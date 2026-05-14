Erősen indult a pesti tőzsde, miután a nagyok közül már csak az OTP eredményeire várunk

Bőven van izgalom a pesti tőzsdén

A Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) felpörögtek a gyorsjelentések a héten, a blue chipek közül a Richter és a Magyar Telekom is beszámolt arról, hogyan indult az idei év, míg az OTP pénteken teszi közzé első negyedéves eredményeit. A Mol már a múlt héten jelentett, az olajtársaság körül azonban a NIS-felvásárláshoz kötődő hírek borzolják a kedélyeket.

A BÉT vezető részvényindexe, a BUX csütörtökön 0,29 százalékos erősödés után 131 454,54 ponton nyitott, miután mind a négy nagy részvény emelkedéssel kezdte a napot. A kereskedés első perceiben tovább emelkedtek az árfolyamok, a BUX is 132 300 pont fölé erősödött.

Az osztalékfizetésre készülő OTP árfolyama 0,2 százalékos erősödés után átlépte a 41 ezer forintos szintet, ám a bankpapír kilátásairól pénteken tudhatunk meg többet, amikor a pénzintézet elárulja, hogyan indult az idei éve.