A Richter vezetésével tör felfelé a BUX
Az amerikai és ázsiai részvénypiacokról érkező pozitív impulzusok támogatásával az európai részvényindexek is felfelé indulhatnak pénteken.
A befektetők továbbra is főként az iráni háborúra koncentrálnak. Amerikai források szerint az Egyesült Államok és Irán közelebb került a tűzszünet meghosszabbításáról és a tárgyalások újraindításáról szóló megállapodáshoz. A végleges megoldás azonban még várat magára.
Az iráni konfliktus deeszkalációjába vetett remények mindenesetre csütörtök este új csúcsokra repítették a Wall Streetet, és a legtöbb ázsiai részvénypiac is erősödött.
A befektetők a háborús hírek mellett a legfrissebb német, francia, spanyol és olasz inflációs adatokra is várnak, illetve a francia gazdaság és a német munkaerőpiac állapotáról is friss információk látnak napvilágot.
A BUX a kedvező előjeleknek megfelelően 0,4 százalékos emelkedéssel, 131 964 ponton kezdte a hét utolsó kereskedési napját.
Az OTP-részvények szintén 0,4 százalékkal erősödtek, 40 6100 forintra.
A Mol papírjai a változatosság kedvéért ugyancsak 0,4 százalékkal drágultak, 3800 forintra. A Brent jegyzése 0,8 százalékkal, hordónként 93 dollár alá esett, a WTI-é már 88 dollár alá került.
A Richter kurzusa 0,8 százalékkal, 12 450 forintra nőtt.
A Magyar Telekom részvényei 2630 forinton startoltak el, ami 0,2 százalékos emelkedés csütörtöki záróértékükhöz viszonyítva.
A gyorsjelentését a tőzsdenyitás előtt publikáló 4iG részvényei 1,7 százalékos mínuszban, 2120 forinton nyitottak, ám később emelkedésbe váltottak.
A forint nemigen mozdult csütörtök óta, az eurót továbbra is 354,5 forint környékén jegyzik.