Csúcstámadásra készül a Magyar Telekom, hullámvasútra ült a forint

Begyújtotta a rakétákat a Magyar Telekom hétfőn és húzat magával a pesti tőzsdét is, miközben a forint árfolyamát az iráni háború lezárásával kapcsolatos spekulációk mozgatták.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A reggeli órákban még inkább a pesszimizmus uralkodott a piacokon, miután a hétvégén Szaúőd-Arábiát és az Egyesült Arab Emírségeket is támadás érte, valamint Donald Trump amerikai elnök is harcias hangot ütött meg Iránnal szemben. Délután azonban iráni sajtóhírek már arról szóltak, hogy az Egyesült Államok hajlandó ideiglenesen elengedni a perzsa országgal szembeni szankciókat a béketárgyalásokra. Mindez a forint árfolyamát is hullámvasútra ültette, az euró 362 forint fölött és 360 alatt is gazdát cserélt a hétfői kereskedés során. Délután öt körül végül ismét 361 forint fölött járt az árfolyam.