Tovább száguldottak a koreai szupersztárok, húznak el az amerikai gigászok mellett

A Samsunggal és az SK Hynixszal az élen kedden új történelmi csúcsra ugrott a dél-koreai tőzsde vezető indexe, a KOSPI. Ugyanazon a napon javították meg ráadásul Szöulban az abszolút csúcsot, amely mától fogva 8131 pont, s a záróértékrekordot is, amely 8048 pontra emelkedett.

A Samsung és az SK Hynix a fő mozgatók

A szöuli tőzsdemutató remek teljesítménye mögött természetesen ezúttal is a két világhírű csipgyártó cég, a Samsung Electronics és az SK Hynix dinamikus erősödése állt. A Dow Jones Newswires szerint a piaci szereplők az AI-szerverekben és AI-gyorsítókban használt félvezetők iránti tartósan magas kereslettel magyarázták, hogy a Samsung részvényei 2,2 százalékkal, 299 ezer dél-koreai vonra (1 forint 5 von), míg a SK Hynix papírjai 5,72 százalékkal, 2 millió 052 ezer vonra drágultak.

A lendületet az Nvidia múlt héten publikált első negyedéves eredményei, valamint az AI-infrastruktúrára fordított globális kiadásokkal kapcsolatos optimizmus is táplálta.

A mai száguldással amúgy a KOSPI mellett az SK Hynix részvényárfolyama is megdöntötte eddigi rekordját, s a Samsung Electronics részvényei is csupán egy ugrásra vannak már a 302 ezer vonos történelmi csúcsuktól.

A Samsung tőzsdei kapitalizációja átszámítva immár 1303 milliárd dollár, amivel a világ legnagyobb cégeinek a listáján a 11. helyen áll, ám egyre jobban jön fel a 10. helyen álló Meta Platformsra (1549 milliárd dollár).

Az SK Hynix (967 ezermilliárd dollár) pedig egy nap alatt a Walmartot és az Eli Lillyt is megelőzve a 13. helyre jött fel a rangsorban.

Mindkét részvény főként a memóriamodulok, valamint az AI-szerverekhez és gyorsítókhoz szükséges egyéb alkatrészek iránti szinte kielégíthetetlen keresletből profitál.

Az év eleje óta mindkettő több mint 100 százalékkal, sőt az SK Hynix több mint 200 százalékkal drágult.

Egy egész országot mozdítanak előre

A KB Securities által a Bloomberg-konszenzus alapján összeállított adatok szerint a Samsung Electronics 2027-ben 488 ezermilliárd dél-koreai von működési nyereséget és 61,6 százalékos árrést ér el, megelőzve az Nvidia – átszámolva – 485 ezermilliárd vonját is.