Deviza
EUR/HUF357,14 -0,29% USD/HUF305,06 -0,21% GBP/HUF412,37 -0,29% CHF/HUF390,17 -0,23% PLN/HUF84,27 -0,1% RON/HUF68,62 -0,21% CZK/HUF14,69 -0,19% EUR/HUF357,14 -0,29% USD/HUF305,06 -0,21% GBP/HUF412,37 -0,29% CHF/HUF390,17 -0,23% PLN/HUF84,27 -0,1% RON/HUF68,62 -0,21% CZK/HUF14,69 -0,19%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX130 867,65 -0,16% MTELEKOM2 514 +1,35% MOL3 858 -3,16% OTP41 210 +0,58% RICHTER12 480 +0,8% OPUS300,5 +0,33% ANY7 740 +0,13% AUTOWALLIS150,5 -1,33% WABERERS4 700 +0,21% BUMIX9 202,43 -0,27% CETOP4 484,72 +0,75% CETOP NTR2 853,82 +1,25% BUX130 867,65 -0,16% MTELEKOM2 514 +1,35% MOL3 858 -3,16% OTP41 210 +0,58% RICHTER12 480 +0,8% OPUS300,5 +0,33% ANY7 740 +0,13% AUTOWALLIS150,5 -1,33% WABERERS4 700 +0,21% BUMIX9 202,43 -0,27% CETOP4 484,72 +0,75% CETOP NTR2 853,82 +1,25%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
gyorsjelentés
osztalék
Shopper Park Plus
SZIT
tőzsde
befektetés

Hasít a SZIT: két és félszeresére nőtt a profit, közel másfélszeresére a díjbevétel

Egyszeri hatások is növelték a Shopper Park Plus (SPP) profitját az idei első negyedévben. De a bérleti díjak bevétele is közel másfélszeresére emelkedett év per év alapon. A SZIT társaság részvényenként 0,92 euró osztalékot fizet.
Faragó József
2026.05.14, 12:33
Frissítve: 2026.05.14, 12:34

Egyszeri hatások is növelték a Shopper Park Plus (SPP) profitját az idei első negyedévben. De a bérleti díjak bevétele is közel másfélszeresére emelkedett év per év alapon. A szabályozott ingatlanbefektetési társaság (SZIT) kurzusa közel 1 százalékot pattant a gyorsjelentésre.

SZIT
Eredményes a SZIT / Fotó: Vémi Zoltán

Dinamikusan nőttek a SZIT bérleti bevételei

Szerdán piaczárás után tette közzé idei első negyedéves eredményeit az SPP Csoport.

Az első három havi adózott nyeresége 27,9 millió euró volt, 17,3 millió euróval magasabb, mint a tavalyi év első három hónapjában.

Egyszeri tételek hatása:

  • Az első negyedévi eredményhez a portfolióba kerülő nyolc lengyel bevásárlópark 20,8 millió euróval járult hozzá. A lengyel ingatlanok ebben a negyedévben kerültek be a csoportba, egyszeri hatásként most jelentkezett a vételár és az aktuális piaci érték különbözete átértékelési különbözetként, mely 22,9 millió eurót tett ki. 
  • Az összehasonlító időszak eredményét a szlovákiai akvizíció hasonlóan egyszeri hatással befolyásolta, a portfolióba akkor bekerülő szlovákiai ingatlanok átértékelési nyeresége 9,7 millió euró volt. 
     

Az SPP csoport bérleti díj bevétele

 2026 első három hónapjában 10 millió eurót tett ki, 3 millió euróval (42,9 százalékkal) növekedve 2025 első három hónapjához képest. 

A növekedést elsősorban az új szlovákiai és lengyelországi akvizíciók hozták, de a „downsize” visszavett opciós területek kiadásának köszönhetően a magyarországi bérleti bevételek is nőttek 0,6 millió euróval (12,3 százalékkal). A csehországi bérleti bevételek 3,7 százalékkal nőttek. 

A lengyelországi ingatlanok 2026 március 5.-től járultak hozzá a 2026 első negyedévi bevételhez. A következő negyedévben a lengyelországi ingatlanok bérleti bevétele időarányosan magasabb szinten várható, jelentősen – várhatóan 3,2 millió euróval - növelve a lengyelországi bérleti bevételt az első negyedév adatához képest.  

 SPLUS részvény
SPLUS részvény12:25:22
Árfolyam: 13,7 EUR +0,1 / +0,73 %
Forgalom: 85 111 EUR
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Kötvénykibocsátás és költségcsökkentés

Az SPP csoport aktívan keres új, a portfolióhoz illeszkedő akvizíciós lehetőségeket. A tervezett akvizíciók részleges finanszírozása érdekében az SPP vizsgálja annak a lehetőségét, hogy a következő két évben egy kötvényprogram keretében euróban denominált kötvényeket bocsásson ki. 

A 2026- ra tervezett kötvénykibocsátási volumen 40–50 millió euró. 

Az SPP Csoport operatív stratégiai célja az üzemeltetési veszteség csökkentése, melyet az iparág jellemző értékének megfelelő szintre, a bérleti díj bevétel 5-10 százalékára vagy ez alá kívánja csökkenteni, ezáltal tovább javítva jövedelemtermelő képességét. A tárgyidőszakban az üzemeltetési  eredmény a lengyelországi ingatlanok átvételéhez kapcsolódó egyszeri bevétel (1,2 millió euró) elszámolásának köszönhetően pozitív volt. Ennek egyszeri hatásával korrigálva, a bérleti díjra vetített üzemeltetési veszteség aránya csoportszinten a 2025. első negyedévi 14,3 százalékról 2026-ban 10,0 százalékra csökkent. 

Elstartolt az osztalékrali

Az SPP 

szabályozott ingatlanbefektetési társaság (SZIT).

 Az  évi rendes közgyűlésen elfogadták a részvényenként 92 eurócentes osztalékjavaslatot, ami meghaladja az Erste elemzőinek február végén közölt 87 eurócentes előzetes becslését, s a tavalyi 84 eurócentes kifizetést is. 

Az osztalékrali már áprilisban elstartolt. A befektetők meg sem várták a közgyűlési jóváhagyást, annyira bíztak a 22,353 millió eurós kifizetésben.

A szelvényvágás és a kifizetés menetrendjét még nem tették közzé.
 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu