Hivatalos: váratlan változás történt Schmidt Mária legfontosabb cégében – lemondott Vaszily Miklós az igazgatóságból

Lemondott a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. (BIF) igazgatósági és audit bizottsági tagságáról Vaszily Miklós – jelentette be kedden a Schmidt Mária érdekeltségébe tartozó ingatlanos társaság a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

Vaszily Miklós a mai nappal, azaz május 19-i bejelentésével mondott le a társaságban betöltött pozícióiról. A lemondás a bejelentéstől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha a közgyűlés az új igazgatótanácsi tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott.

Vaszily 2017 decemberétől volt tagja a Budapesti Ingatlan Nyrt. gazgatótanácsának, valamint audit bizottságának.

A szabályozott ingatlanbefektetési társaságként (SZIT) működő BIF közgyűlése korábban közel 5 milliárd forint osztalék kifizetéséről döntött, amelyből egy részvényre 18 forint jut. A hétfői záróárfolyam alapján ez 6,1 százalékos hozamot jelent. A kifizetést június 2-án kezdi meg a társaság, a tavalyi eredmény utáni osztalékért utoljára május 21-én lehet BIF-részvényt vásárolni a Budapesti Értéktőzsdén.

A BIF részvényei 4,8 százalékkal drágultak kedd kora délutánig, az év eleje óta azonban 12,5 százalékkal ereszkedett a kurzus.