Erősen kezdte a napot a pesti tőzsde, 2000 óta nem látott szinten a Magyar Telekom

A távközlési cég sajátrészvény-vásárlási programja magasabb sebességbe kapcsolt. A pesti tőzsdén az OTP is erősen kezdte a napot.
K. B. G.
2026.05.19, 09:12
Frissítve: 2026.05.19, 09:14

A korábbi hasonló kijelentéseknél mérsékeltebb hatást váltott ki a tőzsdéken Donald Trump megszólalása, mely szerint az amerikai elnök elhalasztja az iráni háború forró szakaszának újraindítását, mivel az amerikai-ráni tárgyalások jól haladnak.

Fotó: Vémi Zoltán

Míg korábban a háború küszöbön álló végével és a Hormuzi-szoros megnyitásával kapcsolatos nyilatkozatok és sajtóhírek 5-10 széázalékos zuhanást is eredményeztek az olajárakban, addig most a nyersanyag ára csak 1-2 százalékkal csökkent. A forint az euróval szemben rövid időre a 361-es szint fölé gyengült, de az árfolyam később visszaerősödött a 360-as szint közelébe.

A pesti tőzsde erősen indította a napot

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX erősödéssel kezdte a napot a geoploitkai aggodalmak ellenére is, és a nyitás után közel fél százalékot erősödött, a mutató pedig 132 600 pont körül mozgott.

A blue chipek közül az OTP is erősen kezdett, a bankpapír mintegy 0,7 százalékos erősödéssel nyitotta a kereskedést, ami után az árfolyam 41 370 forint volt. 

A Mol ennél gyengébb teljesítményre volt képes a kereskedés első perceiben, de az olajárak enyhülése ellenére az árfolyam azért 0,3 százalékkal emelkedett és a cég részvényei 4046 forinton cseréltek gazdát.

A Richter árfolyama nem igazán tud magára találni a cég gyorsjelentése óta, amikor kiderült, hogy mekkora ellenszelet jelent a gyógyszercég számára az erős forint a vállalat árfolyama kedd reggel változatlan, 12 450 forint volt.

Kedd reggel a Magyar Telekom közzétette hétfői sajátrészvény-vásárlása részleteit is, mely szerint a hét első napján felpörgött a program, a távközlési cég több mint 1 milliárd forintot költött az 50 milliárd forintos keretből, amit június 26-ig terveznek felhasználni. A cégnek azonban bőven maradt puskapora, hiszen a tervezett összeg alig több mint 4 százaléka fogyott eddig el. A nyitást követően az árfolyam több mint 1 százalékot emelkedett és elérte a 2572 forintot, ahol utoljára 2000-ben járt a cég részvénye. A Magyar Telekom árfolyamát az is segíti, hogy a cég az eredményei múlt heti közlésekor megemelte idei eredményvárakozását és jelezte, hogy július 1-től megemeli árait.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
