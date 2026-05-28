A geopolitikai feszültségek mindent felülírtak a pesti tőzsdén

Borús volt a hangulat csütörtök délután a világ tőzsdéin, miután a befektetők ismét távolabbinak látták a béke reményét a Közel-Keleten, ahol ismét dörögtek a fegyverek. A fokozódó feszültségek hatására ismét emelkedtek az olajárak is, bár a Brent jegyzése továbbra is hordónként 100 dollár alatt maradt. Ennek ellenére a forint lendülete is megtorpant.

A közel-keleti hírek mozgatták a pesti tőzsdét / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A forint árfolyama gyengült az euróhoz képest a nap folyamán, ám a 355 körüli szint azért továbbra is erősnek mondható, még az egy héttel korábbi értékhez képest is, így az apró esés inkább csak megtorpanás, de nem feltétlenül jelent trendfordulót, annak ellenére sem, hogy a hét elején a Varga Mihály vezette Magyar Nemzeti Bank (MNB) megnyitotta a kaput a kamatvágás előtt. A 305 körüli dollár/forint árfolyam sem jelent jelentős változást.