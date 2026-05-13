Ki nem találnánk, mitől környezetbarát az Unicum – elárulták

A Waberer’s és a Zwack Unicum Nyrt. 3+2 évre meghosszabbította a több mint két évtizedes logisztikai partnerségét. Az együttműködés, amely 2005 óta biztosítja a Zwack számára a teljes körű áruszállítási, raktározási és hozzáadott értékű szolgáltatásokat, a megújított szerződéssel új szakaszba lép és a felek a fenntartható közlekedés jegyében elektromos nyerges vontató alkalmazásával jelentősen csökkentik a helyi károsanyag- és zajterhelést.

Ügyel a környezetre az Unicum-gyártó / Fotó: Vémi Zoltán

Környezetbarát Unicum

A megújított szerződés egyik legfontosabb eleme a környezeti terhelés csökkentése,

amelyet egy konkrét, gyakorlati fejlesztéssel alapoznak meg. A Zwack dunaharaszti gyára és a Waberer’s budapesti központi raktára közötti árufuvarozást a komplex logisztikai szolgáltató hamarosan egy dedikált elektromos kamionnal végzi. A napi 2-3 alkalommal megtett, összesen mintegy 20–30 kilométeres útvonal teljesítése így helyi károsanyag-kibocsátás nélkül valósul meg. Az elektromos jármű alkalmazása ezen a viszonylaton évente több mint négy tonna szén-dioxid-kibocsátást takarít meg, ami kézzelfogható előrelépést jelent a két vállalat közös, zöldebb ellátási lánc iránti elkötelezettségében.