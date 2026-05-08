Semmi sem állítja meg a forint szárnyalását – újabb fontos szint esett el pénteken

Noha az alacsony infláció nem mindig kedvez az árfolyamnak, a magyar devizának ez most meg se kottyant. A forint közelít a 350-hez az euróval és a 300-hoz a dollárral szemben.
K. B. G.
2026.05.08, 17:13
Frissítve: 2026.05.08, 17:14

Az európai tőzsdék többsége és a legnagyobb európai index, a Stoxx 600 is lefelé indult pénteken, miközben a pesti tőzsdének a Magyar Telekom osztalékfizetés utáni esésével is meg kellett küzdenie, miközben a Mol legfrissebb eredményei is inkább csalódást keltőnek bizonyultak és a forint folytatta a csúcsok halmozását.

A forint szárnyalása megállíthatatlan / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A forint ugyanakkor hihetetlen új csúcsokat hódított meg a hét utolsó napján, noha a vártnál kedvezőbb inflációs adat általában inkább kamatcsökkentést és ezzel párhuzamosan a deviza gyengülését szokta maga után hozni. Ennek ellenére az euró/forint árfolyamban elesett a 355-ös szint, ami újabb több mint 4 éves csúcsot jelent, noha egyelőre az iráni válasz sem érkezett meg a háború lezárását célzó amerikai kezdeményezésre. A dollár/forint árfolyam pedig egyre közelebb kerül a 300-as lélektani határhoz, egy zöldhasú már csak 301 forintba került péntek délután.

A pesti tőzsdén úrrá lett a félelem, hatalmasat hajrázott a Mol

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX az európai tőzsdék többségéhez hasonlóan nem tudta erősödéssel zárni a hét utolsó napját,0,44 százalékot vesztett értékéből és 134 545,2 ponton zárt.

Az OTP részvényei a nyitást követő percekben lefelé indultak, majd szűk sávban oldalazva nagyjából 1 százalék körüli mínuszban cseréltek gazdát a nap folyamán, követve a nemzetközi mozgások trendjét a bankszektorban. Az árfolyam 0,61 százalékos esés után 42 180 forint volt záráskor.

A Mol árfolyama erős mínuszban nyitott, miután a finomítói és nagykereskedelmi üzletág eredményei erőteljesen elmaradtak a várakozásoktól, így az olajcég teljes nyeresége is elmaradt a várakozásoktól . Azonban később a részvény kikászálódott a gödörből és délutánra pozitívba fordult az árfolyam, ami részben követhette az európai olajrészvények teljesítményét, részben azonban a befektetők azt is felismerhették, hogy a többi üzletág teljesítménye javult a vállalatnál. A Mol végül 0,29 százalékot erősödni tudott, így az olajcég papírjai 4 164 forintot értek a kereskedés végén.

A Richter részvényei is gyorsan lefordultak és a gyógyszergyártó árfolyama később sem tudott kimászni a gödörből. A jelentős mértékben exportra termelő vállalat számára talán már túl erős lehet a forint. Az árfolyam 2,24 százalékos esés után 12 660 forintot mutatott.

A Magyar Telekom részvényeinek esésére lehetett számítani, hiszen tegnap volt az osztalékfizetés fordulónapja, aki csütörtökön birtokolt a távközlési cég részvényeiből, az számíthat a 154 forintos osztalékra. Ezért pénteken várható volt egy nagyobb esés és a Magyar Telekom árfolyama végül az osztaléknál kisebb mértékben csökkent. A nap végére így 4,24 százalékos esés után 2 442 forintot értek a telekommunikációs vállalat részvényei.

Nagyot mentek az MBH Bank és a Gránit részvényei is, előbbi több mint 3, utóbbi több mint 4 százalékot erősödött.

