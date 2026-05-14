Deviza
EUR/HUF358,42 +0,07% USD/HUF306,09 +0,12% GBP/HUF413,74 +0,04% CHF/HUF391,54 +0,12% PLN/HUF84,45 +0,11% RON/HUF68,81 +0,07% CZK/HUF14,74 +0,1% EUR/HUF358,42 +0,07% USD/HUF306,09 +0,12% GBP/HUF413,74 +0,04% CHF/HUF391,54 +0,12% PLN/HUF84,45 +0,11% RON/HUF68,81 +0,07% CZK/HUF14,74 +0,1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX132 346,94 +0,97% MTELEKOM2 496 +0,64% MOL4 000 +0,5% OTP41 500 +1,28% RICHTER12 560 +1,43% OPUS300 +0,17% ANY7 740 +0,13% AUTOWALLIS152,5 +0,33% WABERERS4 770 +1,68% BUMIX9 289,71 +0,67% CETOP4 484,72 +0,75% CETOP NTR2 829,91 +0,4% BUX132 346,94 +0,97% MTELEKOM2 496 +0,64% MOL4 000 +0,5% OTP41 500 +1,28% RICHTER12 560 +1,43% OPUS300 +0,17% ANY7 740 +0,13% AUTOWALLIS152,5 +0,33% WABERERS4 770 +1,68% BUMIX9 289,71 +0,67% CETOP4 484,72 +0,75% CETOP NTR2 829,91 +0,4%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
BUX
Magyar Telekom
OTP
tőzsde
Mol
Richter

Erősen indult a pesti tőzsde, miután a nagyok közül már csak az OTP eredményeire várunk

A Budapesti Értéktőzsde legnagyobb cégeiből már csak az OTP nem számolt be évkezdetének eredményeiről. A blue chipek jó teljesítménye húzza a pesti tőzsde indexét is.
K. B. G.
2026.05.14, 09:11
Frissítve: 2026.05.14, 09:35

Donalf Trump amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnök találkozóját figyelik árgus szemmel a világ tőzsdéi csütörtökön, különös tekintettel arra, hogy az amerikai elnököt cégvezetők sora is elkísérte pekingi útjára. A két szuperhatalom közötti tárgyalások még a közel-keleti válság híreit is elhomályosítják, ám az ázsiai piacok inkább lefelé mozdultak a találkozóról szóló első hírek hatására.

20251105_bet_002_VZ
Jó hangulatban indult a kereskedés a pesti tőzsdén / Fotó: Vémi Zoltán

A forint árfolyama stabilizálódott csütörtök reggelre a Magyar Nemzeti Bank szerdai döntése után, mely a  javuló piaci és likviditási feltételekre hivatkozva 5,75 százalékról 5,25 százalékra csökkentette devizaswap-instrumentumának implicit kamatlábát. A hírre a forint gyengülésnek indult szerdán, ám csütörtök reggelre az árfolyam 358 körül stabilizálódott az euróval szemben, míg a dollár-forint árfolyam 305 körül alakult.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Bőven van izgalom a pesti tőzsdén

A Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) felpörögtek a gyorsjelentések a héten, a blue chipek közül a Richter és a Magyar Telekom is beszámolt arról, hogyan indult az idei év, míg az OTP pénteken teszi közzé első negyedéves eredményeit. A Mol már a múlt héten jelentett, az olajtársaság körül azonban a NIS-felvásárláshoz kötődő hírek borzolják a kedélyeket.

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! 

A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

A BÉT vezető részvényindexe, a BUX csütörtökön 0,29 százalékos erősödés után 131 454,54 ponton nyitott, miután mind a négy nagy részvény emelkedéssel kezdte a napot. A kereskedés első perceiben tovább emelkedtek az árfolyamok, a BUX is 132 300 pont fölé erősödött.

Az osztalékfizetésre készülő OTP árfolyama 0,2 százalékos erősödés után átlépte a 41 ezer forintos szintet, ám a bankpapír kilátásairól pénteken tudhatunk meg többet, amikor a pénzintézet elárulja, hogyan indult az idei éve.

 OTP részvény
OTP részvény09:21:56
Árfolyam: 41 500 HUF +530 / +1,28 %
Forgalom: 349 853 830 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Bár a Mol árfolyama 0,45 százalékkal erősödött, a 4 ezer forintos szint alatt maradt, noha az elmúlt hetekben az olajtársaság részvényei rendszeresen 4 ezer forint fölött jártak. Később át is lépte ezt a szintet az árfolyam.

 MOL részvény
MOL részvény09:22:27
Árfolyam: 4 000 HUF +20 / +0,5 %
Forgalom: 223 710 360 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A forint túlzott erősödését nyögő Richter részvényei 0,4 százalékos erősödés után 12 430 forintért cseréltek gazdát, míg a héten a vártnál jobb eredményt közlő Magyar Telekom 0,56 százalékos erősödés után a 2500 forintos árfolyamot közelítette. A távközlési cég szerdai közleménye szerint csütörtökön indulhat el a vállalat sajátrészvény-vásárlási programja.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény09:21:59
Árfolyam: 2 496 HUF +16 / +0,64 %
Forgalom: 302 917 102 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu