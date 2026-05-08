Vörösbe borult a pesti tőzsde, a forint ereje sem segít
Noha az olajárak nem változtak érdemben pénteken, az európai tőzsdéket elborította az aggodalom, s ez alól a pesti parkett sem volt kivétel. A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX délutánra több mint 1 százalékot veszített értékéből, és 133 750 pont körül mozgott.
A forint árfolyama ugyanakkor továbbra is erős maradt, ugyanis a geopolitikai feszültségek árnyékában a vártnál kedvezőbb inflációs adat sem feltétlenül utal közelgő kamatvágásra. Az euró-forint árfolyam délutánra átlépte a 356-os szintet, míg egy dollárért már alig több mint 300 forintot kellett adni péntek délután.
A pesti tőzsde elesett
A BUX gyengülését a rossz nemzetközi hangulat mellett más tényezők is hajtották. A négy blue chip közül a Mol a vártnál gyengébb gyorsjelentést tett közzé, melyből arra következtethetünk, hogy a védett ár miatt az olajcégnek nem feltétlenül kedvező a magas olajár, és az első negyedéves nyereség gyengébb lett a vártnál. Az olajtársaság árfolyama a 4 ezer forintos szint alá is benézett, ám később 4100 forint fölé erősödött, ami azonban még mindig több mint 1 százalékos gyengülés.
Ráadásul a blue chipek közül a Magyar Telekom árfolyamát az viselte meg, hogy
tegnap lehetett utoljára osztalékkal vásárolni a távközlési cég papírjaiból, így az osztalék 154 forintos összegével azonos léptékű gyengülés indokolt volt.
Ehhez képest a részvény csak 122 forinttal, 2428 forintig esett, ami több mint 4,5 százalék, ám optimizmusra adhat okot az árfolyam jövőjével kapcsolatban. Az osztalékfizetési kilengés megszokott jelenség, amit a kifizetés több részre osztásával lehet tompítani, ám ez főként a tengerentúlon jellemző, Európában kevésbé. Magyarországon az egykori Duna House DH Group fizet egy évben többször is osztalékot.
Az OTP részvényei reggel 42 ezer forint alá süllyedtek, de a bankpapír később visszaerősödött ezen szint fölé. Azonban ez továbbra is közel 1 százalékos gyengülést jelent, ami nagyjából egybevág az európai bankrészvények teljesítményével. A Richter folytatta az elmúlt napok vesszőfutását, közel 2 százalékos gyengülés után 12 700 forint közül állt.