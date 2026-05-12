Reagált a piac a Richter gyorsjelentésére

Az európai piacok várhatóan többnyire csökkenéssel nyitnak kedden, miközben a befektetők a legfrissebb vállalati eredményeket emésztik. A Bayer kora reggeli jelentése szerint az első negyedévi árbevétele 2,4 százalékkal, 13,4 milliárd euróra esett vissza, míg a ThyssenKrupp forgalma 2 százalékkal, 8,4 milliárd euróra csökkent. Idehaza a Richterre figyelnek a befektetők.

A hangulatot tovább rontotta, hogy az áprilisi német infláció a márciusi 2,7 százalékról 2,9 százalékra nőtt, amint azt a német statisztikai hivatal megerősítette.

Eközben a közel-keleti helyzet továbbra is feszült, ami szintén lejjebb csavarhatja a befektetők kockázatvállalási hajlandóságát.