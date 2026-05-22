Nem jött össze a szépségipari óriásfúzió – a résztvevők egyike óriásit nyert, a másik óriásit vesztett ezen

Lezárta a fúziós tárgyalásokat az amerikai kozmetikai óriás, az Estée Lauder és spanyol versenytársa, a Puig, a világ egyik legnagyobb szépségipari vállalatát hozták volna létre – közölte csütörtök este az amerikai vállalat.

Szépségipari márkák sora került volna egy tető alá

A 40 milliárd dolláros üzlet márkák sorát hozta volna egy tető alá, mint az Estée Lauderhez tartozó Clinique-et és a Tom Ford Beautyt vagy a Puighoz tartozó Charlotte Tilburyt és Jean Paul Gaultier-t.

A fúziót azonban nem minden befektető tartotta jó ötletnek, legalábbis erre utal, hogy az Estée Lauder árfolyama kilőtt a bejelentést követően, és 11 százalékot erősödött a piaczárást követő kiterjesztett kereskedésben – írja a Financial Times. Ugyanakkor az áprilisban vártnál gyengébb eredményekről beszámoló Puig árfolyama elveszítheti a felvásárlási prémiumot az ügylet kútba esésével.

A madridi tőzsdén a nyitást követően a Puig részvényei azonnal több mint 13 százalékot veszítettek értékükből,

így egyértelmű, hogy a befektetők szerint kinek lett volna előnyös és kinek hátrányos a szépségipari fúzió.

A tranzakcióval a világ legnagyobb prémiumszintű szépségápolási csoportja jöhetett volna létre, mely elemzői becslések szerint akár évi 20 milliárd eurós forgalmat is lebonyolíthatott volna, ami felülmúlja a L’Oreal Luxe részlegének 15,6 milliárd eurós forgalmát is.