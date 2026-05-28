A geopolitikai feszültségek mindent felülírtak a pesti tőzsdén

A világ ismét azt figyeli feszülten, hogy mi történik a Közel-Keleten. Az amerikai–iráni ütésváltás a pesti tőzsde teljesítményén is nyomot hagyott.
K. B. G.
2026.05.28, 15:55
Frissítve: 2026.05.28, 16:01

Borús volt a hangulat csütörtök délután a világ tőzsdéin, miután a befektetők ismét távolabbinak látták a béke reményét a Közel-Keleten, ahol ismét dörögtek a fegyverek. A fokozódó feszültségek hatására ismét emelkedtek az olajárak is, bár a Brent jegyzése továbbra is hordónként 100 dollár alatt maradt. Ennek ellenére a forint lendülete is megtorpant.

A közel-keleti hírek mozgatták a pesti tőzsdét / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A forint árfolyama gyengült az euróhoz képest a nap folyamán, ám a 355 körüli szint azért továbbra is erősnek mondható, még az egy héttel korábbi értékhez képest is, így az apró esés inkább csak megtorpanás, de nem feltétlenül jelent trendfordulót, annak ellenére sem, hogy a hét elején a Varga Mihály vezette Magyar Nemzeti Bank (MNB) megnyitotta a kaput a kamatvágás előtt. A 305 körüli dollár/forint árfolyam sem jelent jelentős változást.

A pesti tőzsdén is úrrá lett a pesszimizmus

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX mintegy 0,5 százalékos mínuszban járt délután, 131 200 pont magasságában, ám ez még mindig kicsit jobb teljesítményt jelent, mint amit a legtöbb európai index produkált.

A blue chipek közül az OTP részvényei 1 százalékos esés után 40 400 forint környékén cseréltek gazdát, miközben a legtöbb európai bankpapír is gyenge teljesítményt mutatott.

OTP részvény16:59:54
Árfolyam: 40 640 HUF -170 / -0,42 %
Forgalom: 8 761 245 460 HUF
A Mol árfolyama enyhén, mintegy 0,5 százalékkal erősödni tudott, így a részvények értéke közelítette a 3800 forintot, ám az olajtársaság papírjai nem is olyan régen még 4000 forint fölött is jártak.

MOL részvény16:59:02
Árfolyam: 3 776 HUF +26 / +0,69 %
Forgalom: 1 409 159 344 HUF
A szerdán, ausztráliai megállapodásának hírére közel 2 százalékot erősödő Richter lendülete is elfogyott csütörtökre, a gyógyszercég részvényei mintegy 0,5 százalékot vesztettek értékükből és 12 400 forint körül mozogtak.

RICHTER részvény16:59:51
Árfolyam: 12 300 HUF -150 / -1,22 %
Forgalom: 2 225 269 700 HUF
A negyedik blue chip, a Magyar Telekom árfolyama ugyanakkor visszamászott a 2600 forintos szint fölé, ám ez csak enyhe erősödést jelent.

MTELEKOM részvény16:59:36
Árfolyam: 2 626 HUF +26 / +0,99 %
Forgalom: 2 293 429 816 HUF
A szerdán szédületes ralit produkáló, az eredményeit pénteken közlő 4iG visszaadott valamennyit az előző napi nyereségéből, a vállalat árfolyama több mint 2 százalékos csökkenés után 2250 forint körül mozgott, ismét élénk forgalom mellett.

Erősödni tudott az osztalékfizetésre készülő Opus, miközben a nyereségének bővüléséről beszámoló Gránit Bank több mint 3 százalékot veszített értékéből.

