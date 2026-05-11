Deviza
EUR/HUF355,37 +0,04% USD/HUF301,66 -0,09% GBP/HUF410,85 +0,08% CHF/HUF387,75 -0,12% PLN/HUF83,86 +0,05% RON/HUF68,22 +0,29% CZK/HUF14,61 -0,01% EUR/HUF355,37 +0,04% USD/HUF301,66 -0,09% GBP/HUF410,85 +0,08% CHF/HUF387,75 -0,12% PLN/HUF83,86 +0,05% RON/HUF68,22 +0,29% CZK/HUF14,61 -0,01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX134 010,51 -0,4% MTELEKOM2 410 -1,33% MOL4 130 -0,82% OTP42 260 +0,19% RICHTER12 650 -0,08% OPUS309,5 -2,42% ANY7 400 -1,35% AUTOWALLIS146 -2,74% WABERERS4 640 -2,16% BUMIX9 061,35 -1,53% CETOP4 473,52 -0,31% CETOP NTR2 830,96 +0,69% BUX134 010,51 -0,4% MTELEKOM2 410 -1,33% MOL4 130 -0,82% OTP42 260 +0,19% RICHTER12 650 -0,08% OPUS309,5 -2,42% ANY7 400 -1,35% AUTOWALLIS146 -2,74% WABERERS4 640 -2,16% BUMIX9 061,35 -1,53% CETOP4 473,52 -0,31% CETOP NTR2 830,96 +0,69%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
elemzői konszenzus
tőzsde
gyógyszergyártó
Richter
gyorsjelentés

Richter: az erős forint ádáz ellenfél, a Botoxot is lenyomó csúcsgyógyszer hajtóerő lehetett év elején

A forint év eleji ralija visszafoghatta a döntően exportőr magyar gyógyszervállalat első negyedéves teljesítményét. A Richter bevétele és üzemi eredménye is bővülhetett, nyeresége viszont a tavalyi szinten maradhatott a Világgazdaság elemzői konszenzusa szerint.
Kadlót Tibor
2026.05.11, 14:55
Frissítve: 2026.05.11, 14:59

Hamarosan felfedi lapjait a Richter, amely a hazai tőzsdei nagyvállalatok közül a Mol után másodikként teszi közzé idei első negyedéves gyorsjelentését kedd reggel.

Richter
Az erős forint visszafoghatta a Richter év eleji teljesítményét / Fotó: Kallus György

A forint év eleji ralija jókora ellenszelet jelenthetett a döntően exportpiacokra termelő gyógyszergyártó társaság számára, amely 2026 első három hónapját növekvő árbevétel és dinamikusan bővülő üzemi eredmény mellett stagnáló nyereséggel zárhatta a Világgazdaság elemzői konszenzusa szerint.

A Richter árbevétele 4 százalékkal, 232,7 milliárd forintra emelkedhetett a március végéig tartó három hónapban, a brókerházak becslései ugyanakkor eltérnek e tekintetben.

A Concorde Értékpapír a tavalyival megegyező, 224,1 milliárdos tételt, az Erste Befektetési Zrt. csekély mértékű bővülést és 225,4 milliárd forintot, a legoptimistább K&H Értékpapír pedig 11 százalékos dinamikát és 248,6 milliárd forintos tételt vár ezen a soron.

A forint ralija szembeszél, a Vraylar továbbra is húzóerő

A bevételi és az eredményszámokat is nagymértékben ronthatta az év eleji forintrali, ugyanis az euróhoz képest 5 százalékkal, a dollárral szemben 15 százalékkal erősödött a hazai fizetőeszköz, miközben a rubel-forint keresztárfolyam valamivel feljebb került az első negyedévben.

Pozitívum viszont, hogy a Richter vezető készítménye, a Vraylar első negyedéves értékesítése 18,4 százalékkal, 905 millió dollárra nőtt az Egyesült Államokban, ami ezúttal is több tízmilliárd forinttal támogathatta a magyar vállalat teljesítményét. A tengerentúli értékesítési partner, az AbbVie másik neurológiai sikertermékének, a Botoxnak a forgalmát is meghaladta a Richter kutatói által fejlesztett készítményből származó amerikai bevétel.

 

A bruttó fedezet 5 százalékkal haladhatta meg a tavaly év eleji szintet, 163 milliárd forintot eredményezve. A tisztított üzemi eredmény (EBIT) ennél is nagyobb mértékben, 11 százalékkal nőhetett, 76 milliárd forintra. A konszenzust itt is a K&H prognózisa húzza fel, a Patria Finance hazai leánycége ugyanis 93 milliárd forint közeli összeggel számol, miközben a másik két befektetési szolgáltató jóval visszafogottabb, 67-68 milliárdos tételt jelez előre, ami a tavalyi szint elérésére lenne csupán elegendő.

A tavalyi szinten ragadhatott a Richter profitja

A Concorde és az Erste a tisztított üzemi árrés tekintetében is lényegében stagnálásra számít, a K&H szerint ugyanakkor az egy évvel korábbi, 30,6 százalékról 37,4 százalékra nőhetett a tisztított EBIT-marzs.

Hasonlóan széttartók a profitvárakozások is: 

  • a legpesszimistább Concorde 13 százalékkal visszaeső, 59 milliárdos nyereségre számít, 
  • az Ersténél 7 százalékkal szűkülő, 63,5 milliárd forint adózott eredményt valószínűsítenek, 
  • a leginkább bizakodó K&H ellenben 16 százalékos profitugrást és 79 milliárdos tételt jósol.

Az átlagolt elemzői várakozás 67,1 milliárd forint, ami mintegy másfél százalékkal szerényebb az egy évvel korábbi nettó nyereségnél.

A Richter részvényárfolyama 0,2 százalékkal csúszott vissza hétfőn kora délutánig, az év eleje óta viszont már 28 százalékot emelkedett a kurzus.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény15:00:40
Árfolyam: 12 650 HUF -10 / -0,08 %
Forgalom: 578 747 140 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A társaság április végi éves rendes közgyűlésén összesen 120 milliárd forint osztalék kifizetéséről döntöttek a részvényesek. Az egy részvényre vetítve 656 forintos juttatást június 11-én kezdi kifizetni a társaság, a három nagytulajdonos közalapítvány viszont ennél később, legkésőbb szeptember 11-én kaphatja meg az osztalékot.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu