Fájhat még egy ideig az erős forint a Richternek: új gyógyszerfejlesztések segíthetik az idei növekedést

Az elmúlt időszakban jelentős árfolyammozgásokat tapasztaltunk, ezek működésünk természetes velejárói, de ami igazán számít, az a Richter alaptevékenysége, ez erős teljesítményt mutatott 2026 első negyedévében is – mondta a magyar gyógyszergyártó vállalat első negyedéves eredményszámait bemutató kedd reggeli sajtótájékoztatón Kovács András László gazdasági igazgató és vezérigazgató-helyettes.

Az erős forint húzta le a Richter eredményét 2026 elején / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A forint erősödése ezzel együtt a hazai gyártást kihívások elé állította. A jelentett árbevétel 1,3 százalékkal 217,3 milliárd euróra csökkent a tavalyi bázishoz képest, ugyanakkor a devizahatást kiszűrve 5,9 százalékos volt a bővülés.

Kiharapott a Richter eredményéből a bikaerős forint, az alaptevékenység dübörög

Az árfolyamra nehezedő nyomás ellenére a várakozásokat meghaladó mértékben nőtt a tisztított üzemi eredmény (EBIT). A 15 százalékos árfolyamszűrt növekedését a Vraylar és a biotech szegmens erőteljes hozzájárulása is támogatta, miközben több jelentős mérföldkőbevételt is elszámolhatott a Richter. A forinterősödés itt is ellenszelet jelentett, a riportált tiszta EBIT mindössze 1,5 százalékkal haladta meg a tavalyit.

A devizaárfolyamok további várható hatásáról a Richter vezérigazgató-helyettese elmondta, hogy az év elején látott, hét százalékpontos eltérés a jelentett és az árfolyamszűrt eredményszámok között már várhatóan nem fog tovább szélesedni idén döntően a bázishatás miatt.

Az árfolyamtrendek ugyanakkor továbbra is nyomást gyakorolnak a jelentett pénzügyi eredményekre, a jelenlegi árfolyamszintek fennmaradása esetén a második negyedévben jelentős, nagyrészt nem realizált árfolyamveszteség várható.

Rengeteg pénzt termelt a magyar gyógyszergyártó, tartja a célt a vezetőség

Működési költségeik csökkentek, és a Richter történetének második legmagasabb szabad cash flow-ját, 77 milliárd forintot sikerült realizálni. Ez lehetőséget ad arra, hogy az április végi közgyűlésen elfogadott rekordmagas osztalékot júniusban elkezdjék kifizetni, és a vonzó akvizíciós lehetőségek megvalósítását is vizsgálják.