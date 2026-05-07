Végre kimenekülhet Oroszországból az olasz nagybank: brutális veszteséget kell elkönyvelnie
Bár az Oroszországban rekedt nyugati bankok közül leggyakrabban a Raiffeisen kerül a világsajtó figyelmének a kereszttüzébe, mint a legnagyobb nyugati pénzintézet az országban, a háborúban álló ország elhagyására más bankokat is sürgetnek. Azonban Moszkva egyáltalán nem könnyíti meg a távozni szándékozó bankok dolgát, a távozáshoz elnöki rendeletre van szükség.
Az UniCredit nem ad el áron alul
Ennek ellenére csütörtökön az olasz UnCredit közölte, hogy oroszországi leányvállalatának egy részét eladta egy Egyesült Arab Emírségekből érkező befektetőnek. A cég vezérigazgatója, Andrea Orcel az Ukrajna elleni orosz inváziót követően megtartotta az orosz bankot, mondván, nem fogja áron alul eladni, mint amire a versenytárs Société Générale kényszerült.
Az olasz bankra azonban mind az Európai Központi Bank (EKB), mind az olasz kormány felől nyomás nehezedett az orosz piac elhagyására, így az üzlet csökkent a Reuters beszámolója szerint, ám az országot eddig nem hagyta el.
Az UniCredit most kettéválasztja orosz üzletét, a fizetési szolgáltatásokkal foglalkozó részlegét megtartja, a maradék kerül a meg nem nevezett, Emírségekből érkező befektetőhöz, ám a vételárat nem árulták el.
Az olasz bank fontos szerepet játszik a nemzetközi fizetések lebonyolításában az Oroszországban maradt nyugati cégek és a nem szankcionált orosz vállalatok számára.
Az UniCredit szerint a nyereséget 3-3,3 milliárd euróval csökkentheti a tranzakció, ám a bank tőkehelyzete mintegy 35 bázisponttal javul. A pénzintézet szerint mindez azonban sem az osztalék-, sem a sajátrészvény-vásárlási politikáján nem változtat. A cég részvényei csütörtök délelőtt mintegy másfél százalékot erősödtek, felülteljesítve az európai bankszektor átlagát.