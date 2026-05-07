Kicsattanó formában a forint, óvatos optimizmus a pesti parketten – megérkezett a csúcstámadás előtti alaptáborba a Telekom

A piaci hangulatot az iráni háború lezárásával kapcsolatos tárgyalások határozzák meg. A pesti tőzsdén az OTP viszi a prímet.
K. B. G.
2026.05.07, 09:10
Frissítve: 2026.05.07, 09:33

Az iráni háború lezárásának reménye optimizmussal töltötte el csütörtökön is a világ tőzsdéit, és a forint árfolyamára is kedvező hatással volt, a magyar fizetőeszköz az orosz–ukrán háború kitörése előtti időket idéző szintre erősödött az euróval szemben a reggeli órákban.

20251105_bet_002_VZ
Óvatos optimizmus a pesti tőzsdén / Fotó: Vémi Zoltán

A forint folytatta lassan egy éve szinte megszakítás nélküli erősödését, amivel az utóbbi egy év egyik legjobban teljesítő devizájának számít. Az euró-forint árfolyam 357,5 körül alakult csütörtök reggel, ami éves szinten több mint 11 százalékos erősödést jelent. Egy dollárért pedig már kevesebb mint 305 forintot kellett adni, ami még jelentősebb, több mint 15 százalékos erősödés egyetlen év alatt.

A pesti tőzsde óvatos optimizmussal nyitott

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX mintegy negyedszázalékos erősödéssel kezdett, az árfolyam 136 270 pont körül mozgott a kereskedés kezdetén. A blue chipek közül erősödéssel nyitott az OTP, a bankapapír árfolyama így több mint félszázalékos emelkedés után átlépte a 43 ezer forintos szintet.

Szerda után csütörtök reggel is folytatódott a Mol gyengülése is, ám a visszaesés csupán 0,19 százalékos volt az első percekben, ami 4190 forintos árfolyamot jelent. A Richter árfolyama változatlanul nyitott, míg a Magyar Telekom az első pillanatokban elérte tegnapi csúcsértékét, 2526 forintot, ami több évtizedes csúcs volt akkor. Később a Magyar Telekom meg is döntötte az előző napi csúcsot, ami így ismét több évtizedes rekord, az árfolyam 2532 forinton is járt. 

A távközlési cég 2000 márciusi 2655 forintos történelmi csúcsa innen már csak kevesebb mint 5 százalékra van.

