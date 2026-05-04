Közel-keleti hullámvasúton a forint, a Richter rántotta magával a pesti tőzsdét

Az amerikai-iráni háború fejleményei és Donald Trump európai járműgyártókra kivetett vámemelése mozgatták a piacokat a hét elején. A közel-keleti konfliktus és a kereskedelmi háború új lépései miatt veszteséggel zártak kontinensünk meghatározó tőzsdéi, amit itthon a BUX is követett. A forintra ugyanakkor csak rövid időre tudott ráijeszteni a Hormuzi-szorosban hajózó amerikai fregattot ért iráni támadás.

A pesti tőzsde sokáig tartotta magát a kedvezőtlen nemzetközi hangulatban, a nap végére azonban lehúzták a vezető hazai indexet is a befektetők. A BUX 0,15 százalékos csökkenéssel, 133 586 ponton zárt hétfőn. A magyar részvények átlag alatti forgalomban, 17,4 milliárd forint összértéken kereskedtek ma.

A négy blue chip közül a Richter számlájára írható a lefordulás, a gyógyszergyártó társaság papírjai ugyanis 2,7 százalékot estek, egészen 12 720 forintig.

A három másik nagypapír emelkedő pályán maradt, a legjobb formát a 0,9 százalékkal 4172 forintra dráguló Mol mutatta. Az olajtársaság árfolyamának erősödését az Erste friss céláremelése is támogathatta.

A Magyar Telekom 0,6 százalékkal 2470 forintra kapaszkodott feljebb, az OTP kurzusa pedig 0,1 százalékkal 41 630 forintra emelkedett.

A teljes hazai mezőnyben az Épduferr részvényeivel jártak a legjobban a befektetők, az építőipari vállalat jegyzése közel 17 százalékkal lőtt ki. A nap vesztese a Megakrán, amely 6,8 százalékos árfolyamveszteséget szenvedett el.