Erősen indult a pesti tőzsde, miután a nagyok közül már csak az OTP eredményeire várunk
Donalf Trump amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnök találkozóját figyelik árgus szemmel a világ tőzsdéi csütörtökön, különös tekintettel arra, hogy az amerikai elnököt cégvezetők sora is elkísérte pekingi útjára. A két szuperhatalom közötti tárgyalások még a közel-keleti válság híreit is elhomályosítják, ám az ázsiai piacok inkább lefelé mozdultak a találkozóról szóló első hírek hatására.
A forint árfolyama stabilizálódott csütörtök reggelre a Magyar Nemzeti Bank szerdai döntése után, mely a javuló piaci és likviditási feltételekre hivatkozva 5,75 százalékról 5,25 százalékra csökkentette devizaswap-instrumentumának implicit kamatlábát. A hírre a forint gyengülésnek indult szerdán, ám csütörtök reggelre az árfolyam 358 körül stabilizálódott az euróval szemben, míg a dollár-forint árfolyam 305 körül alakult.
Bőven van izgalom a pesti tőzsdén
A Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) felpörögtek a gyorsjelentések a héten, a blue chipek közül a Richter és a Magyar Telekom is beszámolt arról, hogyan indult az idei év, míg az OTP pénteken teszi közzé első negyedéves eredményeit. A Mol már a múlt héten jelentett, az olajtársaság körül azonban a NIS-felvásárláshoz kötődő hírek borzolják a kedélyeket.
Equilor Trader
Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor!
A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
A BÉT vezető részvényindexe, a BUX csütörtökön 0,29 százalékos erősödés után 131 454,54 ponton nyitott, miután mind a négy nagy részvény emelkedéssel kezdte a napot. A kereskedés első perceiben tovább emelkedtek az árfolyamok, a BUX is 132 300 pont fölé erősödött.
Az osztalékfizetésre készülő OTP árfolyama 0,2 százalékos erősödés után átlépte a 41 ezer forintos szintet, ám a bankpapír kilátásairól pénteken tudhatunk meg többet, amikor a pénzintézet elárulja, hogyan indult az idei éve.
Bár a Mol árfolyama 0,45 százalékkal erősödött, a 4 ezer forintos szint alatt maradt, noha az elmúlt hetekben az olajtársaság részvényei rendszeresen 4 ezer forint fölött jártak. Később át is lépte ezt a szintet az árfolyam.
A forint túlzott erősödését nyögő Richter részvényei 0,4 százalékos erősödés után 12 430 forintért cseréltek gazdát, míg a héten a vártnál jobb eredményt közlő Magyar Telekom 0,56 százalékos erősödés után a 2500 forintos árfolyamot közelítette. A távközlési cég szerdai közleménye szerint csütörtökön indulhat el a vállalat sajátrészvény-vásárlási programja.