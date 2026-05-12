Reagált a piac a Richter gyorsjelentésére
Az európai piacok várhatóan többnyire csökkenéssel nyitnak kedden, miközben a befektetők a legfrissebb vállalati eredményeket emésztik. A Bayer kora reggeli jelentése szerint az első negyedévi árbevétele 2,4 százalékkal, 13,4 milliárd euróra esett vissza, míg a ThyssenKrupp forgalma 2 százalékkal, 8,4 milliárd euróra csökkent. Idehaza a Richterre figyelnek a befektetők.
A hangulatot tovább rontotta, hogy az áprilisi német infláció a márciusi 2,7 százalékról 2,9 százalékra nőtt, amint azt a német statisztikai hivatal megerősítette.
Eközben a közel-keleti helyzet továbbra is feszült, ami szintén lejjebb csavarhatja a befektetők kockázatvállalási hajlandóságát.
A BUX 0,2 százalékos csökkenéssel, 134 026 ponton kezdte a napot.
Az OTP-részvények mintegy 0,5 százalékkal hétfői záróértékük alatt, 42 380 forinton nyitottak.
A Mol papírjai viszont 0,6 százalékkal, 4130 forintra drágultak. A Brent típusú kőolaj hordónkénti ára több mint 2 százalékkal, 106,6 dollárra nőtt.
A Magyar Telekom részvényei 2400 forinton kezdték a napot, ami 0,4 százalékos visszaesés hétfői záróértékükhöz viszonyítva.
A forint lefelé vette az irányt. Az euró jegyzése 357,6 forint körül járt reggel 9 után a bankközi devizapiacon.