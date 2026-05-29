Az amerikai és ázsiai részvénypiacokról érkező pozitív impulzusok támogatásával az európai részvényindexek is felfelé indulhatnak pénteken.

A Richter vezetésével tör felfelé a BUX / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A befektetők továbbra is főként az iráni háborúra koncentrálnak. Amerikai források szerint az Egyesült Államok és Irán közelebb került a tűzszünet meghosszabbításáról és a tárgyalások újraindításáról szóló megállapodáshoz. A végleges megoldás azonban még várat magára.

Az iráni konfliktus deeszkalációjába vetett remények mindenesetre csütörtök este új csúcsokra repítették a Wall Streetet, és a legtöbb ázsiai részvénypiac is erősödött.

A befektetők a háborús hírek mellett a legfrissebb német, francia, spanyol és olasz inflációs adatokra is várnak, illetve a francia gazdaság és a német munkaerőpiac állapotáról is friss információk látnak napvilágot.