Ki nem találnánk, mitől környezetbarát az Unicum – elárulták
A Waberer’s és a Zwack Unicum Nyrt. 3+2 évre meghosszabbította a több mint két évtizedes logisztikai partnerségét. Az együttműködés, amely 2005 óta biztosítja a Zwack számára a teljes körű áruszállítási, raktározási és hozzáadott értékű szolgáltatásokat, a megújított szerződéssel új szakaszba lép és a felek a fenntartható közlekedés jegyében elektromos nyerges vontató alkalmazásával jelentősen csökkentik a helyi károsanyag- és zajterhelést.
Környezetbarát Unicum
A megújított szerződés egyik legfontosabb eleme a környezeti terhelés csökkentése,
amelyet egy konkrét, gyakorlati fejlesztéssel alapoznak meg. A Zwack dunaharaszti gyára és a Waberer’s budapesti központi raktára közötti árufuvarozást a komplex logisztikai szolgáltató hamarosan egy dedikált elektromos kamionnal végzi. A napi 2-3 alkalommal megtett, összesen mintegy 20–30 kilométeres útvonal teljesítése így helyi károsanyag-kibocsátás nélkül valósul meg. Az elektromos jármű alkalmazása ezen a viszonylaton évente több mint négy tonna szén-dioxid-kibocsátást takarít meg, ami kézzelfogható előrelépést jelent a két vállalat közös, zöldebb ellátási lánc iránti elkötelezettségében.
A projekt illeszkedik a két vállalat hosszú távú stratégiai célkitűzéseihez. A Waberer’s 2026-ban tovább bővítette alternatív hajtásláncú flottáját három új, tisztán elektromos nyerges vontató forgalomba állításával, valamint egy dedikált jármű üzembe állításával a Zwack számára, amellyel az alternatív hajtásláncú járművek száma már bőven meghaladja a 30 darabot. A Waberer’s több éve alkalmaz elektromos járműveket valós operációs környezetben, amelyek egyes viszonylatokban már képesek kiváltani a dízeles technológiát. Ezzel párhuzamosan a fejlesztés szervesen illeszkedik a Zwack Unicum Nyrt. fenntarthatósági törekvéseihez is, amelynek részeként a vállalat kiemelt figyelmet fordít az energiahatékonyság javítására és működése környezeti terhelésének minimalizálására.