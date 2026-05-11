Richter: az erős forint ádáz ellenfél, a Botoxot is lenyomó csúcsgyógyszer hajtóerő lehetett év elején

Hamarosan felfedi lapjait a Richter, amely a hazai tőzsdei nagyvállalatok közül a Mol után másodikként teszi közzé idei első negyedéves gyorsjelentését kedd reggel.

A forint év eleji ralija jókora ellenszelet jelenthetett a döntően exportpiacokra termelő gyógyszergyártó társaság számára, amely 2026 első három hónapját növekvő árbevétel és dinamikusan bővülő üzemi eredmény mellett stagnáló nyereséggel zárhatta a Világgazdaság elemzői konszenzusa szerint.

A Richter árbevétele 4 százalékkal, 232,7 milliárd forintra emelkedhetett a március végéig tartó három hónapban, a brókerházak becslései ugyanakkor eltérnek e tekintetben.

A Concorde Értékpapír a tavalyival megegyező, 224,1 milliárdos tételt, az Erste Befektetési Zrt. csekély mértékű bővülést és 225,4 milliárd forintot, a legoptimistább K&H Értékpapír pedig 11 százalékos dinamikát és 248,6 milliárd forintos tételt vár ezen a soron.

A forint ralija szembeszél, a Vraylar továbbra is húzóerő

A bevételi és az eredményszámokat is nagymértékben ronthatta az év eleji forintrali, ugyanis az euróhoz képest 5 százalékkal, a dollárral szemben 15 százalékkal erősödött a hazai fizetőeszköz, miközben a rubel-forint keresztárfolyam valamivel feljebb került az első negyedévben.

Pozitívum viszont, hogy a Richter vezető készítménye, a Vraylar első negyedéves értékesítése 18,4 százalékkal, 905 millió dollárra nőtt az Egyesült Államokban, ami ezúttal is több tízmilliárd forinttal támogathatta a magyar vállalat teljesítményét. A tengerentúli értékesítési partner, az AbbVie másik neurológiai sikertermékének, a Botoxnak a forgalmát is meghaladta a Richter kutatói által fejlesztett készítményből származó amerikai bevétel.

A bruttó fedezet 5 százalékkal haladhatta meg a tavaly év eleji szintet, 163 milliárd forintot eredményezve. A tisztított üzemi eredmény (EBIT) ennél is nagyobb mértékben, 11 százalékkal nőhetett, 76 milliárd forintra. A konszenzust itt is a K&H prognózisa húzza fel, a Patria Finance hazai leánycége ugyanis 93 milliárd forint közeli összeggel számol, miközben a másik két befektetési szolgáltató jóval visszafogottabb, 67-68 milliárdos tételt jelez előre, ami a tavalyi szint elérésére lenne csupán elegendő.