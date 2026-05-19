Kannibálveszély leselkedik a Tesla részvényeire, avagy a SpaceX-IPO árnyoldala
A SpaceX küszöbön álló IPO-ja, azaz elsődleges nyilvános részvénykibocsátása, magyarul tőzsdére lépése hatalmas vonzerőt gyakorol majd a Tesla kisbefektetőire, a Wall Street-i profik úgy látják, hogy a részvényesek fókusza, na és persze a tőkéje is Elon Musk elektromosjárműgyártójától (EV) részben elkerülhetetlenül áthelyeződik a csillogó új játékszerként feltűnő – teljes nevén – Space Exploration Technologieshoz.
A Tesla részvényesei főként a mágus vízióiban hisznek
„Ez nem túl szerencsés a Tesla szempontjából” – mondta Joe Gilbert, az Integrity Asset Management portfóliómenedzsere.
Úgy gondoljuk, hogy Musk elsősorban a SpaceX-re fog összpontosítani, s bár a múltban már bebizonyította, hogy képes több kezdeményezést is egyszerre irányítani, ám úgy tűnik, hogy a SpaceX lesz a szeme fénye
– fűzte hozzá.
A Tesla részvényeire leselkedő kannibalizációs veszély, azaz hogy az új részvény miatt elfordulhat a befektetők figyelme a Teslától már Elon Musk fejébe is szöget ütött, részben ezért is fontolgatja állítólag a két vállalat egyesítését.
Az anno úttörő EV-gyártó részvényárfolyama amúgy idén eddig 6,4 százalékkal gyengült, miközben a cég értékesítésének a növekedése lassul, és romlanak a fundamentumai is.
A Tesla befektetőit azonban sohasem a társaság aktuális pénzügyi teljesítménye izgatta elsősorban, sokkal inkább a mágus vízióiban hisznek.
Ezért aztán a részvénykurzus idei visszaesése sem rázta meg őket, pláne, hogy
2023 elejétől 2025 végéig 265 százalékkal értékelődtek fel a papírok, s a kurzus még mindig a 12 havi előretekintő nyereség 196-szoros értékén áll, ami a második legjobb arány az egész S&P 500 indexen belül.
Az egekbe szökő értékelés a befektetők azon meggyőződésén alapul, hogy Musk a Teslát az önvezető járművek és a robotika zászlóshajójává alakítja, amely mellesleg elektromos autókat is gyárt.
Csakhogy ezek a szegmensek már eléggé zsúfoltak.
- Az elektromosjármű-üzletág a kínai gyártókkal és az amerikai benzinfalókkal vív elkeseredett harcot,
- míg a robotaxi-divízió az Alphabet már működő Waymójával küzd.
- A humanoid robotasszisztensek építésén pedig számos technológiai cég dolgozik a Teslán kívül is.
Elon Musk eddig egyetlen tőzsdei cégének 1500 milliárd dolláros piaci kapitalizációja mellett mégis eltörpül versenytársai tőzsdei értéke. A Rivian Automotive és az Uber Technologies együttes piaci értéke nagyjából 170 milliárd dollár.
Már a start után elhúzhat a SpaceX a Tesla mellett
A Teslával szemben a SpaceX egyértelműen vezető szerepet tölt be a területén, és növekedési potenciálja jelenleg határtalannak tűnik.
Arra számítunk, hogy a SpaceX csillagászati értékeléssel léphet piacra, nincsenek igazi versenytársai és a kapitalizációját tekintve már a startnál lehajrázhatja a Teslát
– mondta Gilbert.
A BNP Paribas elemzője, James Picariello becslései szerint pedig a Tesla részvényeinek körülbelül 40 százalékát a lakossági befektetők birtokolják. A SpaceX IPO ezért hatalmas negatív hatást gyakorol majd az EV-gyártó részvényeire azáltal, hogy „megosztja” a Musk-párti kisbefektetői bázist. Nem véletlenül adott tehát áprilisban alulteljesítő minősítést az elemző a Tesla-részvényeire.
„A Tesla és a SpaceX alapvetően különböző üzletágak, és azok a befektetők, akik hisznek Musk víziójában, mindkettővel szeretnének majd foglalkozni”
A SpaceX azonban az új csillogó objektum, ezért arra számítunk, hogy a Teslába fektetett tőke egy része átvándorol a SpaceX-hez, hogy a befektetők meglovagolhassák az IPO után várt árfolyam-növekedést
– tette hozzá Dave Mazza, a Tesla részvényeit birtokló Roundhill Financial vezérigazgatója.
Három hónap a reakcióidő
„Valószínűleg az IPO-tól számítva körülbelül három hónapba telik, mire a hatás megmutatkozik a Tesla részvényeiben, mivel az intézményi befektetések lassan mozdulnak el, és az IPO utáni korai kereskedés kaotikus lehet” – emelte ki Nicholas Colas, a DataTrek Research társalapítója.
A Tesla legalábbis kezdetben profitálhat az S&P 500-as tagságából is, figyelembe véve az indexhez kötött összes passzív befektetéseket
– tette hozzá Colas.
A legújabb tervek szerint a SpaceX június 12-én debütál a Nasdaqon SPCX tickerszimbólum alatt. A tájékoztató már a jövő héten nyilvánossá válhat, a roadshow június 4-én indul, az árképzésre június 11-én kerülhet sor.
A részvényesek jóváhagyták az igazgatóság által javasolt 1:5 részvényfelaprózást is, azaz a részvények becsült piaci értéke 526,59 dollárról 105,32 dollárra csökkent.