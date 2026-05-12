Deviza
EUR/HUF357,65 +0,54% USD/HUF304,51 +0,82% GBP/HUF411,69 +0,21% CHF/HUF390,02 +0,51% PLN/HUF84,19 +0,35% RON/HUF68,61 +0,41% CZK/HUF14,69 +0,48% EUR/HUF357,65 +0,54% USD/HUF304,51 +0,82% GBP/HUF411,69 +0,21% CHF/HUF390,02 +0,51% PLN/HUF84,19 +0,35% RON/HUF68,61 +0,41% CZK/HUF14,69 +0,48%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX133 532,83 -0,55% MTELEKOM2 402 -0,33% MOL4 122 +0,39% OTP42 190 -0,92% RICHTER12 480 -0,96% OPUS305,5 -2,13% ANY7 500 +0,4% AUTOWALLIS149 -0,67% WABERERS4 660 -1,72% BUMIX9 162,06 +0,44% CETOP4 508,2 +0,78% CETOP NTR2 813,89 -0,68% BUX133 532,83 -0,55% MTELEKOM2 402 -0,33% MOL4 122 +0,39% OTP42 190 -0,92% RICHTER12 480 -0,96% OPUS305,5 -2,13% ANY7 500 +0,4% AUTOWALLIS149 -0,67% WABERERS4 660 -1,72% BUMIX9 162,06 +0,44% CETOP4 508,2 +0,78% CETOP NTR2 813,89 -0,68%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsdenyitás
OTP
tőzsde
BUX
Richter

Reagált a piac a Richter gyorsjelentésére

A BUX és a forint is gyengült a keddi tőzsdenyitás után. A blue chipek közül egyedül a Mol erősödött, ám a gyorsjelentését kora reggel közlő Richter állhat ma a befektetői figyelem fókuszában.
Murányi Ernő
2026.05.12, 09:15
Frissítve: 2026.05.12, 09:42

Az európai piacok várhatóan többnyire csökkenéssel nyitnak kedden, miközben a befektetők a legfrissebb vállalati eredményeket emésztik. A Bayer kora reggeli jelentése szerint az első negyedévi árbevétele 2,4 százalékkal, 13,4 milliárd euróra esett vissza, míg a ThyssenKrupp forgalma 2 százalékkal, 8,4 milliárd euróra csökkent. Idehaza a Richterre figyelnek a befektetők.

richter_LUS_8774
Reagált a piac a Richter gyorsjelentésére / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A hangulatot tovább rontotta, hogy az áprilisi német infláció a márciusi 2,7 százalékról 2,9 százalékra nőtt, amint azt a német statisztikai hivatal megerősítette.

Eközben a közel-keleti helyzet továbbra is feszült, ami szintén lejjebb csavarhatja a befektetők kockázatvállalási hajlandóságát.

A BUX 0,2 százalékos csökkenéssel, 134 026 ponton kezdte a napot.

BUX részvényindex
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az OTP-részvények mintegy 0,5  százalékkal hétfői záróértékük alatt, 42 380 forinton nyitottak. 

 OTP részvény
OTP részvény09:34:16
Árfolyam: 42 190 HUF -390 / -0,92 %
Forgalom: 636 040 610 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol papírjai viszont 0,6 százalékkal, 4130 forintra drágultak. A Brent típusú kőolaj hordónkénti ára több mint 2 százalékkal, 106,6 dollárra nőtt.

 MOL részvény
MOL részvény09:35:24
Árfolyam: 4 122 HUF +16 / +0,39 %
Forgalom: 108 511 372 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter kurzusa eközben moderáltan, 0,2 százalékkal, 12 570 forintra süllyedt. A gyógyszergyártó kedd reggel publikálta az erős forint miatt a vártnál gyengébb gyorsjelentését.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény09:33:45
Árfolyam: 12 480 HUF -120 / -0,96 %
Forgalom: 123 006 340 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom részvényei 2400 forinton kezdték a napot, ami 0,4 százalékos visszaesés hétfői záróértékükhöz viszonyítva.  

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény09:32:48
Árfolyam: 2 402 HUF -8 / -0,33 %
Forgalom: 142 079 818 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

A forint lefelé vette az irányt. Az euró jegyzése 357,6 forint körül járt reggel 9 után a bankközi devizapiacon.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu