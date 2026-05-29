A Richter vezetésével tör felfelé a BUX

A kedvező nemzetközi hangulatban valamennyi hazai blue chip erősödött péntek reggel. Az élre a Richter állt, a legkevésbé a Magyar Telekom jutott feljebb.
Murányi Ernő
2026.05.29, 09:23
Frissítve: 2026.05.29, 09:54

Az amerikai és ázsiai részvénypiacokról érkező pozitív impulzusok támogatásával az európai részvényindexek is felfelé indulhatnak pénteken.

A Richter vezetésével tör felfelé a BUX / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A befektetők továbbra is főként az iráni háborúra koncentrálnak. Amerikai források szerint az Egyesült Államok és Irán közelebb került a tűzszünet meghosszabbításáról és a tárgyalások újraindításáról szóló megállapodáshoz. A végleges megoldás azonban még várat magára. 

Az iráni konfliktus deeszkalációjába vetett remények mindenesetre csütörtök este új csúcsokra repítették a Wall Streetet, és a legtöbb ázsiai részvénypiac is erősödött.

A befektetők a háborús hírek mellett a legfrissebb német, francia, spanyol és olasz inflációs adatokra is várnak, illetve a francia gazdaság és a német munkaerőpiac állapotáról is friss információk látnak napvilágot.

A BUX a kedvező előjeleknek megfelelően 0,4 százalékos emelkedéssel, 131 964 ponton kezdte a hét utolsó kereskedési napját.

Az OTP-részvények szintén 0,4 százalékkal erősödtek, 40 6100 forintra. 

 OTP részvény
OTP részvény09:58:48
Árfolyam: 40 820 HUF +360 / +0,88 %
Forgalom: 1 004 788 930 HUF
A Mol papírjai a változatosság kedvéért ugyancsak 0,4 százalékkal drágultak, 3800 forintra. A Brent jegyzése 0,8 százalékkal, hordónként 93 dollár alá esett, a WTI-é már 88 dollár alá került.

MOL részvény09:58:34
Árfolyam: 3 758 HUF -26 / -0,69 %
Forgalom: 103 097 854 HUF
A Richter kurzusa 0,8 százalékkal, 12 450 forintra nőtt.

RICHTER részvény09:57:35
Árfolyam: 12 470 HUF +120 / +0,96 %
Forgalom: 96 099 970 HUF
A Magyar Telekom részvényei 2630 forinton startoltak el, ami 0,2 százalékos emelkedés csütörtöki záróértékükhöz viszonyítva.  

MTELEKOM részvény09:57:55
Árfolyam: 2 636 HUF +10 / +0,38 %
Forgalom: 93 512 462 HUF
A gyorsjelentését a tőzsdenyitás előtt publikáló 4iG részvényei 1,7 százalékos mínuszban, 2120 forinton nyitottak, ám később emelkedésbe váltottak.

4IG részvény09:50:01
Árfolyam: 2 182 HUF +26 / +1,19 %
Forgalom: 120 899 872 HUF
A forint nemigen mozdult csütörtök óta, az eurót továbbra is 354,5 forint környékén jegyzik.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
