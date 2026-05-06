A kereskedés végére fulladt ki a pesti tőzsde – évtizedes csúcson járt a Telekom

Az iráni háború lezárása miatti optimizmus uralta a világ tőzsdéit szerdán, de a javában dübörgő gyorsjelentési szezon is számos cég esetében is bőven ad okot a derűlátásra. Mindez felfelé hajtotta a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexét, a BUX-ot is és a forint árfolyamát is erősítette.

A Mol gyengülése rántotta a mélybe a magyar tőzsdét / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az iráni háború közelgő végéről szóló hírek jelentek meg a nap folyamán, ami óriási zuhanást hozott mind a kőolaj-, mind az európai földgázárakban, így nem meglepő, hogy a forint is megtáltosodott, hiszen hazánk fogyasztása jelentős részét importból fedezi mind a két nyersanyag esetében. A forint így több mint 4 éves csúcsra ért fel mind az euróval mind a dollárral szemben. Az euró/forint árfolyam 360 alatt maradt az egész nap folyamán, míg egy dollárért 305 forintot kellett adni.