Rendkívüli

Rendkívüli bejelentést tett Zelenszkij: Magyarország visszaadta Ukrajnának az aranykonvoj összes pénzét – „Hálásak vagyunk”

Megtorpant a békerali a pesti piacon –ez állhat a háttérben

Némileg enyhült a háború lezárásával kapcsolatos optimizmus, miután Donald Trump ismét fenyegető hangon szólalt meg. Azonban azért a pesti tőzsde még pluszban maradt.
K. B. G.
2026.05.06, 16:27

Megakadt a békerali a világ tőzsdéin, miután Donald Trump amerikai elnök kemény hangon üzent Iránnak és a megállapodás elmaradásának esetére minden korábbinál keményebb bombázást helyezett kilátásba. Korábbi egyeztetések során azonban Irán többször jelezte, hogy nem hajlandó a fenyegetések árnyékában tárgyalni. Mindez a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) raliját is megállította és a Bux 137 300 körül szintről 136 600 környékére süllyedt, igaz, ez még mindig magasabb a keddi záróértéknél.

A hurráoptimizmust óvatosabb hangulat váltotta a pesti tőzsdén / Fotó: Shutterstock

Nemcsak a pesti tőzsdén, de világszerte megmaradt azért a közelgő békével kapcsolatos optimizmus az elnök szavai ellenére, miután a háború lezárásáról szóló egy oldalas szándéknyilatkozat közelgő aláírását a béketárgyalásokat közvetítőként segítő Pakisztán is megerősítette, miközben a gyorsjelentési szezon is eddig jobb eredményeket hozott a vártnál.

Kitartott a forint brutális ereje a béke reményére, egy euró ára ugyanis 360 forint alatt maradt, bár a nap folyamán még a 358-as szint alá is benézett, több mint 4 éves csúcsot érve el.

Így teljesítettek a pesti tőzsde legnagyobjai

A blue chipek közül az OTP továbbra is több mint másfél százalékos erősödés után 43 300 forint körül mozgott, noha nap közben a 44 ezer forintos árfolyamot is megközelítette.

OTP részvény
Árfolyam: 43 160 HUF +590 / +1,37 %
Forgalom: 15 999 664 970 HUF
Bár Trump kemény szavaira a Brent jegyzése visszakúszott a 100 dollár fölé, ez a Mol részvényein nem segített, az olajvállalat árfolyama több mint 2,5 százalékos esés után továbbra is a 4200 forintos szint alatt maradt.

A Richter árfolyama ugyan kisebb megingásokkal dél óta emelkedő trendre állt, de a részvények így is csak minimálisan tudtak erősödni. A jelentős exportbevétellel rendelkező gyógyszervállalat számára azonban kedvezőtlen az erős forint.

A Magyar Telekom árfolyama ugyanakkor lendületet vett, a távközlési vállalat árfolyama átlépte a 2500 forintot is. 

Az erős forint ugyanis kifejezetten kedvező a forintban busás osztalékot fizető telekommunikációs cég számára.

MTELEKOM részvény
Árfolyam: 2 516 HUF +38 / +1,51 %
Forgalom: 1 488 888 870 HUF
Érdemes megemlíteni, hogy a tőzsdeüzemeltető BÉT szinte teljesen visszadta a kiváló eredményközlése utáni nyerségeit, a múlt heti 13 300 forintos szintről 11 ezerig szánkázott azóta a részvény.

Jászai Gellért amerikai tárgyalásai azonban megnyugtathatták a 4iG befektetőit, a részvények ugyanis több mint 200 millió forintos forgalom mellett 2,72 dszázalékos emelkedés után 2338 forintig kúsztak.

4IG részvény
Árfolyam: 2 326 HUF +50 / +2,15 %
Forgalom: 247 346 388 HUF
