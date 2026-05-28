A béke reménye sem segített a pesti tőzsdén
Noha csütörtök reggel még a feszültségek fokozódása aggasztotta a tőzsdéket világszerte, délután felröppent a hír, hogy megállapodott az Egyesült Államok és Irán, és az egyezség már csak Donald Trump jóváhagyására vár. Bár hasonló hírek már korábban is többször szárnyra kaptak a háború kezdete óta, a piacok ismét fordultak az értesülésre, bár a mozgás amplitúdója azért már kisebb volt mint a korábbi esetekben.
A béke reményére a forint is ledolgozta napi enyhe esését az euróval szemben és a 354-es szint közelébe erősödött, ám aztán 354,5 körül stabilizálódott az árfolyam, ami továbbra is több éves csúcshoz közeli állapot.
A pesti tőzsde is erőre kapott a nap végén
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX szinte végig mínuszban töltötte a napot, de a béke reményére kis időre zöldbe fordult a mutató. A kereskedés végén azonban ismét lefelé indult az a mutató és végül 0,29 százalékos esés után 131 452,7 ponton zárt.
A blue chipek közül az OTP árfolyamát is megdobta a közelgő megállapodás esélye, de ez sem volt elég ahhoz, hogy a bankpapír ledolgozza veszteségét, pláne hogy a pattanás kérészéletűnek bizonyult, így a részvény 0,86 százalékos esés után 40 460 forintot ért a kereskedés végén.
A Mol részvényeinek nem feltétlenül használ a Hormuzi-szoros megnyitása és az olajárak csökkenése, de a vállalat részvényei mégis pluszban zárták a napot, miután 0,91 százalékos erősödés után 3 784 forintot ért a részvény.
A Richter az előző nap jó teljesítményét nem tudta megőrizni, és a béke reménye sem segített a gyógyszergyártón, így a részvények 0,8 százalékos mínuszban, 12 350 forinton fejezték be a kereskedést.
A blue chipek közül a legjobb teljesítményt a Magyar Telekom nyújtotta, miután a távközlési cég 1 százalékot tudott erősödni és 2626 forintig kúszott fel az árfolyam.
A Gránit Bank hiába számolt be rekordnyereségről reggel, a cég részvényei több mint 3 százalékot veszítettek értékükből.
A szerdán több mint 17 százalékos növekedést elérő 4iG szárnyalása nem folytatódott, az árfolyam csütörtökön több mint 6 százalékkal 2156 forintra csökkent, több mint 800 millió forintos forgalom mellett.