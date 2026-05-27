A Richter húzza magával a BUX-ot, bivalyerős maradt a forint
Az iráni háború lezárása és a Hormuzi-szoros megnyitása miatti optimizmus uralta az európai tőzsdéket szerda délelőtt, így a legtöbb index is felfelé kúszott. Nem volt ez másként a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) réstzvényindexe, a BUX esetében sem, ami mintegy 0,6 százalékos erősödés után 131 600 pont körül mozgott. De a közel-keleti konfliktus lezárásához kapcsolódó optimizmus az olajárak alakulásán is érezhető volt, hiszen a Brent jegyzése több mint 3 százalékot süllyedt és továbbra is a 100 dolláros határ alatt maradt.
Csúcsközelben maradt a forint
A jó hangulat a több mint 4 éves csúcsok közelében egyensúlyozó forintot is segítette, a magyar devizából már csak 355-öt kellett adni egy euróért, noha míg a Magyar Nemzeti Bank akár csökkenthet is az alapkamaton a jövő héten, addig egyre több jel mutat arra, hogy az Eiurópai Központi Bank kamatemelésre készül. Általában a kamatprémium várható szűkülésének a forint gyengülését kellene kiváltania.
A blue chipek közül az OTP részvényei mintegy fél százalékos erősödés után 40 700 forint környékén cseréltek gazdát, miközben a legtöbb európai bankpapír is erősödni tudott.
A Mol árfolyamának azonban nem kedvezett az olajárak csökkenése, ahogyan az sem, hogy a vállalat pert vesztett a horvát állammal szemben. A részvények 3800 forint alá süllyedtek a kedvezőtlen hírek hatására, ami több mint fél százalékos esést jelent. Ez azonban még mindig jobb teljesítménynek számít annál, mint amire szerdán az európai olajcégek képesek voltak.
Reggel a Richter bejelentette, hogy egyik fontos nőgyógyászati készítményével az ausztrál piacra is betör, amit jól fogadtak a befektetők és a gyógyszercég árfolyama több mint 2 százalékos erősödés után a 12 500 forintos szintet ostromolta.
A Magyar Telekom árfolyama a 2600 forintos szint alatt maradt, miután a távközlési cég részvényei enyhén veszítettek az értékükből.
A kedden a távközlési üzeltága kiváló eredményeiről beszámoló 4iG megtáltosodott szerdára és a részvény viszonylag magas forgalom mellett közel 4 százalékot erpősödött, átlépve a 2000 forintos szintet.