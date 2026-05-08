Deviza
EUR/HUF355,37 -0,36% USD/HUF301,93 -0,69% GBP/HUF411,02 -0,29% CHF/HUF388,05 -0,39% PLN/HUF84,03 -0,3% RON/HUF67,85 +0,13% CZK/HUF14,62 -0,36% EUR/HUF355,37 -0,36% USD/HUF301,93 -0,69% GBP/HUF411,02 -0,29% CHF/HUF388,05 -0,39% PLN/HUF84,03 -0,3% RON/HUF67,85 +0,13% CZK/HUF14,62 -0,36%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX133 314,38 -1,35% MTELEKOM2 414 -5,63% MOL4 030 -3,03% OTP42 100 -0,81% RICHTER12 750 -1,57% OPUS319 -1,88% ANY7 490 -0,67% AUTOWALLIS148,5 -1,01% WABERERS4 690 -0,64% BUMIX9 104,84 -0,44% CETOP4 487,54 +0,19% CETOP NTR2 803,18 -0,54% BUX133 314,38 -1,35% MTELEKOM2 414 -5,63% MOL4 030 -3,03% OTP42 100 -0,81% RICHTER12 750 -1,57% OPUS319 -1,88% ANY7 490 -0,67% AUTOWALLIS148,5 -1,01% WABERERS4 690 -0,64% BUMIX9 104,84 -0,44% CETOP4 487,54 +0,19% CETOP NTR2 803,18 -0,54%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
autógyártás
iráni háború
tőzsde
Toyota
alapanyag

Óriási bajban van a világ legnagyobb autógyártója, sokkolta az elemzőket: lefordultak a részvényei, figyelmeztetést adott ki – 21 százalékos a zuhanás

Az iráni háború és az amerikai vámemelés sem segít a japán autógyártónak. A Toyota beszállítói alapanyaghiányról panaszkodnak, miközben a logisztikai akadályok is hátráltatják őket.
Murányi Ernő
2026.05.08, 10:43
Frissítve: 2026.05.08, 11:00

A Toyota részvényei mintegy 2,4 százalékkal, 2908 japán jenre gyengültek pénteken, miután a világ legnagyobb autógyártója közzétette negyedik negyedéves gyorsjelentését és publikálta várakozását az április elején megkezdett 2027-es üzleti évére, amely szerint üzemi eredménye év per év alapon 21 százalékkal, 3000 milliárd jenre (jen = 1,93 forint) zuhan, holott a piac eddig 4600 milliárd jennel számolt.

Toyota Noblesville,-,September,28,,2025:,Toyota,Camry,Display,At,A
Brutális nyereségcsökkenésre figyelmeztetett a Toyota, lefordultak a részvényei / Fotó: Jonathan Weiss / Shutterstock

Zsinórban három éve esik a Toyota üzemi eredménye 

Ezzel a Toyota üzemi eredménye már három egymást követő évben csökkenhet – mondta egyebek között Mijazaki Joicsi pénzügyi igazgató.

A menedzsment amúgy a vállalat nettó árbevételét 51 ezermilliárd jenre prognosztizálja a megkezdett pénzügyi évben, ami szintén elmarad az elemzők által várt 53 250 milliárdtól, és csak kevéssel haladja meg az előző évben termelt 50 700 milliárd jent.

A pontos előrejelzéseiről ismert Toyota az iráni háborúval indokolta a várt visszaesést, és mint közölte, már meg is kezdte a felkészülést a kulcsfontosságú alapanyagok drágulására, illetve kínálatuk várható szűkülésére. 

A japán vállalat beszállítói már a múlt héten is figyelmeztettek, hogy a harmadik hónapja tartó közel-keleti válság miatt fogytán vannak az alapanyagok (például az alumínium és a gyanták), melyeket csak egyre magasabb árakon tudnak beszerezni, miközben folyamatosan hátráltatják őket a logisztikai akadályok is.

A Japán Autógyártók Szövetsége szerint a tagjai az általuk felhasznált alumínium mintegy 70 százalékát a Közel-Keletről importálják. A Japán Alumínium Szövetség adatai szerint pedig az ország egésze 2025-ben körülbelül 590 ezer tonna alumíniumot, azaz teljes szükségletének a 30 százalékát a Közel-Keleten szerezte be.

A Toyota szerint nehéz lesz ellensúlyozni a Perzsa-öböl menti konfliktus által okozott 670 milliárd jenes profitcsökkenést.

Betett a vállalatnak az amerikai vámemelés is

A negyedik negyedévben a Toyota járműeladásai kissé visszaestek, ám a termelés márciusban már emelkedett, ami jelzi, hogy a vállalat képes volt megvédeni magát a közel-keleti turbulencia súlyosabb, közvetlen hatásaitól. 

Ennek ellenére a márciusban véget ért három hónapos időszak üzemi nyeresége  az amerikai vámemelés és a megnövekedett szállítási költségek miatt éves bázison 49 százalékkal, 569,5 milliárd jenre esett vissza 12,6 billió jenes árbevétel mellett – közölte a cégvezetés.

 

A Toyota részvényei év eleje óta 14,5 százalékkal gyengültek.

Az LSEG elemzői konszenzusa ugyanakkor vételre ajánlja a papírt, mégpedig 3830 jenes célár mellett, ami 31,5 százalékos felértékelődési potenciált jelez.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu