Deviza
EUR/HUF354,11 -0,18% USD/HUF303,77 -0,55% GBP/HUF408,33 -0,33% CHF/HUF387,6 0% PLN/HUF83,77 -0,02% RON/HUF67,48 -0,25% CZK/HUF14,58 -0,17% EUR/HUF354,11 -0,18% USD/HUF303,77 -0,55% GBP/HUF408,33 -0,33% CHF/HUF387,6 0% PLN/HUF83,77 -0,02% RON/HUF67,48 -0,25% CZK/HUF14,58 -0,17%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX131 452,7 -0,29% MTELEKOM2 626 +1% MOL3 784 +0,91% OTP40 460 -0,86% RICHTER12 350 -0,8% OPUS333 +2,15% ANY7 990 +1,52% AUTOWALLIS148 +1,37% WABERERS4 520 +0,89% BUMIX9 171,12 +0,51% CETOP4 527,99 -0,48% CETOP NTR2 858 -0,48% BUX131 452,7 -0,29% MTELEKOM2 626 +1% MOL3 784 +0,91% OTP40 460 -0,86% RICHTER12 350 -0,8% OPUS333 +2,15% ANY7 990 +1,52% AUTOWALLIS148 +1,37% WABERERS4 520 +0,89% BUMIX9 171,12 +0,51% CETOP4 527,99 -0,48% CETOP NTR2 858 -0,48%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
BUX
forint
Magyar Telekom
OTP
tőzsde
Mol
Richter

A béke reménye sem segített a pesti tőzsdén

A küszöbön álló béke hírére még mindig reagálnak a piacok, de egyre kisebb lendülettel.
K. B. G.
2026.05.28, 17:17
Frissítve: 2026.05.28, 17:22

Noha csütörtök reggel még a feszültségek fokozódása aggasztotta a tőzsdéket világszerte, délután felröppent a hír, hogy megállapodott az Egyesült Államok és Irán, és az egyezség már csak Donald Trump jóváhagyására vár. Bár hasonló hírek már korábban is többször szárnyra kaptak a háború kezdete óta, a piacok ismét fordultak az értesülésre, bár a mozgás amplitúdója azért már kisebb volt mint a korábbi esetekben.

tőzsde, stock exchange tőzsdezárás, pénzpiac
A béke hírét már kételkedve fogadják a befektetők / Fotó: Shutterstock

A béke reményére a forint is ledolgozta napi enyhe esését az euróval szemben és a 354-es szint közelébe erősödött, ám aztán 354,5 körül stabilizálódott az árfolyam, ami továbbra is több éves csúcshoz közeli állapot.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! 

A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

A pesti tőzsde is erőre kapott a nap végén

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX szinte végig mínuszban töltötte a napot, de a béke reményére kis időre zöldbe fordult a mutató. A kereskedés végén azonban ismét lefelé indult az a mutató és végül 0,29 százalékos esés után 131 452,7 ponton zárt.

A blue chipek közül az OTP árfolyamát is megdobta a közelgő megállapodás esélye, de ez sem volt elég ahhoz, hogy a bankpapír ledolgozza veszteségét, pláne hogy a pattanás kérészéletűnek bizonyult, így a részvény 0,86 százalékos esés után 40 460 forintot ért a kereskedés végén.

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 40 460 HUF 0 / -0,86 %
Forgalom: 11 331 628 800 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol részvényeinek nem feltétlenül használ a Hormuzi-szoros megnyitása és az olajárak csökkenése, de a vállalat részvényei mégis pluszban zárták a napot, miután 0,91 százalékos erősödés után 3 784 forintot ért a részvény.

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 3 784 HUF 0 / +0,91 %
Forgalom: 1 809 071 384 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter az előző nap jó teljesítményét nem tudta megőrizni, és a béke reménye sem segített a gyógyszergyártón, így a részvények 0,8 százalékos mínuszban, 12 350  forinton fejezték be a kereskedést.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 12 350 HUF 0 / -0,8 %
Forgalom: 3 227 348 700 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A blue chipek közül a legjobb teljesítményt a Magyar Telekom nyújtotta, miután a távközlési cég 1 százalékot tudott erősödni és 2626 forintig kúszott fel az árfolyam.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 2 626 HUF 0 / +1 %
Forgalom: 2 428 976 058 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Gránit Bank hiába számolt be rekordnyereségről reggel, a cég részvényei több mint 3 százalékot veszítettek értékükből.

 GRÁNIT BANK NYRT. részvény
GRÁNIT BANK NYRT. részvény17:20:00
Árfolyam: 8 700 HUF
Forgalom: 16 364 040 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A szerdán több mint 17 százalékos növekedést elérő 4iG szárnyalása nem folytatódott, az árfolyam csütörtökön több mint 6 százalékkal 2156 forintra csökkent, több mint 800 millió forintos forgalom mellett.

 4IG részvény
4IG részvény17:20:00
Árfolyam: 2 156 HUF 0 / -6,75 %
Forgalom: 822 005 880 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu