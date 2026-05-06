Megtorpant a békerali a pesti piacon –ez állhat a háttérben

Megakadt a békerali a világ tőzsdéin, miután Donald Trump amerikai elnök kemény hangon üzent Iránnak és a megállapodás elmaradásának esetére minden korábbinál keményebb bombázást helyezett kilátásba. Korábbi egyeztetések során azonban Irán többször jelezte, hogy nem hajlandó a fenyegetések árnyékában tárgyalni. Mindez a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) raliját is megállította és a Bux 137 300 körül szintről 136 600 környékére süllyedt, igaz, ez még mindig magasabb a keddi záróértéknél.

A hurráoptimizmust óvatosabb hangulat váltotta a pesti tőzsdén / Fotó: Shutterstock

Nemcsak a pesti tőzsdén, de világszerte megmaradt azért a közelgő békével kapcsolatos optimizmus az elnök szavai ellenére, miután a háború lezárásáról szóló egy oldalas szándéknyilatkozat közelgő aláírását a béketárgyalásokat közvetítőként segítő Pakisztán is megerősítette, miközben a gyorsjelentési szezon is eddig jobb eredményeket hozott a vártnál.

Kitartott a forint brutális ereje a béke reményére, egy euró ára ugyanis 360 forint alatt maradt, bár a nap folyamán még a 358-as szint alá is benézett, több mint 4 éves csúcsot érve el.