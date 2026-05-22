Európa is elfelejtheti a szurit – megkaphatja az engedélyt a súlycsökkentő tablettás verziója

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) pénteken elfogadásra javasolta a Novo Nordisk súlycsökkentő csodaszere, a Wegovy tabletta formájú kiszerelését, így a dán gyógyszercég az öreg kontinensen is megelőzheti termékével amerikai riválisát, az Eli Lillyt.

A Novo Nordisk súlycsökkentő tablettája Európában is megelőzheti az Eli Lilly készítményét / Fotó: oleschwander / Shutterstock

A súlycsökkentő tabletta bombasikernek bizonyult a tengerentúlon

A GLP-1 típusú fogyasztószerek úttörője a korábbi, injekcióként beadható szerek versenyében vesztésre áll az Eli Lilly termékével, a Mounjaro vagy Zepbound néven forgalmazott gyógyszerével szemben, ám a tabletta formájú kiszereléssel előbb érkezett meg az amerikai piacra, mint vetélytársa. A Wegovy új formája sikernek bizonyult a tengerentúlon, ahol az idei első negyedévben már 1,3 millió páciens számára írták fel a tablettát.

Azonban áprilisban már az Eli Lilly készítménye is elnyerte az amerikai hatóságok engedélyét, így a dán vállalat csak rövid ideig volt egyedüliként jelen tablettájával a tengerentúli piacon.

Az EMA engedélyét azonban úgy tűnik, ismét a Novo Nordisk szerzi meg először, így újabb piacon lehet rövid ideig monopolhelyzetben a dán vállalat,

mely a Wegovy injekciós kiszerelésének árát már csökkenteni is kénytelen volt a növekvő verseny miatt. Eredményei legutóbbi közlésekor a Novo Nordisk javított ugyan idei várakozásain, de így is nyeresége és bevétele 4-12 százalékos csökkenésére számít.

Az EMA pénteki bejelentése ellenére a Novo Nordisk árfolyama enyhe esést mutatott péntek délután, miután a dán gyógyszercég részvénye több mint 70 százalékot veszített értékéből a 2024 nyári csúcshoz képest, amikor a Novo Nordisk Európa legértékesebb tőzsdei vállalata volt.