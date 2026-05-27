Útkereséssel kezdi a napot a pesti tőzsde, de a forintot nem lehet megállítani

Továbbra is töretlen az optimizmus a tőzsdéken, hogy az iráni háború hamarosan lezárul és a Hormuzi-szoros megnyílik a forgalom előtt. Ennek köszönhetően szerda reggel is 100 dollár alatt maradt a Brent olajár és a forint is megőrizte erejét, noha kedden Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke már belengette, hogy hamarosan akár csökkenhet is az alapkamat.

Útkereséssel indított a pesti tőzsde / Fotó: Vémi Zoltán

A forint annak ellenére megőrizte erejét az euróval szemben, hogy míg az MNB akár kamatot is csökkenthet a következő hónapban, addig az Európai Központi Bank (EKB) döntéshozói épp a kamatemelésnek ágyaznak meg. Az euró/forint árfolyam már a múlt héten áttörte a 360-as szintet, és azóta egyre távolodik ettől a szinttől, szerda reggel 355 forint körüli összeget kellett adni egy euróért, ami több mint 4 éves csúcshoz közeli érték, miközben a dollár/forint árfolyam 305 körül alakult.