hormonpótló terápiaként (HRT) szolgál az ösztrogénhiánnyal összefüggő, a menopauzát követően a nőknél jelentkező tünetek – például hőhullámok – kezelésére. Az ösztradiol adagolása az egyedülálló Patchless Patch technológián keresztül történik, amelyet a Monash Egyetem fejlesztett ki és amely világszerte nők millióinak életét segített megváltoztatni.

Forint ellenszélben is nagyot ugrott a Richter készítményének értékesítése

A Richter az erős forint hatása miatt a tavalyi szinten stabilizálódó eredménnyel kezdte az idei évet, az alapfolyamatok azonban továbbra is erős teljesítményről árulkodtak a május közepén közzétett első negyedéves gyorsjelentés alapján.

A társaság árbevétele 217,3 milliárd forint volt a március végén zárult három hónapban, ami 1,3 százalékkal marad el az egy évvel korábbitól, ugyanakkor a devizahatást kiszűrve 5,9 százalékos volt a bővülés. A tisztított működési eredmény (EBIT) éves alapon 1,8 százalékkal emelkedett, 69,8 milliárd forintra, árfolyamszűrten ugyanakkor 15 százalékos volt az emelkedés. Az adózott eredmény pedig 4 százalékkal, 65,5 milliárd forintra mérséklődött.

A nőgyógyászati szegmens 79,4 milliárd euró bevétellel támogatta a csoportszintű teljesítményt, ezen belül a Lenzetto eladásai 37 százalékkal 5,1 milliárd forintra ugrott, miközben a teljes nőgyógyászati üzletág mindössze 6,2 százalékos bővülésre volt képes árfolyamszűrten. A szegmens értékesítését szállítási hatások fogták vissza, de a meghatározó készítmények alapvető lendülete megmaradt.

A Richter részvényei 1,5 százalékos emelkedéssel reagáltak a piacszerzésről szóló hírre a szerdai tőzsdenyitást követően, idén pedig 25 százalékot erősödött a kurzus. Az Erste gyorsértékelése szerint a hír ugyan pozitív, de nem számottevő a hatása a részvények értékére nézve.

 

