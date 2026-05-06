A kereskedés végére fulladt ki a pesti tőzsde – évtizedes csúcson járt a Telekom
Az iráni háború lezárása miatti optimizmus uralta a világ tőzsdéit szerdán, de a javában dübörgő gyorsjelentési szezon is számos cég esetében is bőven ad okot a derűlátásra. Mindez felfelé hajtotta a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexét, a BUX-ot is és a forint árfolyamát is erősítette.
Az iráni háború közelgő végéről szóló hírek jelentek meg a nap folyamán, ami óriási zuhanást hozott mind a kőolaj-, mind az európai földgázárakban, így nem meglepő, hogy a forint is megtáltosodott, hiszen hazánk fogyasztása jelentős részét importból fedezi mind a két nyersanyag esetében. A forint így több mint 4 éves csúcsra ért fel mind az euróval mind a dollárral szemben. Az euró/forint árfolyam 360 alatt maradt az egész nap folyamán, míg egy dollárért 305 forintot kellett adni.
Elfogyott a nap végére a lendület a pesti tőzsdén
Az általános optimizmus a pesti parketten is érezhető volt, ám a kereskedés végére elfogyott a lendület. Noha a BUX gyakorlatilag egész nap a pozitív tartományban mozgott a nap végére 0,03 százalékos gyengülés után 135 899,33 pontra süllyedt.
A blue chipek közül az OTP részvényei végül jól teljesítettek, a bankpapír volt, hogy már a 44 ezer forintos árfolyamhoz is közel került, ám végül 0,76 százalékos emelkedés után csak 42 760 forintot ért a kereskedés végén.
A Mol részvényeinek nem tett jót a közelgő béke és az olajárak zuhanása, az olajtársaság részvényei 2,69 százalékos esés után 4198 forintot értek a nap végén. A Richter részvényei viszont pont a kereskedés végére támadtak fel és hajszálnyira maradtak el a 13 ezer forintos szinttől, több mint 1 százalékos erősödés után.
A Magyar Telekom részvényesei sem panaszkodhatnak, az árfolyam a kereskedés végére 1,69 százalékos erősödés után 2520 forintig kúszott el, de volt kötés 2526 forinton is, ami évtizedek óta nem látott csúcsot jelent.
Jászai Gellért 4iG-vezér amerikai találkozói elnyerték a befektetők tetszését, az árfolyam több mint 2,5 százalékot erősödött a nap folyamán.