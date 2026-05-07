Nagyot kaszált a háborún a Shell, az osztalékot is megemeli, de a részvényesek nem bonthatnak pezsgőt

Túlszárnyalta a várakozásokat az év elején a Shell, mely csütörtökön 6,9 milliárd dolláros első negyedéves profitról számolt be, és az osztalékot is megemelte 5 százalékkal. A sajátrészvény-vásárlásra szánt összeget ugyanakkor az olajmulti 3,5 milliárd dollárról 3 milliárd dollárra csökkentette, miután az iráni háborúval kapcsolatos fejlemények nemcsak a cég nyereségét, de adósságát is megdobták.

A Shell busásan keresett a háborún / Fotó: Peter Boer

A Shell pénzügyi vezetője, Sinead Gorman az osztalék megemeléséről elmondta, hogy ez kifejezi a cég bizalmát a cash flow hosszú távú generálásában, hozzátéve, hogy továbbra is alulértékeltnek tartja a vállalatot.

A Shell minden várakozást túlszárnyalt

A Shell korábban túllépte a részvényesi juttatásokra szánt 40-50 százalékos célját, ám egyes elemzők szerint már előbb meg kellett volna lépni az osztalékok és sajátrészvény-vásárlások átsúlyozását, amelyek összességében 8 százalékos csökkenést jelenttek éves szinten. Az olajóriások ritkán döntenek az osztalék csökkentése mellett, a sajátrészvény-vásárlások jelentik inkább a rugalmasságot biztosító eszközt a részvényesi kifizetések között. A második világháború óta a Shell először 2020-ban, a Covid évében csökkentette osztalékát – derül ki a Reuters összefoglalójából.

Az első negyedév kiigazított eredménye, a Shell által a profit meghatározására szánt mutató 6,92 milliárd dollárra nőtt, jócskán meghaladva a 6,36 milliárd dolláros elemzői várakozásokat vagy épp a tavalyi év azonos időszakában elért 5,58 milliárd dolláros eredményt.

Bejött a kereskedelem az európai cégeknek

A termékek és vegyszerek részleg, ami magában foglalja a finomítást és a kereskedelmet is, 1,93 milliárd dollár nyereséget termelt, közel 700 millió dollárral többet, mint az 1,24 milliárd dolláros elemzői várakozás, miközben az egység tavalyi év azonos időszakára vonatkozó nyeresége 0,45 milliárd dollár volt. Ez hasonlít a cég európai versenytársai, például a BP vagy a TotalEnergies teljesítményére, akik szintén szépen profitáltak az árak volatilitásából, szemben a kereskedelemmel kevésbé foglalkozó amerikai olajcégekkel.