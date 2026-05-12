Kimondta Magyarország egyik legnagyobb cége: bajt csinál az erős forint, csak szenvednek tőle – már a profitjuk is bánja, de tartják a célt

Az év eleji forintrali jelentősen visszafogta a magyar gyógyszergyártó teljesítményét. A Richter megismételte tavalyi teljesítményét, profitja és árbevétele minimálisen csökkent. A vezetőség megerősítette egész éves céljait.
K. T.
2026.05.12, 06:27
Frissítve: 2026.05.12, 06:38

A tavalyi szint körül stabilizálódó év eleji eredményszámokról jelentett kedd reggel a Richter. A döntően exportra termelő magyar gyógyszergyártó társaság számára a forint első negyedévben mutatott ralija jelentős ellenszelet jelentett, rontva a forintban kifejezett pénzügyi mutatókat.

Az erős forint fogta vissza a Richter teljesítményét az első negyedévben / Fotó: Kallus György

A vállalat árbevétele 217,3 milliárd forint volt a március végén zárult három hónapban, ami 1,3 százalékkal marad el az egy évvel korábbitól. Az árfolyamhatás jelentős mértékben rontotta a jelentett bevételeket, a gyenge dollár és az erősebb forint következtében több mint hét százalékpontos negatív hatást gyakorolva. Változatlan árfolyamon (CER) számolva 5,9 százalékos volt a bevételek bővülése.

A bruttó fedezet 2026  éves szinten 4,7 százalékkal 147 milliárd forintra csökkent, míg a bruttó fedezeti hányad 2,4 százalékkal 67,6 százalékra mérséklődött.

A tisztított működési eredmény (EBIT) éves alapon 1,8 százalékkal emelkedett, 69,8 milliárd forintra. Amérsékelt dinamika mögött szintén a forinterősödás áll. A devizaárfolyamok hatását kiszűrve 15 százalékokal bővült a legnagyobb magyar vállalatok közé tartozó társaság tisztított EBIT-je.

Az adózott eredmény pedig négy százalékkal 65,5 milliárd forintra mérséklődött, a stagnáló működési eredmény és az egy évvel korábbinál alacsonyabb nettó pénzügyi eredmény következtében.

A szabad cash flow ugyanakkor erőteljesen, 29 százalékkal 77 milliárd forinta nőtt az év elején, az erősebb működési cash flow és a nettó
működőtőke-finanszírozási igény növekedésének hiánya miatt.

A vezetőség továbbra is elkötelezett a 2026 egészére kitűzött célok teljesíthetősége mellett, ennek megfelelően a gyógyszergyártási árbevétel és a tisztított EBIT egyaránt magas egyszámjegyű mértékben bővülhet idén, árfolyamszűrten.

 

