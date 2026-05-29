Százmilliárd dolláros hullámokat vet Elon Musk, a SpaceX mindent felkavar, fusson ki merre lát
Évek óta nagy érdeklődés övezi Elon Musk űripari cégét, vajon mikor jelenhet meg a tőzsdén. Most pedig, hogy a SpaceX szinte döngeti a kapukat, már minden idők legnagyobb tőzsdei bevezetéséről beszél, de ezzel egy időben ugyanekkora aggodalmak is megjelennek. A legnagyobb kérdés pedig az, hogy mekkora hatalmat érdemes adni az alapítóknak a részvényesekkel szemben? Ugyanis például a Meta már megmutatta, milyen az, ha egy vezető felelőtlenül szórja a pénzt.
A SpaceX esetleges tőzsdei bevezetésével kapcsolatban a befektetők egyik legfontosabb kérdése, hogy Elon Musk várhatóan rendkívül erős kontrollt tarthatna fenn a vállalat felett. A technológiai szektorban egyre gyakoribb az úgynevezett kettős részvényosztályos rendszer, mely lehetővé teszi, hogy az alapítók a tényleges tulajdonrészüknél jóval nagyobb szavazati joggal rendelkezzenek.
Ez a modell nem számít újdonságnak: hasonló struktúrában működik a Meta, az Alphabet vagy több más technológiai óriás is.
- A támogatók szerint ez védi a cégeket a rövid távú tőzsdei nyomástól, és lehetővé teszi, hogy a vezetők évekre vagy akár évtizedekre előre gondolkodjanak.
- A kritikusok viszont arra figyelmeztetnek, hogy a részvényesek befolyásának korlátozása növeli a stratégiai hibák kockázatát.
A vita egyik leggyakrabban emlegetett példája a Meta. A Facebookot létrehozó Mark Zuckerberg továbbra is meghatározó irányítást gyakorol a vállalat felett, ami lehetővé tette számára, hogy a társaság jelentős erőforrásokat fordítson a metaverzum fejlesztésére. A projekt több tízmilliárd dollárba került, miközben a várakozásokhoz képest szerény üzleti eredményeket hozott. A befektetők egy része szerint a vállalat értékeltségére máig hatással van az a kockázat, hogy a vezetés olyan nagyszabású fejlesztésekbe kezdhet, amelyeket a piac nem feltétlenül támogat – magyarázta a Financial Times.
Mások ugyanakkor éppen az ilyen példák alapján érvelnek az alapítói kontroll mellett. A Meta, az Alphabet vagy a Tesla olyan növekedést produkált az elmúlt másfél évtizedben, amelyre kevés hagyományos vállalat volt képes. A támogatók szerint ezek a sikerek részben annak köszönhetők, hogy az alapítók nem kényszerültek negyedéves eredmények alapján meghozni stratégiai döntéseiket.
Muskkal vagy Musk nélkül jobb a SpaceX?
A SpaceX esetében a kérdés különösen fontos lehet, mert a vállalat működése alapvetően eltér a legtöbb technológiai cégtől. Míg például a Meta vagy a Google rendkívül nyereséges reklámüzletágakból finanszírozza fejlesztéseit, a SpaceX egy tőkeigényes iparágban működik, ahol egyetlen program vagy rakétarendszer fejlesztése több milliárd dollárt emészthet fel.
A cég ugyan jelentős bevételeket termel az indítási szolgáltatásokból és a Starlink műholdas internethálózatból, de a következő évek legnagyobb projektjei – köztük a Starship rendszer fejlesztése és a hosszabb távú marsi tervek – továbbra is hatalmas beruházásokat igényelnek. Ezért a befektetők számára kulcskérdés lehet, hogy a vállalat milyen módon osztja el a rendelkezésére álló tőkét.
A vállalatirányítási szakértők régóta vitatják, hogy a túlzott alapítói kontroll végső soron növeli vagy csökkenti-e a részvényesi értéket.
- Egyes kutatások szerint az ilyen cégek a növekedési szakaszban gyakran jobban teljesítenek, mert a vezetés gyorsabban tud reagálni a piaci változásokra.
- Más elemzések viszont arra jutottak, hogy az idő előrehaladtával a korlátlan hatalom növeli a hibás beruházások és a gyengébb elszámoltathatóság kockázatát.
A kérdés azért is egyre fontosabb, mert a világ legnagyobb technológiai vállalatainak jelentős része ma már nem a hagyományos részvényesi modell szerint működik. A befektetők gyakran kénytelenek választani a kiemelkedő növekedési lehetőségek és a korlátozott beleszólási jogok között.
A SpaceX esetleges tőzsdei megjelenése várhatóan új lendületet ad ennek a vitának. A vállalat az elmúlt években domináns szereplővé vált a kereskedelmi űriparban, miközben Elon Musk személye egyszerre jelent vonzerőt és kockázatot a befektetők számára. A piacnak végül arról kell majd döntenie, hogy mennyit hajlandó fizetni egy olyan vállalat részvényeiért, amely a világ egyik legígéretesebb technológiai cége lehet, de amelyben az alapító befolyása jóval nagyobb maradhat, mint amit a hagyományos vállalatirányítási modellek indokolnának.