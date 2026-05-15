Trump több millió dollárt fektetett az Apple-be kínai útja előtt

Nagyjából 7,2 millió dollárt (2,23 milliárd forintot) fektetett az Apple-be Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke az év első három hónapjában. A pontos összeg nem állapítható meg, mivel a politikusoknak csak hozzávetőlegesen kell megadniuk ügyleteik adatait – írja az amerikai kormányzati etikai hatóság adatai alapján a német DPA hírügynökség.

Nem akármilyen csapat kísérte Trumpot Kínába. Jensen Huang, Elon Musk és Tim Cook egy képen

Az adatokból azonban kitűnik, hogy Trump jelentősen növelte befektetéseit az Apple-be.

A legnagyobb vásárlásra február elején került sor, amikor egy 1–5 millió dollár közötti összeget fektetett be.

Azt azonban megint csak homály fedi, hogy részvényeket, kötvényeket vagy más befektetési eszközöket vásárolt az amerikai elnök.

Mint ismert, Trumpot a ma, azaz pénteken befejeződő kínai útjára nem akármilyen nevekből álló üzleti delegáció kísérte, köztük

Elon Musk tech milliárdos,

Tim Cook, az Apple vezérigazgatója,

Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója

valamint Kelly Ortberg, a Boeing operatív vezetője.

Trump az első negyedévben a többi érintett cég értékpapírjaival is élénk kereskedést folytatott, azonban nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy a vételek vagy az eladások voltak-e túlsúlyban.

A Boeing csalódást okozott

A Boeing Kínában 300 repülőgépre szóló, több mint 37 milliárd dollár értékű megrendelést szerzett, amit Trump is bejelentett – bár ő más számot említett. A tőzsdén eközben még nagyobb megrendelésre számítottak, ezért a részvények jelentősen estek.

Az Nvidia pedig éppen azért küzd, hogy visszatérhessen a kínai piacra. Az AI-alkalmazások működtetéséhez szükséges csipeket gyártó vállalat korábban Kínában is dollármilliárdos üzleteket kötött, ám az amerikai kormányzat exportkorlátozásokat léptetett életbe, illetve Peking is utasította a kínai vállalatokat, hogy a Huawei, valamint a többi helyi gyártó termékeit válasszák.

Az Nvidiánál nem babra megy a játék, Huang becslése szerint a vállalat csak ebben az évben körülbelül 50 milliárd dollárnyi bevételtől esik el Kínában a kölcsönös korlátozások következtében.

Figyelemre méltó még Trump tőzsdei kimutatásában, hogy mennyire sűrűn adja-veszi az instrumentumokat,

csak vásárlásra 2300-szor került sor három hónap alatt.

A legnagyobb összegű ügyleteket a technológiai részvények eladása jelentette ebben az időszakban. Trump február 10-én Microsoft-, Amazon- és Meta-részvényeiből is eladott egyenként 5–25 millió dollár értékben.