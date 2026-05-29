Deviza
EUR/HUF354,61 +0,04% USD/HUF304,51 +0,09% GBP/HUF409,33 +0,08% CHF/HUF389,56 +0,35% PLN/HUF83,81 -0,07% RON/HUF67,52 -0,09% CZK/HUF14,6 -0,02% EUR/HUF354,61 +0,04% USD/HUF304,51 +0,09% GBP/HUF409,33 +0,08% CHF/HUF389,56 +0,35% PLN/HUF83,81 -0,07% RON/HUF67,52 -0,09% CZK/HUF14,6 -0,02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX134 421,98 +2,26% MTELEKOM2 638 +0,45% MOL3 834 +1,3% OTP41 680 +2,93% RICHTER12 700 +2,76% OPUS352 +5,4% ANY7 950 -0,5% AUTOWALLIS146 -1,37% WABERERS4 620 +2,16% BUMIX9 199,94 +0,31% CETOP4 527,99 -0,48% CETOP NTR2 881,86 +0,83% BUX134 421,98 +2,26% MTELEKOM2 638 +0,45% MOL3 834 +1,3% OTP41 680 +2,93% RICHTER12 700 +2,76% OPUS352 +5,4% ANY7 950 -0,5% AUTOWALLIS146 -1,37% WABERERS4 620 +2,16% BUMIX9 199,94 +0,31% CETOP4 527,99 -0,48% CETOP NTR2 881,86 +0,83%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsdei bevezetés
Elon Musk
SpaceX
tőzsde

Százmilliárd dolláros hullámokat vet Elon Musk, a SpaceX mindent felkavar, fusson ki merre lát

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A SpaceX tőzsdei bevezetése minden idők egyik legnagyobb pénzügyi eseménye lehet, amely akár több százmilliárd dolláros értékeltséggel is megjelenhet a piacokon. A SpaceX körül azonban nemcsak a rakéták, a Starlink vagy a Mars-program miatt zajlik vita, hanem azért is, mert Elon Musk a jövőben rendkívüli befolyást tarthat fenn a vállalat felett.
VG
2026.05.29, 15:12

Évek óta nagy érdeklődés övezi Elon Musk űripari cégét, vajon mikor jelenhet meg a tőzsdén. Most pedig, hogy a SpaceX szinte döngeti a kapukat, már minden idők legnagyobb tőzsdei bevezetéséről beszél, de ezzel egy időben ugyanekkora aggodalmak is megjelennek. A legnagyobb kérdés pedig az, hogy mekkora hatalmat érdemes adni az alapítóknak a részvényesekkel szemben? Ugyanis például a Meta már megmutatta, milyen az, ha egy vezető felelőtlenül szórja a pénzt.

Elon Musk mindenkit meglephet: a SpaceX körül olyan vita robbant ki, ami százmilliárdokat mozgathat meg a tőzsdén – egyre idegesebb a Wall Street
Elon Musk mindenkit meglephet: a SpaceX körül olyan vita robbant ki, ami százmilliárdokat mozgathat meg a tőzsdén – egyre idegesebb a Wall Street / Fotó: Stock all

A SpaceX esetleges tőzsdei bevezetésével kapcsolatban a befektetők egyik legfontosabb kérdése, hogy Elon Musk várhatóan rendkívül erős kontrollt tarthatna fenn a vállalat felett. A technológiai szektorban egyre gyakoribb az úgynevezett kettős részvényosztályos rendszer, mely lehetővé teszi, hogy az alapítók a tényleges tulajdonrészüknél jóval nagyobb szavazati joggal rendelkezzenek.

Ez a modell nem számít újdonságnak: hasonló struktúrában működik a Meta, az Alphabet vagy több más technológiai óriás is. 

  • A támogatók szerint ez védi a cégeket a rövid távú tőzsdei nyomástól, és lehetővé teszi, hogy a vezetők évekre vagy akár évtizedekre előre gondolkodjanak. 
  • A kritikusok viszont arra figyelmeztetnek, hogy a részvényesek befolyásának korlátozása növeli a stratégiai hibák kockázatát.

A vita egyik leggyakrabban emlegetett példája a Meta. A Facebookot létrehozó Mark Zuckerberg továbbra is meghatározó irányítást gyakorol a vállalat felett, ami lehetővé tette számára, hogy a társaság jelentős erőforrásokat fordítson a metaverzum fejlesztésére. A projekt több tízmilliárd dollárba került, miközben a várakozásokhoz képest szerény üzleti eredményeket hozott. A befektetők egy része szerint a vállalat értékeltségére máig hatással van az a kockázat, hogy a vezetés olyan nagyszabású fejlesztésekbe kezdhet, amelyeket a piac nem feltétlenül támogat – magyarázta a Financial Times.

Mások ugyanakkor éppen az ilyen példák alapján érvelnek az alapítói kontroll mellett. A Meta, az Alphabet vagy a Tesla olyan növekedést produkált az elmúlt másfél évtizedben, amelyre kevés hagyományos vállalat volt képes. A támogatók szerint ezek a sikerek részben annak köszönhetők, hogy az alapítók nem kényszerültek negyedéves eredmények alapján meghozni stratégiai döntéseiket.

Muskkal vagy Musk nélkül jobb a SpaceX? 

A SpaceX esetében a kérdés különösen fontos lehet, mert a vállalat működése alapvetően eltér a legtöbb technológiai cégtől. Míg például a Meta vagy a Google rendkívül nyereséges reklámüzletágakból finanszírozza fejlesztéseit, a SpaceX egy tőkeigényes iparágban működik, ahol egyetlen program vagy rakétarendszer fejlesztése több milliárd dollárt emészthet fel.

A cég ugyan jelentős bevételeket termel az indítási szolgáltatásokból és a Starlink műholdas internethálózatból, de a következő évek legnagyobb projektjei – köztük a Starship rendszer fejlesztése és a hosszabb távú marsi tervek – továbbra is hatalmas beruházásokat igényelnek. Ezért a befektetők számára kulcskérdés lehet, hogy a vállalat milyen módon osztja el a rendelkezésére álló tőkét.

A vállalatirányítási szakértők régóta vitatják, hogy a túlzott alapítói kontroll végső soron növeli vagy csökkenti-e a részvényesi értéket. 

  • Egyes kutatások szerint az ilyen cégek a növekedési szakaszban gyakran jobban teljesítenek, mert a vezetés gyorsabban tud reagálni a piaci változásokra
  • Más elemzések viszont arra jutottak, hogy az idő előrehaladtával a korlátlan hatalom növeli a hibás beruházások és a gyengébb elszámoltathatóság kockázatát.

A kérdés azért is egyre fontosabb, mert a világ legnagyobb technológiai vállalatainak jelentős része ma már nem a hagyományos részvényesi modell szerint működik. A befektetők gyakran kénytelenek választani a kiemelkedő növekedési lehetőségek és a korlátozott beleszólási jogok között.

A SpaceX esetleges tőzsdei megjelenése várhatóan új lendületet ad ennek a vitának. A vállalat az elmúlt években domináns szereplővé vált a kereskedelmi űriparban, miközben Elon Musk személye egyszerre jelent vonzerőt és kockázatot a befektetők számára. A piacnak végül arról kell majd döntenie, hogy mennyit hajlandó fizetni egy olyan vállalat részvényeiért, amely a világ egyik legígéretesebb technológiai cége lehet, de amelyben az alapító befolyása jóval nagyobb maradhat, mint amit a hagyományos vállalatirányítási modellek indokolnának.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu